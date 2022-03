Il y a 60 ans, la France et l'Algérie signaient les accords d'Évian. Alors qu'une commémoration est prévue samedi à l'Elysée, Marine Le Pen, invitée ce vendredi matin de France Inter, a dénoncé une nouvelle fois cette date qui selon elle ne tient pas compte des violences subies par les harkis.

Marine Le Pen dans le studio de France Inter © Radio France

Samedi, Emmanuel Macron commémorera le 60e anniversaire des accords d'Evian à l'Elysée, en présence de témoins de l'époque (appelés, combattants indépendantistes, harkis, etc.). Une cérémonie pour "commémorer, pas célébrer", et pour "réconcilier les mémoires" selon l'Elysée, qui sous l'impulsion de l'historien Benjamin Stora, a notamment reconnu la responsabilité de la France dans la mort du mathématicien Maurice Audin et de l'avocat Ali Boumendjel en 1957.

"Des dizaines de milliers de harkis mal traités"

Mais la date du 18 mars 1962 est au cœur des débats, contestée par les rapatriés et les harkis... et par Marine Le Pen, une position de longue date du FN puis du RN. Invitée ce vendredi matin sur France Inter, la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle a rappelé que "nous contestons depuis longtemps cette date choisie, qui a été imposée comme la fin de la guerre d'Algérie".

"Il y a des dizaines de milliers de harkis qui ont été sauvagement assassinés après cette date. Et je tiens à leur rendre hommage à eux, parce qu'eux ont été particulièrement mal traités par le gouvernement de l'époque, ils ont été mis dans des camps, parfois ils sont morts, ont été mis dans des charniers, leurs enfants n'ont pas été scolarisés", affirme-t-elle.

"On a à l'égard des harkis une très vive reconnaissance : voilà des gens qui ont choisi la France par le sang versé".

Selon la députée du Pas-de-Calais, les conditions dans lesquelles les harkis ont été reçus en France sont "une honte, et tout le monde devrait le penser". Les mémoires sont-elles irréconciliables ? "S'il s'agit de réconcilier les mémoires en se flagellant devant l'Algérie qui ne cesse de demander des actes de repentance, en ce qui me concerne ce sera non", dit-elle. "Sauf si peut-être l'Algérie demande elle-même pardon aux harkis sur la manière dont ils se sont comportés à leur égard, alors là il y aura une vraie réconciliation des mémoires", conclut-elle.