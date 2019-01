L'écrivain Michel Houellebecq, qui sortira vendredi son nouveau romain "Serotonine", a été fait chevalier de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont rencontrés plusieurs fois. Et c'est Emmanuel macron lui-même qui va lui remettre la décoration.

Emmanuel Macron épinglera lui-même la décoration sur la poitrine du nouveau chevalier de la Légion d'honneur © Maxppp / Newscom / dpa / picture-alliance / Boris Roessler/

La première fois qu'Emmanuel Macron et Michel Houellebecq se sont rencontrés, c'était à l'occasion d'un entretien en 2016. Michel Houellebecq était rédacteur en chef des Inrocks, il avait choisi d'interviewer le ministre de l'Économie d'alors et avait confié à des amis après ce tête à tête : "Il est bizarre. Quand je suis arrivé, il m'a sauté dessus et m'a embrassé". Du Houellebecq et du Macron pur jus.

Peu de temps après, pour le remercier et pour mieux le connaître, Emmanuel Macron avait invité l'écrivain à dîner dans ses appartements de Bercy. Un dîner apparemment quelque peu arrosé et qui avait marqué le futur président. En privé, il raconte souvent cette anecdote d'un Michel Houellebecq obligé de dormir sur le canapé.

Un astéroïde mais pas de décoration

Il y a quelques semaines, un conseiller du président déjeune avec un ami du Goncourt 2010. Ce dernier lui raconte que Houellebecq n'a jamais été distingué autrement que par des prix littéraires et s'en est même étonné. "Je suis décoré dans de nombreux pays en Europe (tout récemment en Autriche) et je ne l'ai jamais été en France", lui a-t-il confié. Il n'est ni chevalier des Arts et des Lettres, ni promu à la Légion d'honneur. Tout juste un astéroïde découvert en 2007 a-t-il été nommé Houellebecq en son honneur. Le conseiller de l'Élysée envoie un message à Emmanuel Macron qui trouve l'idée excellente. Néanmoins, certains au palais et au sein de de la grande chancellerie de la Légion d'honneur doutent : Michel Houellebecq va-t-il vouloir cette décoration ?

Un ami de l’écrivain tâte le terrain peu avant les vacances de Noël. Houellebecq qui s'apprête à sortir vendredi son nouveau roman "Serotonine" lui répond sobrement qu'il l'acceptera. "Il est respectueux des institutions", se félicite l'entourage du président.

La journaliste Ariane Chemin qui avait retracé l’univers de l’écrivain et les moments-clés de son parcours, en six volets à l'été 2015, n'est pas étonnée : "Il est tout sauf un rebelle et l'Académie rêve de l'accueillir sous la coupole". En attendant de recevoir un jour son épée de l'Académie française, Michel Houellebecq recevra d'abord sa Légion d'honneur. Et c'est Emmanuel Macron lui-même qui épinglera la décoration sur la poitrine de l'écrivain. Mais ce dernier a déjà prévenu. Il souhaite que la cérémonie se fasse "secrètement et discrètement et que ce ne soit pas un événement people".