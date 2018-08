D'après le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, les deux trentenaires n'avaient "pas de papiers sur eux" et avaient "déclaré de fausses identités". C'est faux selon Le Monde qui révèle également que le couple n'aurait pas provoqué de violences "graves" et "répétées" contre les CRS.

Le couple de manifestants, molesté par Alexandre Benalla le 1er mai sur la place de la Contrescarpe, n'a pas menti. © AFP / Naguib-Michel Sidhom

De nouvelles incohérences dans les témoignages sur l'affaire Benalla. Les deux jeunes, malmenés par Alexandre Benalla le 1er mai dernier place de la Contrescarpe, à Paris, ont parfois été présentés comme violents. On les a aussi accusé d'avoir menti a la police. Petit rappel des faits si vous êtes perdus dans le feuilleton Benalla. D'autres infos, révélées par nos confrères du Monde, prouvent aujourd'hui le contraire.

Le 25 juillet, une semaine après le début de l'affaire, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur de possibles violences commises par les deux manifestants. Devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, avait apporté quelques précisions, sous serment :

Ces deux personnes avaient déclaré de fausses identités. Ils n'avaient pas de papier sur eux.

Or, selon les réponses données au parquet de Paris par les services de police, et révélés par le Monde, c'est faux. Les deux jeunes gens, un restaurateur de 29 ans et une graphiste de 30 ans, ont bien donné leurs noms. Celui du jeune homme, un grec, était juste mal orthographié. La jeune femme, elle, avait ses papiers.

Le couple entendu en tant que partie civile

Le couple, présent ce jour-là par hasard sur la place de la Contrescarpe, reconnait avoir jeté dans un geste irréfléchi un cendrier et une carafe d'eau sur les CRS. Inconnus de la police et de la justice, ils n'ont pas vraiment le profil de membres des blacks blocs, d'où l'absence de poursuites alors que 283 personnes avaient été interpellées ce jour là. Pour Maître Sahand Saber, voilà qui confirme que ses clients ne sont ni des casseurs, ni des fauteurs de trouble. C'est d'ailleurs en tant que parties civiles qu'ils seront entendus par les juges d'instruction en septembre.