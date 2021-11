L’équipe de campagne du candidat EELV Yannick Jadot écarte leur porte-parole Matthieu Orphelin. Il paye sa proximité avec Nicolas Hulot, de nouveau accusé d’agressions sexuelles par plusieurs femmes. Mattieu Orphelin se défend.

Le 24 juin 2021, Matthieu Orphelin est en campagne pour les élections régionales le 27 juin 2021. © AFP / Sebastien Salom-Gomis

Il est l’une des chevilles ouvrières de la campagne présidentielle des écologistes, Matthieu Orphelin ne représentera plus dans les médias Yannick Jadot, le candidat EELV. Le député "est mis est retrait" de ses responsabilités. Le directeur de campagne Mounir Satouri a annoncé cette décision ce samedi. Matthieu Orphelin est proche de Nicolas Hulot, les nouvelles accusations d’agressions sexuelles et de viol contre l’ancien ministre diffusées jeudi soir dans l’émission Envoyé spécial ont fait trembler le camp écologiste. Mounir Satouri explique cette décision dans un communiqué :

La sérénité nécessaire à l'exercice de ses fonctions n'est plus possible suite aux révélations d'Envoyé spécial.

L'équipe de campagne d'EELV estime qu’il est "opportun de le libérer de cette responsabilité [de porte-parole] et le laisser libre de ses réponses et sa communication". Les nouveaux témoignages à l'encontre de Nicolas Hulot alimentent "plein d'interrogations depuis quelques jours sur l'état de la réalité de ce que savaient les proches" de l'ex-animateur et ex-ministre, précise le directeur de campagne.

La défense de Matthieu Orphelin

Dans un communiqué diffusé dans la soirée de samedi, Matthieu Orphelin "prend acte de cette « mise en retrait » d’office et du motif utilisé". Il rappelle qu’il n’a "jamais couvert le moindre agissement répréhensible de Nicolas Hulot" et que son "soutien est entier pour ces victimes qui ont le courage de faire ces témoignages terribles dans Envoyé spécial".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Matthieu Orphelin ajoute qu’il ne voulait plus être porte-parole de la campagne présidentielle après le 20 décembre, il comptait mettre fin à ses fonctions. Il critique les "choix stratégiques" du candidat et de l’équipe de Yannick Jadot : "absence de mobilisation sur les jeunes, absence de considération pour la primaire populaire, tensions internes".

Au total, au moins six femmes mettent en cause l’ancien ministre et animateur de télévision. Ce vendredi, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après la diffusion d’une enquête de France 2. Nicolas Hulot n’a pas attendu la diffusion de l’enquête d’Envoyé spécial pour réagir, il s’est défendu sur le plateau de BFM TV mercredi, et a annoncé son retrait définitif de la vie publique.