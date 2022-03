Pour illustrer les déserts médicaux, Jean-Luc Mélenchon a affirmé mercredi matin que 13 départements français étaient dépourvus de gynécologue. Si ce chiffre apparait bien dans un rapport sénatorial, le candidat LFI mélange la gynécologie médicale, en grande pénurie, et la gynécologie obstétrique.

Le constat est net : il existe, en France, des déserts médicaux. Interrogé par une auditrice sur cette question, mercredi matin sur France Inter, le candidat à l’élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon s'est indigné du manque de gynécologues dans certains départements. "Nous avons une situation d’urgence. J’ai découvert en préparant mes entretiens, on a 13 départements où il n’y a pas de gynécologue, qu’est-ce que vous en pensez, nous sommes en France, c’est la cinquième puissance du monde. On n’a pas de gynécologue dans 13 départements !", a dit le candidat LFI.

Jean-Luc Mélenchon n’est pas le premier prétendant à l’Elysée à évoquer ce chiffre. Marine Le Pen, candidate RN, l’avait déjà cité à l’automne sur France 2 et Franceinfo ainsi que le 7 mars sur LCI. Ce chiffre provient bien d’un rapport sénatorial paru en octobre 2021 "Femmes dans les territoires ruraux" mais l'interprétation qui en est faite est trompeuse.

Différence entre gynécologie médicale et obstétrique

D’après le Conseil national de l'Ordre des médecins, il existe bien 13 départements où il n’y pas de gynécologue médicaux :

les Hautes-Alpes,

le Cher,

la Corrèze,

la Creuse,

le Loir-et-Cher,

la Haute-Marne,

la Meuse,

la Nièvre,

le Haut-Rhin,

les Deux-Sèvres,

l'Yonne,

le Territoire de Belfort,

Mayotte.

Mais Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen confondent deux spécialités différentes : la gynécologie médicale, en grande pénurie, et la gynécologie obstétrique. Le gynécologue médical, dont certains départements manquent donc cruellement, a "un rôle essentiel dans la vie d’une femme" écrivent les sénateurs. "Il l’accompagne tout au long de sa vie avec des périodes charnières telles que l’adolescence, la grossesse, le désir d’enfant, la ménopause." Mais ces gynécologues ne pratiquent par les accouchements.

Le gynécologue obstétrique s’occupe pour sa part du suivi de la grossesse et de l’accouchement et prend en charge les opérations de chirurgie. Si le Cher ne compte aucun gynécologue médical, le département recense 16 gynécologues obstétrique, comme en Corrèze et dans le Territoire de Belfort. Il y a en 12 dans les Deux-Sèvres, huit en Meuse et six dans la Nièvre.

Pourquoi manque-t-on de gynécologues médicaux ?

En moyenne, la France compte 2,6 spécialistes pour 100.000 femmes en âge de consulter (plus de 15 ans). La sénatrice LR Françoise Dumont rappelle dans une question écrite qu’entre 2007 et 2020, "la France s'est vu perdre 52,5 % de ses effectifs en gynécologues médicaux, à savoir 1.022 médecins, en 13 ans".

Cette pénurie s’explique par la disparition entre 1984 et 2003 de la formation de gynécologue médical, pour s’aligner avec les autres pays européens, qui n’ont de diplôme similaire. Les jeunes diplômés ne sont pas suffisants, et les départs à la retraite donc difficile à remplacer. 82 postes seulement ont été ouverts pour la rentrée 2020 d’après le rapport sénatorial. Aujourd’hui, la moyenne d’âge des gynécologues médicaux est de 65 ans.