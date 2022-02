Malgré l’opposition du Sénat, les députés devraient valider mercredi soir le passage du délai légal de l’IVG de 12 à 14 semaines. Une mesure soutenue par certains candidats, quand d’autres plaident pour le statut quo.

Le Parlement vote mercredi l'allongement du délai de l'IVG, en adoptant un texte concocté par une députée d'opposition mais soutenu par la majorité. © Maxppp / Michael Desprez

Poussée par le groupe LREM au Palais Bourbon et son patron Christophe Castaner, la proposition de loi allongeant le délai légal de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) de 12 à 14 semaines sera adoptée définitivement mercredi 23 février, par un dernier vote de l'Assemblée nationale. Si la mesure est issue de son propre camp, Emmanuel Macron, pas encore candidat à sa réélection, a exprimé en coulisse ses réserves. À moins de deux mois du premier tour, cette réforme rejetée par la droite et l'extrême droite est principalement soutenue par des candidats de gauche qui proposent, le plus souvent, d’aller plus loin en la matière.

Unanimité à gauche

Voilà un sujet qui ne devrait pas accentuer les divisions à gauche. De Jean-Luc Mélenchon (FI), à Yannick Jadot (EELV), en passant par Fabien Roussel (PCF), Anne Hidalgo (PS), Christiane Taubira (La Primaire Populaire), ou encore Philippe Poutou (NPA), tous se prononcent en faveur d’un rallongement de 12 à 14 semaines du délai légal de l'interruption de grossesse.

Les trois premiers cités proposent aussi d’inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. Mais à gauche, Fabien Roussel se distingue de ses concurrents. Le communiste souhaite s'aligner sur les pays européens qu'il juge "les plus progressistes" citant en exemple les Pays-Bas où le délai est de 22 semaines. À ce titre, le candidat du PCF se rapproche de la position tenue par celui du NPA. Philippe Poutou propose d’aller encore plus loin en repoussant le délai légal à 24 semaines.

La suppression de la double clause de conscience (permettant à des praticiens de refuser de pratiquer un avortement) est aussi une proposition partagée par l’ensemble des candidats à gauche. Inscrite initialement dans la proposition de loi, cette disposition a finalement été rejetée par le Sénat à majorité de droite lors de la deuxième lecture du texte.

Le flou à droite, l'opposition de l'extrême droite

De ce côté-ci de l’échiquier politique, les propositions des candidats sont nettement moins favorables à un élargissement des droits. Alors que les parlementaires de son parti ont marqué leur opposition au Sénat comme à l'Assemblée, Valérie Pécresse (LR) entretient le flou sur sa position. Au mois de janvier sur France Inter, la candidate du parti Les Républicains ne s'est pas prononcée pour ou contre l'allongement du délai légal, tout en affirmant que "l’IVG est un droit fondamental".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus à droite encore, Eric Zemmour (Reconquête !) et Marine Le Pen (RN) se prononcent contre un changement de durée légal. "C'est traumatisant pour les médecins et les femmes" a déclaré Marine Le Pen, mardi 22 février, au micro de RTL. Elle estime qu’entre 12 et 14 semaines, "l'embryon s'ossifie" et le geste des médecins "n'est pas le même".

Une position que semble partager Eric Zemmour. Comme Marine Le Pen, le polémiste devenu candidat ne souhaite pas revenir sur la Loi Veil de 1975 ouvrant le droit à l’interruption volontaire de grossesse. "Si chaque avortement reste un drame, comme le disait Simone Veil, chaque femme doit avoir accès aux services de santé sur le territoire" a-t-il affirmé mardi 22 février sur France Inter. En revanche, s’agissant du passage du délai légal de l’IVG de 12 à 14 semaines, le candidat de Reconquête! – chez qui le terme IVG n’apparaît pas dans son programme - se déclare défavorable "mais comme le président de la République", fait-il remarquer.

Emmanuel Macron opposé "à titre personnel"

En effet, si Emmanuel Macron souhaite inscrire l'avortement dans la charte des droits fondamentaux européens, le chef de l’Etat ne voulait pas de cette réforme qui satisfait pourtant l’aile gauche de la Macronie. Le Président, qui n’a pas encore déclaré sa candidature, estime qu’un avortement réalisé au-delà de 12 semaines serait encore plus "traumatisant" pour les femmes. "Des délais supplémentaires, ce n’est pas neutre" avait-il déclaré dans un entretien accordé au Figaro (article payant) en marge d'une rencontre avec le Pape François au Vatican en novembre dernier. Opposé "à titre personnel", Emmanuel Macron a cependant fait le choix de ne pas entamer un bras de fer avec une partie de sa majorité.

Chaque année en France ce sont environ 2.000 femmes qui ne peuvent pas avorter parce qu’elles ont dépassé le délai légal des 12 semaines de grossesse. Si certaines renoncent, d’autres vont se faire avorter à l’étranger