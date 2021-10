Pour la première fois, un président français en exercice, Emmanuel Macron, se rend ce dimanche sur les lieux de la répression de la manifestation des Algériens du 17 octobre 1961. Plus d'une centaine de morts sous les coups de la police française. Depuis 60 ans, les politiques esquivent l'enjeu mémoriel.

Des manifestants algériens arrêtés attendent les mains au-dessus de la tête dans un bus réquisitionné par la police à Paris, lors de la manifestation du 17 octobre 1961. © AFP / Archives - AFP

Dès le 18 octobre 1961, paraît un appel dans le journal Les Temps Modernes signé d'intellectuels, d'artistes, de cinéastes, d'historiens. Marguerite Duras, Louis Aragon, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean Amrouche, Jean Rouch, Claude Sautet, Claude Lanzmann, Jérôme Lindon, Pierre Vidal-Naquet, Dephine Seyrig.... Le texte dénonce : "Un déchainement de violences policières face à une démonstration pacifiste. En restant passifs, les Français se feraient les complices des fureurs racistes dont Paris est désormais le théâtre et qui nous ramènent aux jours les plus noirs de l'occupation nazie."

S'ensuit un meeting de protestation à la Mutualité, puis le 27 octobre au conseil de Paris, l'ancien résistant et journaliste Claude Bourdet interpelle le Préfet de Police : "J'en viens d'abord aux faits (...). Parlerai-je de ces Algériens couchés sur le trottoir, baignant dans le sang, morts ou mourants auxquels la Police interdisait qu'on porte secours? Parlerai-je de cette femme, enceinte, près de la Place de la République, qu'un policier tapait sur le ventre? (...) Parlerais-je de cet Algérien interpellé dans le métro et qui portait un enfant dans ses bras ? Comme il ne levait pas les bras assez vite, on l'a presque jeté à terre d'une paire de gifles (...).

Est-il vrai que 150 cadavres ont été repêchés dans la Seine?"

répond Maurice Papon, dont à l'époque le passé de collaborateur nazi n'était pas connu. En 1983, interrogé par un journaliste d'Antenne 2 qui lui demande "Face à vous-même, face à l'Histoire est ce que vous êtes content de vous?"

Maurice Papon : "On n'est jamais content de soi parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre, telle qu'elle est. Et avec les hommes, tels qu'ils sont. Mais,

si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referai."

Le Premier Ministre d'alors Michel Debré, tout comme le Général de Gaulle, n'ont jamais rien dit du 17 octobre. Pas une ligne, pas un mot dans leurs Mémoires. Une première plaque hommage aux victimes est posée en 1962 sur le pont de Bezons par les communistes. En 2001, sur celui de Saint-Michel par le socialiste Bertrand Delanoë.

Le 17 octobre 2011, le candidat Hollande se rend à Clichy-la-Garenne pour commémorer ce qu'il désigne comme "une tragédie", "des dizaines de morts" sous les coups de la Police française dirigée à Paris par le Préfet de police Maurice Papon. Elu président, et honorant ainsi une promesse de campagne, il rédige un communiqué le 17 octobre 2012 où il parle de

"sanglante répression"

que "la République reconnait avec lucidité", s'attirant les foudres de la droite et de l'extrême droite.

François Fillon, ancien Premier Ministre dénonce "la culpabilité permanente de la France", Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale s'insurgeant contre "la mise en cause de la police républicaine et avec elle, la République toute entière."

Marine Le Pen ironise sur une "manie de la repentance" :

"À quand la repentance pour la Saint Barthélémy?"

s'exclame la présidente du Front National sur Public Sénat.

Les associations de la défense de la mémoire du 17 octobre, elles, n'ont de cesse de réclamer la reconnaissance d'un crime d'Etat perpétré à l'aide de la police française.