Les partis de gauche sont déjà parvenus à s'allier trois fois en vue d'échéances électorales : en 1936 avec le Front populaire, en 1972 avec le Programme commun et en 1997 avec la Gauche plurielle. Avec quel programme, et pour quel bilan ?

En 1936, 1972 et 1997, les partis de gauche étaient parvenus à un accord. © AFP / STAFF / BORIS HORVAT

En 1936, le Front populaire remportait les élections législatives, et ce, grâce à un accord historique de rassemblement des partis de gauche. 86 ans plus tard, la France insoumise, forte des 22% obtenus par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, a scellé une alliance avec Europe Écologie-Les Verts et le Parti communiste en vue des législatives de juin. Pour le PS, l'accord doit encore être approuvé ce jeudi soir par le Conseil national du parti. Face à la recomposition du paysage politique, l'objectif de ce projet commun "Nupes" (Nouvelle union populaire écologique et sociale) est de s'allier dès le premier tour.

Après le Bloc des gauches puis le Cartel des gauches au début du 20e siècle, les partis de gauche sont déjà parvenus à s'allier trois fois en vue d'échéances électorales : en 1936 avec le Front populaire, en 1972 avec le Programme commun et en 1997 avec la Gauche plurielle. Retour en arrière.

Photo du gouvernement formé le 4 juin 1936 avec Léon Blum (4e à gauche) pour président du Conseil, après la victoire du Front populaire aux législatives. ©

1936 : le Front populaire

Le contexte. Au début des années 1930, la France voit l'extrême droite monter dans une partie de la société. Le 6 février 1934, des groupes d'anciens combattants et des ligues d'extrême droite organisent des manifestations à Paris et tentent d'entrer dans la Chambre des députés. La manifestation tourne à l'émeute, les forces de l'ordre ouvrent le feu, faisant une quinzaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Cet évènement sert de prise de conscience du danger fasciste dans une partie de la gauche et engage le rapprochement des partis. Le 27 juillet 1934, la SFIO (Section française de l'internationale ouvrière) et le Parti communiste français signent un "pacte d’unité d’action". Une grande manifestation est organisée par une cinquantaine d'organisations le 14 juillet 1935, dont la SFIO, le PCF, le Parti radical et la CGT. Le 3 mai 1936, le Front populaire, regroupant le PCF de Maurice Thorez, la SFIO de Léon Blum et le Parti radical-socialiste d'Édouard Daladier, remporte une nette victoire aux élections législatives.

L'homme fort. Léon Blum adhère à la SFIO dès 1905 et est élu député en 1919. En février 1936, il est violement attaqué par des militants d'extrême droite. Quatre mois plus tard, il devient président du Conseil, jusqu'en avril 1938.

Le programme. En janvier 1936, les partis de gauche se mettent d'accord sur un projet commun : le programme du Rassemblement populaire. Il fait quelques pages et entérine "des principes généraux, notamment de politiques sociales", indique Gilles Candar, historien spécialiste de la gauche. Il prévoit par exemple le désarmement et la dissolution des ligues d'extrême droite, la revalorisation du temps de travail, une réforme de la presse, consacre le respect du droit syndical pour tous et l'école laïque. Sur le plan électoral, "chacun fait valoir ses idées au premier tour" et ensuite, le moins bien placé se désiste au second tour.

Le bilan. En moins de deux ans, le Front populaire met en place la réduction du temps de travail pour passer de 48 à 40 heures, les deux semaines de congés payés, l'augmentation des salaires, la généralisation des conventions collectives ou encore la reconnaissance de la liberté syndicale.

Le député radical Robert Fabre, François Mitterrand et Georges Marchais lors d'une manifestation en décembre 1972 à Paris. © / STAFF

1972 : le Programme commun

Le contexte. En 1972, l'objectif des partis de gauche est de conquérir le pouvoir lors des élections législatives de 1973. Le 27 juin 1972, le Parti socialiste de François Mitterrand et le PCF de Georges Marchais - auxquels s'ajouteront les radicaux de gauche - signent le Programme commun de gouvernement. La victoire ne sera finalement pas obtenue en 1973 ni en 1974. Cette dynamique unitaire prend fin en 1977 mais une partie du Programme commun est mis en place à partir de 1981 et l'élection de François Mitterrand à la tête du pays.

L'homme fort. François Mitterrand occupe plusieurs postes de ministre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il est ensuite sénateur puis député. En parallèle, il est le candidat des socialistes à la présidentielle de 1965 puis à celles de 1974, 1981 et 1988. Il est président entre 1981 et 1995.

Le programme. Le Programme commun de gouvernement est très détaillé. Il prévoit l'augmentation des salaires et des prestations sociales, la réduction du temps de travail, la retraite à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, l'élargissement des droits et libertés des travailleurs, l'abolition de la peine de mort ou encore le désarmement et en particulier le désarmement nucléaire. Sur le plan électoral, "au moins depuis 1962, il y avait une pratique, officielle ou non, de désistement à gauche au second tour", souligne Gilles Candar.

Le bilan. Le Programme commun est en partie mis en place au cours des deux mandats de François Mitterrand : abolition de la peine de mort, la réduction du temps de travail (de 40 à 39 heures), la cinquième semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, l'ouverture de la radio et de la télévision au privé et une large politique culturelle.

Robert Hue et Lionel Jospin en avril 1997, après une rencontre "au sommet" en vue d'adopter une déclaration commune pour les législatives. © / Thomas COEX

1997 : la Gauche plurielle

Le contexte. Après les deux septennats de François Mitterrand, la gauche est affaiblie. Elle a perdu les législatives de 1993 puis la présidentielle de 1995. En 1997, Jacques Chirac est au pouvoir depuis deux ans. Face à l'essoufflement de sa majorité, il décide de dissoudre l'Assemblée. Le PCF, le PS, les Verts, les radicaux de gauche et le Mouvement des citoyens décident alors de s'allier et remportent les législatives. Cela donne lieu à la troisième cohabitation de la Ve République. Le socialiste Lionel Jospin est nommé Premier ministre et la gauche plurielle devient la majorité plurielle.

L'homme fort. Lionel Jospin est conseiller de Paris à partir de 1977 puis député européen, ministre, député et Premier secrétaire du Parti socialiste. Il est Premier ministre jusqu'en 2002.

Le programme. "L'accord est beaucoup plus 'bricolé' que précédemment car il se décide dans l'urgence", relève Gilles Candar. "Le terme de 'plurielle' correspond bien car l'accord est très diversifié." Fin janvier 1997, les socialistes, les Verts et les radicaux signent un accord avec quelques principes généraux : réduction du temps de travail, moratoire sur la construction de réacteurs nucléaires, conditionner l'objectif de monnaie unique ou encore élargissement du RMI aux 18-25 ans. Les négociations sur le programme avec le Mouvement des citoyens échouent. Entre les communistes et les socialistes, il n'y avait pas d'accord programmatique mais une simple déclaration commune, nouée juste avant les élections, en mai 1997, entre Lionel Jospin et Robert Hue. Tous s'accordent en revanche sur le principe d'un désistement au second tour.

Le bilan. Sous le gouvernement Jospin, plusieurs réformes ont eu lieu : réduction du temps de travail à 35 heures, création des emplois-jeunes, suspension de la conscription, mise en place de la couverture maladie universelle ou encore du Pacte civil de solidarité.