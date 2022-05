La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron aura lieu samedi à l'Élysée. État donné que le président est réélu et qu'il n'y a donc pas de passation de pouvoir, la cérémonie sera "sobre", d'après les informations transmises par la présidence.

Emmanuel Macron lors de son arrivée à l'Élysée le 14 mai 2017. © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Comme pour les deux derniers présidents réélus, François Mitterrand en 1988 et Jacques Chirac en 2002, c'est une cérémonie d'investiture "sobre" qui attend Emmanuel Macron samedi, a appris l'AFP mardi auprès de la présidence. Elle se déroulera à partir de 11 heures à l'Élysée.

La proclamation officielle des résultats par Laurent Fabius

La cérémonie devrait débuter dans la Salle des fêtes, selon le protocole suivi lors des précédentes investitures, par la proclamation des résultats officiels de l'élection par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Emmanuel Macron a obtenu 58,55% des suffrages au second tour face à Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, qui en a recueilli 41,45%.

En 2017, Emmanuel Macron avait été accueilli à 10 heures au Palais de l'Élysée par le président sortant, François Hollande, avec qui il s'était entretenu pendant près d'une heure. Il l'avait ensuite raccompagné jusqu'à sa voiture.

Un discours de Macron devant les personnalités invitées

Après la proclamation officielle des résultats, le président devrait se voir présenter le grand collier d'honneur de maître de la Légion d'honneur. Puis il prononcera un discours devant les personnalités invitées, dont les présidents des deux chambres du parlement, Richard Ferrand (Assemblée nationale) et Gérard Larcher (Sénat).

Il y a cinq ans, Emmanuel Macron avait placé son discours sous le signe du renouveau de la vie démocratique, de la puissance de la France, "à l’orée d’une extraordinaire renaissance", et de l'ouverture sur le monde. Il avait souligné deux exigences de son mandat : "rendre aux Français cette confiance en eux, depuis trop longtemps affaiblie" et faire de la France un exemple pour le monde. "Le monde a besoin de ce que les Françaises et les Français lui ont toujours enseigné : l’audace de la liberté, l’exigence de l’égalité, la volonté de la fraternité", avait-il notamment déclaré.

Pas de remontée des Champs-Élysées

À midi, Emmanuel Macron passera en revue les troupes dans les jardins de l'Elysée, avec le salut du canon et la Marseillaise jouée par l'orchestre de la Garde républicaine.

En 2017, le président avait remonté les Champs-Élysées jusqu’à l’Arc de Triomphe à bord d’un véhicule léger de l’armée et "escorté par 140 chevaux et 48 motards de la Garde républicaine", rappelle le site officiel de l'Élysée. Emmanuel Macron avait ensuite ravivé la flamme du Soldat inconnu, puis s'était rendu à l'hôpital militaire Percy afin de se rendre au chevet des soldats blessés au combat. Suivant la tradition républicaine, il avait enfin été reçu par la maire de Paris, Anne Hidalgo.