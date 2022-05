Le Parti socialiste a conclu mercredi un accord avec La France insoumise en vue des élections législatives. Un accord similaire a été signé par les écologistes et les communistes. Similaire mais pas identique. Voici notre jeu des sept différences entre les trois textes.

Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure et Julien Bayou visent une union des partis de gauche pour les législatives. © AFP / Thomas SAMSON / Emmanuel DUNAND / Baptiste ROMAN / Hans Lucas / Alain JOCARD

Le Parti socialiste et LFI ont annoncé mercredi en début d'après-midi avoir conclu un accord en vue des élections législatives des 12 et 19 juin. Cet accord est encore soumis à l'approbation du Conseil national du PS, qui se réunit jeudi soir. Le texte reprend les grandes lignes des accords déjà signés par Europe-écologie les Verts et le Parti communiste . Mais il y a quand même des différences notables.

Sur la "désobéissance" à l'Union européenne

Les négociations entre insoumis et socialistes ont longtemps buté sur la question du rapport à l'Union européenne. Les deux partis reconnaissent "des histoires différentes avec la construction européenne". Le point le plus épineux était le sujet du respect des règles de l'UE.

Dans l'accord conclu avec EELV, il est indiqué que pour appliquer le programme commun, il faudra être prêt "à désobéir à certaines règles européennes". En précisant toutefois que cela devait se faire "dans le respect de l’état de droit". L'accord avec le PCF prévoit lui aussi une "désobéissance aux règles de l’Union européenne qui seraient en contradiction avec l’application de notre programme".

Dans l'accord avec le PS, la formulation, au trébuchet est la suivante : "Du fait de nos histoires, nous parlons de désobéir pour les uns, de déroger de manière transitoire pour les autres, mais nous visons le même objectif : être en capacité d’appliquer pleinement le programme partagé de gouvernement et respecter ainsi le mandat que nous auront donné les Français." Le texte précise notamment qu'il faudra être prêt "à ne pas respecter certaines règles, tout en travaillant à les transformer". Il est aussi souligné que "le gouvernement que nous formerons pour cette législature ne pourra avoir pour politique la sortie de l’Union, ni sa désagrégation, ni la fin de la monnaie unique".

Ajout d'un passage sur l'Urkaine

Dans l'accord du PS, outre le long passage consacré à l'UE, un paragraphe concernant la guerre en Ukraine a été ajouté par rapport aux textes d'EELV et du PCF. "Dans un contexte international de tensions et de guerre sur le continent européen et face aux atrocités décidées par Vladimir Poutine, nous défendons la souveraineté et la liberté de l’Ukraine", ont tenu à préciser les socialistes. Ils indiquent également continuer "à travailler nos convergences pour trouver les voies et moyens afin de rétablir la paix et préserver l'intégrité territoriale de tous les pays".

Des précisions sur la retraite à 60 ans

Les socialistes ont aussi retravaillé l'accord sur la question de la retraite à 60 ans. Alors qu'il jugeait jusqu'ici cette mesure impossible à mettre en place d'un point de vue financier, le PS approuve "le droit à la retraite à 60 ans pour toutes et tous" mais a fait ajouter cette précision : "avec une attention particulière pour les carrières longues, discontinues et les métiers pénibles". Une formulation qui n'est ni dans l'accord avec EELV, ni dans celui avec le PCF.

Sur cette question comme sur celle des salaires, le texte du PS précise également que sera organisée une "conférence sociale sur les salaires, la formation, les conditions de travail et les retraites".

"Allocation" contre "garantie" d'autonomie pour les jeunes

La formulation est aussi différente concernant l'aide financière pour les jeunes. Exit "la garantie d’autonomie pour les jeunes" prévue dans les accords avec EELV et le PCF. C'est "une allocation d'autonomie jeunesse et une garantie dignité" qui lui sont préférées dans l'accord du PS.

La renationalisation d'EDF a disparu

L'accord signé par les communistes prévoit "la renationalisation d'EDF, d'ENGIE, des autoroutes et des aéroports". Une mesure qui ne fait pas partie des deux autres accords. Chez les socialistes, il est prévu "le développement des services publics, le refus de leur privatisation ou de leur ouverture à la concurrence". Dans son accord, EELV regrette lui qu'il soit "impossible de nationaliser EDF dans le cadre des règles de la concurrence" de l'UE.

Plusieurs mesures ajoutées au texte

D'autres dispositions ont été ajoutées au texte du PS, comme l'abrogation de la loi El Khomri, l'imposition de l'égalité salariale, consacrer 1 milliard d'euros à la lutte contre les violences faites aux femmes, allonger la durée du congé parental, et en particulier du congé paternité, 1% du PIB dédié à la culture, la défense de la République laïque et universaliste ou encore l'abrogation des lois séparatisme et sécurité globale.