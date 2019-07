En moins d'une semaine, les révélations sur le train de vie de François de Rugy et de sa femme Séverine de Rugy se sont multipliées. On vous explique les différentes affaires autour du ministre de la Transition écologique et où elles en sont.

Depuis mercredi, le ministre de la Transition écologique tente de contrer les révélations qui sont quotidiennement dévoilées dans la presse. Tout est parti d'une affaire de dîners en tant que président de l'Assemblée nationale, vite devenu l'un des volets d'une liste d'accusations...

Des dîners privés aux frais du contribuable ?

C'est la première affaire autour du ministre de la Transition écologique. Publié le mercredi 10 juillet, un article de Mediapart (avec photos, témoignages et documents) révèle l'existence de dîners privés entre juin 2017 et septembre 2018 aux frais du contribuable et avec la participation du personnel de l'Hôtel de Lassay, résidence du président de l'Assemblée.

Au total, neuf repas organisés par François de Rugy et sa femme, lorsque le premier était président de l'Assemblée nationale. Fabrice Arfi, auteur de l'article sur Mediapart tient à préciser que ces rencontres avaient lieu sans "lien évident avec les fonctions d’alors de François de Rugy".

Des dîners privés, selon le journal, et qui devaient à ce titre être financés par le ministre lui-même, et non l’Assemblée nationale. Au menu : des homards, du champagne et des vins de la cave de l'institution.

Parmi les invités, on retrouve l'éditorialiste Jean-Michel Apathie mais aussi des membres de la famille du ministre. D'autres personnalités publiques auraient été conviées. Mediapart a identifié plusieurs personnes mais refuse pour l'instant d'en révéler les noms.

Le journal en ligne affirme que François de Rugy aurait aussi utilisé les moyens de l’Assemblée nationale pour organiser son dîner de Saint-Valentin avec sa femme en février 2018.

Après sa rencontre avec Édouard Philippe vendredi, François de Rugy s'est engagé "à rembourser chaque euro contesté" si, après enquête des services de l'Assemblée, certains dîners étaient effectivement considérés comme privés.

Une rencontre officieuse avec des lobbies ?

D'après le journal régional Ouest-France, le ministre de la Transition écologique aurait organisé un autre dîner, "informel", avec des lobbies, qu'il n'aurait pas souhaité voir apparaître sur son "agenda public". D'après le quotidien, François de Rugy a "accepté d'organiser au ministère un dîner avec Marc Teyssier d'Orfeuil [directeur de Com'publics, spécialisée dans le lobbying et la communication institutionnelle, NDLR] et des personnalités importantes du monde de l'énergie, tel qu'Engie".

Une pratique tout à fait légale en France puisque qu'un ministre peut organiser des repas avec des lobbies sans les inscrire à l'agenda public. Cependant c'est un dispositif qui va changer à l'échelle européenne. À partir de ce mandat, les députés européens devront signaler toutes les rencontres qu'ils organisent avec les lobbies dans leur agenda public, pour des raisons évidentes de transparence.

Des travaux aux montants exorbitants ?

D'après Mediapart, des travaux à hauteur de 63 000€ auraient été réalisés dans l'hôtel de Roquelaure, siège du ministère de la Transition écologique. Ce bâtiment abrite également les appartements privés du ministre en fonction.

Dans le détail des travaux, on retrouve des frais de peinture pour près de 36 000 euros ou des travaux de menuiserie pour 17 000 euros.

Certes, le bâtiment est classé Monument historique. Avec ce label, les travaux effectués dans l'hôtel de Roquelaure doivent respecter certaines procédures. Comme l'explique le site du ministère de la Culture, cette appellation donne "un statut juridique particulier destiné à protéger [le bâtiment], du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique". Reste à savoir si les frais exorbitants engagés étaient liés à ce statut particulier.

La location d'un logement social ?

Mediapart affirme aussi que François de Rugy loue un appartement à "vocation sociale" depuis 2016 près de Nantes. Une information confirmée par le ministre, qui dément avoir été au courant du caractère sociale de cette location.

L’appartement en question se trouve à Orvault, dans la périphérie nantaise. François de Rugy a communiqué sur Facebook la description du bien. On voit alors que pour un logement de 48m2, le ministre paie 622€ par mois. Rien de préférentiel en apparence puisque que le prix moyen du loyer dans ce quartier est de 552€ pour un 48m2 (prix médians de location à 11,50 € le m2, d'après Ouest-France Immo).

En revanche, ce que l'on peut reprocher au ministre, c'est d'avoir bénéficié d'un appartement relevant du Scellier Social. Avec ce dispositif, le bailleur s'engage à louer le bien pendant plusieurs années pour en échange avoir une réduction d'impôts.

Pour en bénéficier, le locataire doit faire de l'appartement sa résidence principale et ses revenus ne doivent pas dépasser les 76 503€. Deux conditions clairement pas respectées par François de Rugy, qui nie avoir eu connaissance du fait que son logement impliquait ces critères. Selon le Parisien, qui publie le bail correspondant, ce dernier ne fait en effet pas mention par écrit du caractère social du logement.

Non imposable en 2015 ?

Dans un nouvel article publié vendredi soir sur le site de Mediapart, le journal explique que le ministre n'a pas payé d’impôt sur le revenu en 2015. Député cette année-là, François de Rugy n'était pas imposable sur la totalité de ses revenus, mais c'est ce que permettait la loi à l'époque.

Chaque député Europe Ecologie Les Verts a en effet l'obligation (y compris aujourd'hui) de participer à la vie politique de son parti. Cette pratique est courante dans les petits partis politiques. Chaque mois, François de Rugy devait donc faire don à son parti de 1 200€. Des dons qui sont ensuite déduits de son revenu imposable, puisqu'ils sont faits au profit d'un "organisme reconnu d'intérêt général". Il a également bénéficié de crédits d’impôts lié à la garde d'enfant. Tout ceci peut in fine expliquer qu'il n'ait pas été imposable en 2015

Des achats personnels remboursés par l'Assemblée nationale ?

En juillet 2018 déjà, Le Parisien révélait que François de Rugy et Séverine de Rugy avaient acheté des appareils à raclette et un vélo elliptique aux frais de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, le journal affirme que le ministre a dépensé 499€ dans un sèche-cheveux recouvert de feuilles d'or. Mais, le ministre tient à le préciser, cet appareil a été "laissé à l'Assemblée nationale".

Trois chauffeurs au lieu de deux ?

Toujours d'après Le Parisien, le ministre aurait trois chauffeurs à sa disposition alors que la pratique veut qu'il n'en dispose que de deux. Ce troisième chauffeur serait utilisé par François de Rugy pour aller à Nantes, sa ville d'origine et pour emmener le fils de Séverine de Rugy à l'école.