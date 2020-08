Après la découverte de tags négationnistes sur l'entrée du centre de mémoire d'Ouradour-sur-Glane, voici en quelques mots et images d'archives ou récentes, ce qui s'est passé le 10 juin 1944 entre 13h et 17h dans ce village du Limousin.

Chemin d'accès au village martyr d'Ouradour © Domaine Public

En 1936, Ouradour-sur-Glane, situé à une vingtaine de kilomètres de Limoges, compte environ 1500 habitants, dont 300 dans le centre du bourg. Après 1936 la population augmente car elle accueille des réfugiés espagnols ou des citadins qui fuit la guerre. Dans la région, les résistants ont pris le maquis. A la fin du mois de mai 1944, les autorités françaises tout comme l'armée allemande note une recrudescence des actes de résistance et se prépare à y remédier. Plusieurs accrochages ont lieu début juin qui donnent lieu à la capture de deux officiers allemands.

L'arrivée de la 3e compagnie du régiment blindé Der Führer de la division Waffen SS "Das Reich"

Le samedi 10 juin 1944, trois sections de la 3e compagnie du régiment blindé Der Führer de la division Waffen SS "Das Reich", spécialisées dans les exécutions de masse, se rendent sur place. Ces soldats sont là pour accomplir une action "exemplaire", sous le contrôle de l'état-major allemand qui s'est installé à Limoges, et a déployé des milliers d'hommes dans la région. Ce jour-là les Waffen SS doivent rallier Saint-Junien à Nieul, en passant par Ouradour.

13h : La 3e compagnie, soit environ 200 hommes, se met donc en route aux environs de 13 heures.

14h : En arrivant sur Ouradour, ils encerclent le centre du village, et dirigent les habitants vers le champ de foire. Les hommes mis à part dans des lieux clos sont abattus.

Chez Milou est un café dans lequel un groupe d'hommes fut rassemblé et abattu à Ouradour par des Waffen SS / CC Davdavlhu

Cent quatre-vingt hommes et jeunes de plus de quatorze ans sont répartis dans six lieux qui seront en fait des lieux d'exécution. Le rescapé Marcel Darthout a raconté que "les hommes devaient vider chacun de ces locaux de tous les objets qu'ils contenaient, un SS balayait soigneusement un large espace devant la porte, puis y installait une mitrailleuse et la mettait en batterie face au local" et "malgré cette situation inquiétante", dira Darthout, "chacun reprenait confiance, car il n'existait aucun dépôt d'armes dans le village. La fouille terminée, le malentendu serait dissipé et tout le monde serait relâché". Contrairement à cela, les soldats allemands se sont mis à mitrailler, tuant tous les hommes rassemblés. Les soldats ont ensuite recouverts les cadavres de foin pour y mettre le feu. Ce scénario s'est répété dans chacun des lieux où les villageois avaient été parqués.

A Ouradour l'église après le feu et les tentatives de la faire exploser / © Monuments historiques, 1992

15h : Pendant ce temps trois cent cinquante femmes et enfants sont enfermés dans l'église. Ils ont été fusillés dans l'église, après quoi, les soldats ont mis le feu sur les cadavres. Une seule survivra. Les soldats ont ensuite tenté de faire exploser l'église, mais la charge n'était pas suffisante.

Les montres des victimes du massacre d'Oradour / CC Arno Gisinger

16h : Les montres récupérées parmi les cadavres indiquent une heure entre 16 et 17h, moment où elles ont cessé de fonctionner.

"Le bourg ressemble à un brasier"

Après quoi les soldats ont quitté les lieux, laissant sur place leurs équipes de garde. De loin, "le bourg ressemble à un brasier" selon un témoin de l'époque, dont il est fait mention dans le livre de Jean-Jacques Fouché, Oradour, (Liana Levi). Seules une trentaine de rescapés survivront au massacre.

Les corps carbonisés par les SS sont retirés de l'église d'Ouradour-sur-Glane, le 10 novembre 1945. © Getty / Keystone-France

Le lendemain, le 11 juin, une section vient dans le village pour procéder à l’élimination des corps par le feu ou bien en les enterrant en fosse commune. Il y a eu 642 morts.

Les ruines du villges d'Ouradour en 1945 © Getty / Keystone-France

Après la guerre, vingt soldats allemands ont été condamnés pour avoir participé à ce massacre. Les miliciens qui ont été impliqués, ont finalement été amnistiés.

Ouradour-sur-Glane, 1945 / Gamma- Keystone

Un village fantôme

Le village a été laissé en l'état, rapidement classé Monument historique. Il est conservé et désormais lieu de mémoire, alors qu'un nouveau bourg a été construit à quelque centaines de mètres.

Au cimetière le 1er janvier 1945 une famille se recueillent. "À nos parents, brulés par les Boches" lit-on sur la plaque de marbre © Getty / Keystone France

Parmi les villages français ayant subi les exactions de l'armée allemande, Ouradour reste celui où l'horreur fut la plus terrifiante. C'est désormais un village fantôme, dont l'histoire est documentée par le centre de la mémoire qui accompagne les 300 000 visiteurs annuels dans une exposition permanente, et la visite du village qui tombe en ruine inexorablement.