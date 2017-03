Après dix jours de conflit en Guyane, la ministre des Outre-mer, qui s’est rendue à Cayenne, a adressé ses excuses à la foule.

La ministre des Outre-Mer Ericka Bareigts a adressé ses "excuses" au peuple guyanais © AFP / jody amiet / AFP

Les négociations destinées à sortir la Guyane de dix jours de conflit social, qui avaient démarré dans une ambiance très lourde, sont reparties du bon pied après que la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts a adressé ses "excuses" au peuple guyanais depuis le perron de la préfecture, avec un mégaphone.

Au bout de tant d'années, c'est à moi que revient l'honneur de dire, au-delà de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais

En réponse, les centaines de personnes qui avaient manifesté leur méfiance à son égard, ainsi qu'à celui du ministre de l'Intérieur Matthias Fekl, ont applaudi et poussé des cris de joie.

Critiquée pour avoir tardé à venir en Guyane, malgré l'importance du mouvement social, Mme Bareigts a poursuivi : "Si j'ai blessé la Guyane, je ne sais de quels maux, mais si j'ai blessé la Guyane, alors ça ne sera pas moi, Ultramarine, qui reculera devant des excuses. Pour beaucoup de choses, si on s'était excusé, peut-être qu'on aurait avancé beaucoup plus sereinement et qu'on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui".

Visite ministérielle sous haute tension

Ces excuses officielles ont fortement inversé la tendance à Cayenne, où le déplacement des deux ministres, arrivés mercredi soir, s'était fait dans une ambiance électrique.

"Madame la ministre de l'Outre-mer, le peuple guyanais vous demande de vous excuser. Nous pouvons pardonner les bêtises mais pas le mépris", avait notamment lancé Gaëlle Lapompe Paironne, membre de la délégation reçue en préfecture, à Ericka Bareigts .

Après qu'elle se fut exécutée, ce qu'elle s'était refusée à faire dans un premier temps, Mme Lapompe Paironne s'est jetée dans les bras d'Ericka Bareigts : "Il s'est passé quelque chose de fort. Les conditions de la confiance sont là", s'est félicité le ministre de l'Intérieur.

►ÉCOUTER | Une longue journée au terme de laquelle la ministre des Outre-Mer Erika Bareigts a présenté ses excuses au peuple guyanais, un moment inédit : le reportage de Gaëlle Joly :