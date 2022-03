À moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, on fait le point sur les affaires judiciaires des 12 candidats. Parmi eux, plusieurs ont déjà été condamnés par la justice pénale.

Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont déjà été condamnés par la justice. Marine Le Pen, elle, fait actuellement l'objet d'une mise en examen © AFP

C'est l'une des priorités des Français : l'exemplarité des responsables politiques arrive en tête des préoccupations exprimées lors de la grande consultation citoyenne en ligne, lancée par France Bleu et Make.org. Pour autant, sur fond de judiciarisation de la vie publique, de nombreux élus ont maille à partir avec la justice. Parmi les prétendants à l'Élysée, plusieurs ont déjà été condamnés, pour des infractions de gravité variable. D'autres sont également visés par des enquêtes en cours. Qui et pour quoi ?Notons ici que nous ne mentionnons que les condamnations et enquêtes relevant du pénal. Tour d'horizon.

Éric Zemmour : deux condamnations définitives

Condamnations : Le casier judiciaire de l'ancien polémiste mentionne deux condamnations. La première, pour provocation à la haine raciale, date de 2011. Éric Zemmour avait déclaré un an plus tôt sur un plateau de télévision que "la plupart des trafiquants sont noirs et arabes... c'est un fait". Le tribunal avait prononcé une peine de 1000 euros d'amende avec sursis. Sa deuxième condamnation définitive, à 3000 euros d'amende pour provocation à la haine religieuse, concerne des propos tenus en 2016, quand il avait notamment estimé que le pays vivait "une invasion" et qu'il fallait donner aux musulmans "le choix entre l'islam et la France".

Doit être rejugé pour: Éric Zemmour avait été condamné en janvier dernier à 10 000 euros d'amende pour provocation à la haine et à la violence en raison de ses déclarations sur les mineurs migrants. Mais cette condamnation n'est pas définitive, le candidat à la présidentielle ayant fait appel.

Affaires en cours : Ses sorties sur l'islam et l'immigration valent au candidat bon nombre de plaintes et des rendez-vous réguliers au tribunal. Le 12 mai prochain, un peu plus de deux semaines après le second tour de la présidentielle, la cour d'appel de Paris se prononcera ainsi sur les accusations de "contestation de crime contre l'humanité" qui visent Éric Zemmour pour avoir soutenu que le maréchal Pétain avait "sauvé" les juifs français. Éric Zemmour sera également jugé à l'automne pour "injure raciste", après avoir qualifié le prénom de la chroniqueuse Hapsatou Sy d'"insulte à la France". Une autre procédure est en cours après une violente charge de l'ancien polémiste contre la députée LFI Danièle Obono.

Marine Le Pen : une mise en examen dans l'affaire des assistants parlementaires du RN

Affaires en cours : La candidate RN est actuellement mise en examen pour "détournement de fonds publics" dans l'affaire des assistants d'eurodéputés de son parti. Le Rassemblement national est soupçonné d'avoir mis en place un système de détournement des enveloppes allouées par l'Union européenne à chaque député pour rémunérer des assistants parlementaires. La justice européenne a d'ailleurs condamné Marine Le Pen à rembourser 300 000 euros au Parlement européen pour travail fictif.

La candidate n'a pas été renvoyée devant la justice dans l'affaire des kits de campagne du FN, dossier pour lequel plusieurs de ses proches et cadres du parti seront jugés en appel à partir de septembre prochain.

Jean-Luc Mélenchon : une condamnation pour la perquisition de 2018

Condamnations : "La République, c'est moi !" s'était insurgé le leader de La France Insoumise lors de la houleuse perquisition des locaux du parti en 2018. Ces faits ont valu à Jean-Luc Mélenchon une condamnation à trois mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende pour rébellion et provocation.

Doit être rejugé pour: En janvier dernier, le candidat a également été reconnu coupable d'injure publique envers Radio France, après avoir qualifié d'"abrutis" et de "menteurs" des journalistes du groupe ayant enquêté sur sa campagne de 2017. Son avocat avait annoncé faire appel. Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs été condamné le 24 septembre dernier à 500 euros d'amende avec sursis pour avoir qualifié un ancien journaliste du Monde "d'assassin repenti". Son avocat a annoncé faire appel de ce jugement.

Affaires en cours : Les dossiers relatifs aux comptes de campagne 2017 et aux assistants parlementaires européens sont toujours quant à eux entre les mains des juges d'instruction. Jean-Mélenchon n'a à ce jour reçu aucune convocation de la part des magistrats pour être entendu, assure l'un de ses conseils.

Yannick Jadot : une condamnation lors de ses années à Greenpeace

Condamnation : Alors membre de Greenpeace, Yannick Jadot a écopé en 2006 de deux mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende pour avoir tenté de s'introduire, avec d'autres militants, dans la base de sous-marins nucléaires de l'île Longue (Finistère). Une opération dont le but était de "dénoncer l'illégalité du programme d'armement nucléaire français au regard du Traité de non-prolifération".

Anne Hidalgo : deux condamnations pour diffamation

Condamnations : La maire de Paris a été condamnée à une amende de 500 euros avec sursis en mars 2016 pour diffamation envers le Front national. En 2012, elle avait affirmé que le parti avait "soutenu" la collaboration avec les nazis. Elle a également fait l'objet d'une autre condamnation pour diffamation, pour avoir accusé un architecte d'avoir utilisé des documents municipaux "à des fins personnelles pour un colloque".

Valérie Pécresse : jugée pour diffamation envers un magistrat

Affaire en cours : La candidate des Républicains sera jugée le 19 décembre 2022 pour diffamation envers un juge de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, a révélé Libération le 10 mars dernier.

Fabien Roussel : une enquête en cours

Affaire en cours : Le Parquet national financier a ouvert à la mi-mars une enquête visant le candidat communiste pour des soupçons d'emplois fictifs. D'après Mediapart, entre 2009 et 2014, Fabien Roussel a été rémunéré comme assistant à temps plein d'un député du Nord, mais son travail n'a laissé aucune trace. Dans le même temps, il aurait travaillé et passé beaucoup de temps pour le compte du PCF.