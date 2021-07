L'ancien ministre du Budget Eric Woerth est mis en examen dans l'enquête sur un coup de pouce fiscal accordé à Bernard Tapie après l'arbitrage controversé de son conflit avec le Crédit lyonnais.

Le député LR Eric Woerth est soupçonné d'avoir accordé un coup de pouce fiscal à Bernard Tapie. © AFP / Anne-Christine Poujoulat

Un épisode supplémentaire dans l’immensité de l’affaire Crédit lyonnais. Éric Woerth est mis en examen depuis vendredi. L’actuel député LR de l’Oise est soupçonné de "concussion", c’est-à-dire l’octroi d’un avantage fiscal indu, dans l’affaire Crédit lyonnais. La Cour de justice de la République avait ouvert une enquête en 2019. Selon la CJR, Éric Woerth aurait accordé un coup de pouce fiscal à Bernard Tapie après l'arbitrage controversé de son conflit avec le Crédit lyonnais. La Cour de justice de la République est la seule juridiction capable de juger un ministre pour des faits commis lors de son mandat.

403 millions d'euros pour solder un litige

Bernard Tapie avait empoché 403 millions d’euros en 2008, pour solder son litige avec la banque concernant la vente d’Adidas. La décision avait ensuite été annulée au civil. Une partie de l'argent a été versée à Groupe Bernard Tapie (GBT), une des holdings de l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Pour l'administration fiscale, l'argent versé à GBT devait être taxé au titre de l'impôt sur les sociétés (33,3%), mais le camp Tapie demandait l'application du régime, beaucoup plus favorable, des plus-values (1,67%). Finalement, dans une lettre du 2 avril 2009, le cabinet ministériel d’Éric Woerth avait décidé de taxer deux tiers de l'indemnité à 1,67% et un tiers à 33,3%.

Le député réplique

Sur France 2, Eric Woerth nie tout "cadeau" fiscale à Bernard Tapie et toute "intention malveillante". "Il n'y a pas eu de cadeau à Bernard Tapie" assure-t-il, "le dossier a été traité de façon tout à fait normale", et "tous les chiffres qui paraissent dans la presse sont faux". Le député LR et président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale se dit "très serein" dans ce dossier.

"J'ai été assez surpris de cette mise en examen qui me paraît être un choix technique et je suis convaincu qu'on obtiendra un non-lieu ou, mieux, un abandon de cette mise en examen quand la Cour aura pris connaissance des documents que nous avons, qui sont nombreux et qui démontrent qu'aucun avantage illicite n'a été accordé à M. Tapie" clame son avocat Jean-Yves Le Borgne à l’AFP. "Nous parlons en 2008 d'une compensation d'une perte qui remonte à 1994-1995. Entre les deux dates, le régime fiscal a changé. La question est: quel est celui le plus légitime à adopter? Celui de 1995 au moment du dommage ou celui de 2008 au moment où on répare ce dommage?"

Déjà poursuivi par la justice à plusieurs reprises mais jamais condamné jusqu'ici, Eric Woerth a déjà fait l'objet d'une enquête de la CJR pour la vente controversée de l'hippodrome de Compiègne (Oise) en 2010. Il a obtenu un non-lieu fin 2014 dans ce dossier.