A Nantes, Jean-Luc Mélenchon a innové pour son meeting de campagne dimanche : images retransmises en 360°, écrans géants, bande son... Le meeting se voulait immersif et olfactif. Premier objectif atteint, le deuxième partiellement.

Jean-Luc Mélenchon lors de la partie "espace" de son meeting à Nantes. © Radio France / Noémie Lair

"C'est le début de l'année et c'est en quelque sorte un début de campagne. Il fallait que ce soit un coup d'éclat et c'est ce que nous sommes en train de faire." Après les hologrammes de 2017, Jean-Luc Mélenchon avait promis "une première mondiale" dimanche à Nantes, avec un meeting immersif et olfactif.

"Mettre en scène la vision du monde que nous portons"

Durant quatre jours, 75 techniciens ont travaillé dans le parc des expositions pour proposer une performance qui relève autant du meeting politique que du spectacle. Une sorte de boîte géante a ainsi été montée au centre de la salle, un carré de 50 mètres de côté et de six mètres de haut, avec en son cœur une estrade. Seize vidéoprojecteurs ont été installés, pour diffuser sur les quatre murs des images à 360°. À ce dispositif se sont ajoutés une puissante bande son et la subtile diffusion d'odeurs, pour projeter les 3 000 spectateurs dans le monde voulu par le candidat insoumis.

"Il s'agit de mettre en scène, en grand angle, pas seulement des mots d'ordre mais la vision du monde que nous portons à travers les mesures que contient le programme 'l'Avenir en commun'", entame le candidat devant ses militants assis, masques FFP2 sur le visage. "Un programme de transition de la société dans laquelle nous vivons vers celle vers laquelle nous voulons nous diriger. La société de l'entraide, aller à cette harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature."

"L'idée était de mettre en contexte les thématiques abordées par le candidat", explique David Mathias, scénographe vidéo du meeting. "Il y a tout un travail sur les perspectives et les jeux d'échelle, de manière à ce que ce soit le plus proche possible de la réalité pour donner la sensation aux gens de se retrouver au milieu d'un paysage."

Une immersion visuelle mais sans l'odeur

Le résultat est là : une immersion tour à tour dans l'espace, le numérique et la mer, les trois grands thèmes du meeting. Grâce aux images créées numériquement, les spectateurs se retrouvent dans un premier temps au fin fond de l'espace, entourés par la Terre, la lune, la station spatiale internationale et des satellites. "Ce n'est pas seulement notre maison commune", clame Jean-Luc Mélenchon en pointant du doigt la "planète bleue". "C'est le nid de l'humanité et c'est ce nid que par-dessus tout il faut protéger."

Puis vient le numérique et l'impression d'avoir atterri au cœur d'un ordinateur : "Vous mêmes, vous êtes des points qui composez cette toile, alors c'est le moment de s'intéresser à elle", lance le candidat. "C'est un espace qui n'existait pas auparavant et ce n'est pas une raison pour, du coup, l'abandonner à son sort. Ce qui est en cause, ce sont les moyens considérables qui sont mis à la disposition de chacun pour communiquer, transmettre, aider mais aussi la possibilité d'une menace sur notre liberté et notre souveraineté."

Lors de son meeting, Jean-Luc Mélenchon a abordé la place du numérique dans la société. © Radio France / Noémie Lair

"Maintenant le plus beau, la profondeur, celle qui occupe 70% de la planète : la mer !" : en un mouvement et quelques mots, Jean-Luc Mélenchon transporte ensuite ses militants au milieu des vagues.

"A cause de moi, comme il y a de la lumière, c'est un peu moins immersif que si vous étiez dans le noir"

Mais le candidat en espérait peut-être encore plus : "A cause de moi, comme il y a de la lumière, c'est un peu moins immersif que si vous étiez dans le noir", relève-t-il. Et l'aspect olfactif est très subtil, subliminal. "J'ai un peu senti les embruns. Mais avec les masques, on n'a pas toujours bien senti les odeurs", constate par exemple Elisabeth, l'une des spectatrices.

Des militants conquis

Mais Elisabeth est conquise, sur la forme comme sur le fond : "C'était novateur et ça permettait de structurer le discours en trois partie, avec les trois dimensions. Vraiment c'était très chouette parce qu'on n'a jamais vu un homme politique faire ça."

Un peu plus loin, Jean-Pierre est lui aussi ravi : "Je trouve ce meeting très impressionnant parce qu'il fait appel à la sensibilité qui est la nôtre et qui est celle de notre candidat. Une sensibilité de liberté, de justice, d'égalité, marquée par le temps, l'histoire, la poésie et surtout par le vécu du quotidien aujourd'hui."

Et déjà, Jean-Luc Mélenchon leur donne rendez-vous pour une autre prouesse technique : le retour des hologrammes, le 5 avril, dans sept régions à la fois.