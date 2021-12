Casquettes, mugs, t-shirts, savonnettes, boutons de manchette, découvrez la collection 2022 des goodies politiques des candidats à l'Elysée à quatre mois de la présidentielle. Classique ou moderne, amusant ou malaisant, il y en a pour tous les goûts.

Du plus classique t-shirt au peignoir de bain, le choix est large. © Radio France / France Inter

C'est l'un des grands classiques à l'approche d'un scrutin, comme la tradition des pulls moches à Noël. Les goodies de la présidentielle font progressivement leur arrivée à maintenant quatre mois de la présidentielle : mugs, chaussettes, t-shirts et autres bizarreries. Mais tous les candidats ne sont pas encore dans les startings-blocks. Faut-il y voir de la prudence, alors que plusieurs d'entre-eux sont très bas dans les sondages et peuvent encore faire marche arrière, et d'autres qui n'ont pas encore réunis leurs 500 signatures et craignent donc de ne pas être présent au scrutin ?

Emmanuel Macron, la gamme complète mais décalée

Emmanuel Macron n'est pas encore candidat mais il est parmi les plus hauts dans les sondages. Il bénéficie aussi d'une base de fans et militants très actifs, c'est peut-être ce qui explique que sa boutique de soutiens pour la campagne présidentielle est l'une des plus fournies. Les Jeunes avec Macron ont dégainé les premiers cet été, en misant sur le décalé : t-shirt "Forever JAM" avec la tête d'un tout jeune Emmanuel Macron tirée d'un photomaton ; chaussettes Emmanuel (pied gauche) et Brigitte (pied droit) ; mug avec écrit "Parce que c'est mon caféééééééé" et briquet "Parce que c'est mon briqueeeeeeet", pour jouer sur la séquence habituellement moquée de la campagne précédente. La collection se veut jeune, décalée, amusante et à la fois moderne avec un design qui fait référence à la marque Supreme.

Eric Zemmour, deux salles, deux ambiances

C'est la boutique la mieux ordonnée, car à chaque partie son public : une première partie classique, sérieuse, de politique pure. On y trouve seulement des t-shirts, mugs et casquettes avec marqué "Eric Zemmour 2022". Trois couleurs uniquement : bleu, blanc, rouge. Le message est clair. La seconde partie laisse un peu plus la place au lol, même si on ne trouve pas d'articles variés ou fantaisie. Pas de stylo ni chaussettes, le même tryptique t-shirts-casquettes-mugs, avec le "Ben voyons" qui fait écho au "Fake News" de Donald Trump, ou encore "Faites Zemmour pas la guerre". Le candidat inspire également au-delà de ses équipes officielles. En fouillant sur Internet, on peut trouver des figurines à l'effigie d'Eric Zemmour par l'entreprise White Flag Toys, qui assure sur son site que ce sont des objets parodiques, ou encore des t-shirts non-officiels avec marqué "Zemmour veut redonner la France aux Français. Bain il est où le problème ??".

L'une des figurines "parodiques" d'Eric Zemmour. / White Flag Toys

Jean-Luc Mélenchon, le programme avant-tout

On aurait pu croire que Jean-Luc Mélenchon irait s'inspirer une nouvelle fois de la campagne de l'ancien candidat à la présidentielle américaine, Bernie Sanders, avec des goodies très variés et drôles, mais non. La candidat de L'Union populaire entend pour l'instant mettre en avant les idées. Mis à part un t-shirt et totebag à l'effigie du leader insoumis et un autre qui parodie un mème internet avec le rappeur Drake, le reste met en avant les proposition du candidat : "Un emploi pour chacun – Travailler moins pour travailler tous", "La règle verte", ou encore "La 6ème République".

Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau, la boutique classique

Pas de boutique spéciale pour 2022, mais une boutique pour chacun avec les grands classiques toujours en ligne. Du côté de Debout la France !, il y a comme un parfum d'années 80 et 90. Aucune fantaisie dans la communication politique. On y trouve les livres de Nicolas Dupont-Aignan, des pins avec le drapeau français et la Croix de Lorraine, des savonnettes DLF et des gobelets en plastique recyclables. A l'UPR, c'est tout le contraire : t-shirts, mugs, boutons de manchettes, et même peignoirs de bain, le tout siglé UPR ou de son logo avec le rameau d'olivier. Il y en a pour tous les gouts, mais dans une certaine sobriété et un certain classicisme. Même tonalité au Rassemblement National. A l'image de la campagne de Marine Le Pen, rien d'éclatant dans la boutique du RN et un large choix de possibilités, quitte à perdre le potentiel client : pins, montres homme et femme, enceinte bluetooth "Français, réveillez-vous", sacs au couleurs de la France.

Pécresse, Jadot, Hidalgo, Roussel, et tous les autres

Pas de "Tous avec Pécresse", ni de "Des poutous pour Poutou", ou encore "Hidalgo go !". Pas de boutique en ligne pour la campagne présidentielle, ni de véritable boutique pour leur parti. Certains attendent peut être le 1er janvier pour lancer la machine, d'autres de savoir s'ils seront toujours en campagne...