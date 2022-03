Le président du Conseil constitutionnel a annoncé ce lundi la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle d'avril 2022. Ils seront 12, soit un de plus qu'il y a cinq ans. Nombre de candidats, part de femmes, âge moyen... voici en cinq infographies une analyse de cette liste.

Les 12 candidats (de gauche à droite) : Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan. © AFP

C'est officiel, ils seront 12 candidats à l'élection présidentielle 2022. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a annoncé lundi midi la liste définitive des noms qui ont obtenu les 500 parrainages et vont donc "s'affronter" pour devenir le prochain chef de l'État. Il a précisé avoir reçu 13 672 parrainages d'élus, dont 13 427 ont été validés.

C'est ainsi la fin d'une longue course pour certains candidats, dont la quête aux parrainages a été particulièrement difficile. Il y avait une dernière incertitude concernant Philippe Poutou, il sera finalement bien sur la ligne de départ.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les douze candidats à l'élection présidentielle 2022 sont les suivants :

Valérie Pécresse, candidate LR

Emmanuel Macron, candidat La République En Marche

Anne Hidalgo, candidate du Parti Socialiste

Jean-Luc Mélenchon, candidat La France Insoumise

Eric Zemmour, candidat Reconquête

Yannick Jadot, candidat Europe Ecologie Les Verts

Jean Lassalle, candidat Résistons

Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste

Marine Le Pen, candidate RN

Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France

Nathalie Arthaud, candidate Lutte Ouvrière

Philippe Poutou, candidat Nouveau Parti Anticapitaliste

12 candidats, un de plus qu'en 2017

Comme en 2007, il y aura 12 bulletins de vote le 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Il y a cinq ans, onze candidats étaient en lice. Depuis 1965 et l'instauration sous la Vème République de l'élection au suffrage universel direct, le record date de 2002 avec 16 candidats. A titre de comparaison, en 1965 ils n'étaient que six.

Six candidats de gauche, quatre de droite

Il y a donc au total : six candidats de gauche et quatre candidats de droite. S'ajoutent la candidature d'Emmanuel Macron, qui n'est officiellement ni de gauche, ni de droite et celle de Jean Lassalle. Voici désormais une analyse en quatre infographies de cette liste des candidats à l'élection présidentielle.

Quatre femmes candidates contre huit hommes

Là aussi, comme en 2007, il y aura quatre femmes candidates à cette élection présidentielle. Même si la part d'hommes est bien supérieure, c'est tout de même plus que lors des deux derniers scrutins. On comptait deux femmes en 2017 et trois en 2012. En 1965 et en 1969, il n'y en avait aucune.

Cinq candidats en sont à leur troisième participation

Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont les plus "expérimentés" de cette présidentielle. Tous en sont à leur 3ème campagne. Dans le même temps, on compte cinq "novices", qui en sont à leur première présidentielle : Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Eric Zemmour, Yannick Jadot et Fabien Roussel.

La moyenne d'âge des candidats est de 57 ans

Jean-Luc Mélenchon, 70 ans, est le plus âgés des candidats à cette élection présidentielle. Viennent ensuite : Jean Lassalle, 66 ans, et Eric Zemmour, 63 ans. Le plus jeune est sans surprise Emmanuel Macron : 44 ans.

Si l'on compare avec les dernières élections présidentielles, la moyenne d'âge des candidats cette année est plus élevée que les précédentes. Elles étaient de 55 ans en 2012 et 2017 et de 53 ans en 2007.

Le premier tour de cette élection présidentielle est prévu le 10 avril et le deuxième tour, le 24 avril.