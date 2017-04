15e étape de notre série Allons en France : Roubaix et ses quartiers populaires, confrontés à des vagues successives de rénovation urbaine.

Derniers coups de pelleteuse pour dégager les restes de deux grandes tours historiques du quartier des Trois Ponts. De nombreux locataires ont été relogés dans d'autres quartiers de la ville. © Radio France / Claire Chaudière

L’engagement et la participation des habitants y est parfois intense, mais les frustrations ont pris le dessus à l’approche de la présidentielle.

Roubaix, ville de contrastes

A 5 kilomètres à vol d’oiseau du majestueux parc Barbieux entouré des maisons de maître des descendants des grandes familles de l’industrie textile, les pelleteuses terminent de déblayer les gravas de deux grandes tours du quartier des Trois Ponts. C'est l'aboutissement d’un gros projet de rénovation urbaine en cours sur ce secteur de grands ensembles construits dans les années 60 (le seul de Roubaix), et cette démolition était attendue. Mais de nombreux habitants garderont d’elle un goût amer.

" Visuellement parlant, ça change, c’était nécessaire. Mais socialement parlant, la situation s’aggrave", martèle Kamel, un trentenaire du quartier, impliqué dans le tissu associatif. "Il y a énormément d’entreprises partout autour, mais les jeunes d’ici n’y sont pas recrutés."

Roubaix CC1 Au coeur du quartier du Pile, le projet de rénovation urbaine porté par les pouvoirs publics suscite débats et sentiment d'injustice. © Radio France / Claire Chaudière

Des records d'abstention

Ici, on se préoccupe de sa survie, donc comment-voulez vous qu’on s’intéresse au collectif. Je n’ai jamais voté

Lors des derniers scrutins, l’abstention a atteint des records dans cette ville de la métropole lilloise, la plus pauvre de France.

Roubaix CC Avec ses maisons rachetées par les pouvoirs publics, et murées en attendant que le projet de rénovation se mette en place, le quartier du Pile perd de plus en plus d'habitants. Les maisons encore occupées perdent aussi de leur valeur. © Radio France / Claire Chaudière

A quelques centaines de mètres, le quartier du Pile, connaît un taux de pauvreté très élevé également, mais très peu de points communs urbanistiques.

Construit au début du 20e siècle, avec ses petites maisons en briques rouges collées les unes aux autres, il a perdu au cours des dernières années environ un tiers de sa population, passant de 8.000 à 6.000 habitants.

Plusieurs projets de réhabilitation et de transformation du quartier se sont succédés depuis les années 80. Mais le dernier, en cours depuis 2013, suscite de nombreuses inquiétudes. Expérimentée dans le cadre des initiatives pour favoriser la démocratie participative, une « table de quartier » permet depuis environ un an et demi, de recueillir la parole des habitants, et devait devenir un espace pour « co-construire » un projet avec les pouvoirs publics. Ses participants dénoncent aujourd’hui « un manque de reconnaissance de la part des élus locaux, alors même que la volonté de faire ensemble était très forte ». Conséquence : une énorme frustration.

Roubaix CC Espaces de discussion et de mobilisation pour le habitants du quartier, les réunions de la "table du Pile" se poursuivent tant bien que mal, malgré une rupture du dialogue avec les pouvoirs publics il y a plusieurs mois © Radio France / Claire Chaudière

A quoi ça sert de se mobiliser si on nous laisse tomber, s’il n’y a personne en face lorsqu’on est force de proposition. Alors les gens ici s’abstiennent, votent blanc, ou de plus en plus extrême droite .

Mixité sociale ?

L’artiste, et youtubeuse Lyne K , a racheté et rénové il y a 2 ans une petite maison en ruine dans l’un des quartiers pauvres de Roubaix : « On a un niveau de vie légèrement supérieur à celui des gens de notre rue, on vient apporter une petite touche nouvelle dans ce quartier. Ça c’est pour moi la vraie mixité sociale qu’il faut favoriser. Mais attendre que des blocs entiers deviennent vides et insalubres pour y mettre, d’un coup, trente familles de middle classe, ça c’est autre chose. C’est pousser la misère pour la remplacer, et fragiliser le patrimoine historique, ouvrier, de cette ville. On n’améliore pas la vie des habitants »

Roubaix CC L'artiste, blogueuse, youtubeuse Lyne K sur les bords du canal de Roubaix, où la jeune femme a réalisé une série de pochoirs sur le thème des tissus roubaisiens du siècle dernier. (trouver le lien? je ne sais pas s'il existe, en partenaria © Radio France / Claire Chaudière