À l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle et de l'élimination d'Éric Zemmour, ses soutiens ont fait part de leur déception sur la plateforme de discussions Discord. Certains dénoncent "une fraude massive".

Des militants d'Éric Zemmour lors de son dernier meeting, au Dôme de Paris, le 7 avril. © AFP / Carine Schmitt / Hans Lucas

Pour les militants d'Éric Zemmour, c'est la grande désillusion. Le polémiste qui rêvait du second tour termine finalement en quatrième position, avec 7% des voix. Une heure après les premières estimations, le candidat Reconquête! a appelé à voter Marine Le Pen et a dit sa détermination "à poursuivre le combat". Mais à la Maison de la Mutualité à Paris, où s'étaient réunis ses soutiens, l'heure était aux larmes et aux regrets.

Le dépit était aussi immense sur la plateforme de discussions en ligne Discord, à l'origine destinée aux joueurs de jeux vidéo et qui s'est aujourd'hui démocratisée. Depuis le début de la campagne, c'est là, dans la salle de discussions "Génération Z", que se retrouvent les soutiens d'Éric Zemmour. Impossible d'y entrer sans avoir montré patte blanche : prénom, ville d'origine, compte sur un réseau social, motivations, etc. - un dispositif toutefois facile à contourner toutefois en créant un faux compte.

Près de 400 personnes, s'exprimant toutes sous pseudonyme, se sont inscrites dans cette salle "Génération Z" pour organiser les actions militantes. C'est là, en partie, que s'est constituée la force de frappe du candidat sur les réseaux sociaux. Une machine bien huilée qui a fait penser à une mobilisation massive derrière le candidat. Dans cette bulle sociale, la claque est donc encore plus grande.

20 heures : "7% ??????????"

"7% ??????????" À l'annonce des premières estimations des résultats du premier tour de la présidentielle à 20 heures, le coup est rude dans les rangs de "Génération Z". Les messages s'enchaînent - plus de 100 en deux minutes - et c'est la consternation. "C'est une catastrophe", réagissent certains, "l'horreur", "même pas 10% bordel", "je suis quand même giga déçu et dépité", "j'ai envie de pleurer". La plupart des militants n'arrivent pas à réaliser la défaite et sont stupéfaits par le score : "On n'est pas que 7% des Français." Pour certains, avec l'élimination de leur candidat, "la France est finie".

Quand certains acceptent de voir "la différence entre les réseaux et la réalité", d'autres, très vite, dénoncent du "fake", "une fraude massive". "Comment on a peu fair 6,8Les élection ont été truquer ?" (sic), s'interroge l'un d'eux. "Manu il y avait personne à ses rassemblements et il a autant bizarre." Le nom de "Dominion" revient à quelques reprises. Il correspond à cette entreprise américaine de vote électronique source de nombreuses théories complotistes, accusée d'avoir truquée l'élection de Joe Biden aux États-Unis en 2020 et de vouloir intervenir dans la présidentielle française. Mais ces accusations sont aussitôt rejetées par d'autres utilisateurs : "Arretez de dire que c'est truqué et restez humble" (sic).

20h02 : "Bon bah go Marine :/"

Très rapidement, les militants de cette salle de conversations se tournent vers Marine Le Pen. Dès 20h02, ce premier message est posté : "Bon bah go marine :/" Les utilisateurs sont nombreux à embrayer, mais quelques uns regrettent la "dédiabolisation" de la candidate du Rassemblement national : "Avec Marine qui se gauchise, je pense que ca montre plus ou moins le déclin de l'identité de la France..." Pour ceux-là, la seule solution, disent-ils, est de s'expatrier.

Pour d'autres, la bataille est déjà perdue. "On pourra rien faire contre Macron les gars .... Même si on vote MLP", "Le Pen va encore se faire allumer on le sait", écrivent-ils.

20h03 : "Au moins on est devant Pécresse et LR n'existe plus"

La seule source de joie pour ces soutiens d'Éric Zemmour est l'échec cuisant de la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, arrivée derrière le candidat Reconquête! et sous la barre des 5% (4,7%) permettant de se faire rembourser ses frais de campagne. "Au moins on est devant Pécresse et LR n'existe plus", se rassure par exemple un internaute. "2 bonnes nouvelles quand même on est devant LR et Mélenchon n'est pas au second tour", ajoute un autre dès 20h03.

20h07 : "Éric a préparé le terrain pour Marion les gars"

Pour faire oublier la déception, quelques membres de cette salle "Génération Z" tentent d'être optimistes. "Éric a préparé le terrain pour Marion les gars. Dans 5 ans on sera plus fort et on fera mal !!! C'est que le début !!", écrit l'un d'eux. "On perd à cause du vote utile, après faut préparer les législatives et préparer les gens pour dans 5 ans ( les LR vont imploser et si Le Pen perd à nouveau ça va être très dure pour les RN qui auront joué sur le vote utile )" (sic), estime un autre.

Les appels à rester unis, à y croire encore s'enchaînent. Avec en ligne de mire les élections législatives des 12 et 19 juin prochain. "ATTENDEZ , les législatives sont notre plan B aussi", note l'un des internautes.

23h45 : "Rien n'est terminé, tout commence ce soir !"

En fin de soirée, un administrateur de la salle de discussions publie un message pour appeler à poursuivre le combat électoral. "Ce soir marque une défaite de notre mouvement. Elle est dure, elle est violente, elle est amère. Nous devons la digérer, il est nécessaire de la digérer", écrit-il. Mais "demain, une nouvelle période s’ouvre à nous, celle de la construction des bases de la Reconquête ! Oui, demain, nous devrons nous remobiliser, dans un premier temps pour les législatives mais pas uniquement."

D'après lui, "Éric Zemmour a créé un mouvement de fond. Grâce à ce moment, les Français ont relevé la tête et vous savez qu’un Français fier et qui a la tête haute est inarrêtable !" "Rien n'est terminé, tout commence ce soir ! Vive Éric Zemmour, et surtout, surtout... VIVE LA FRANCE !", conclut-il.