La France insoumise indique avoir saisi son comité de suivi contre les violences sexuelles après des accusations visant Taha Bouhafs. Le journaliste militant avait reçu l'investiture LFI pour les législatives, avant de finalement renoncer à se présenter.

Taha Bouhafs avait reçu l'investiture de La France insoumise pour les législatives. © AFP / Samuel Boivin / NurPhoto

Le journaliste et ex-candidat aux élections législatives Taha Bouhafs, accusé de violences sexuelles, est visé par une enquête interne à la France insoumise, d'après les informations de France Inter, confirmant les révélations de deux articles de Mediapart et BFMTV publiés mercredi. LFI, qui lui avait donné son investiture au sein de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) dans la 14e circonscription du Rhône, indique dans un communiqué que son comité de suivi a été saisi samedi dernier "d'un témoignage relatant des faits supposés de violences sexuelles reprochées à Taha Bouhafs (...) Sur cette base, vu l'urgence de la situation, une procédure a été enclenchée immédiatement au sein de la France insoumise."

"En raison de la gravité des faits supposés"

Taha Bouhafs a été entendu par ce comité de suivi à ce sujet lundi. "Il lui a été signifié qu'en raison de la gravité des faits supposés, par principe de précaution, et conformément aux textes définissant les principes du mouvement, la France insoumise pouvait être amenée à ne pas l'investir. Après cette confrontation et avant même la fin de notre procédure interne, Taha Bouhafs a fait le choix de renoncer de lui même à l’investiture pour les élections législatives", indique LFI. Le parti précise que les accusations n'avaient pas été rendues publiques auparavant, "conformément au souhait exprimé par l'auteure du témoignage".

LFI indique par ailleurs que "le travail du comité de suivi se poursuit pour accompagner et orienter vers les structures adaptées les femmes qui ont parlé".