Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a réagi en exclusivité avec beaucoup d'émotion, sur France Inter au décès de Simone Veil.

Simone Veil est décédée ce vendredi 30 juin à l'âge de 89 ans © AFP / AFP

La personnalité de Simone Veil a été saluée par de nombreuses féministes, par de nombreux membres de la communauté juive et par de nombreux politiques.

Parmi les réactions les plus emblématiques, celle de la ministre actuelle de la Santé Agnès Buzyn. Elle était proche de Simone Veil, et a pris sa suite, 43 ans plus tard, à la tête de ce ministère. Elle répond en exclusivité à Cyril Graziani :

Je la connaissais personnellement. C'est elle qui m'a donné l'amour de la vie publique et si je suis ministre aujourd'hui, c'est pour ce goût de travailler au service des autres(...)

Je suis dans ce ministère grâce à ce qu'elle m'a légué. Etre à ce ministère au moment où elle disparaît, Je le vis comme une forme de passage de relais.