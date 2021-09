Depuis lundi soir, les internautes peuvent trouver sur Internet un QR code : il appartient au président de la République. L'Elysée a confirmé mardi son authenticité, et accuse une "négligence ou malveillance de professionnels de santé", quelques jours après que celui de Jean Castex a circulé également.

Le QR code (ici partiellement flouté) du Président de la République a été mis en circulation sur Internet © Radio France / Victor Vasseur

C’est une image facile à trouver sur Internet depuis lundi soir : une capture d’écran présentant un QR code associé à un pass sanitaire, comme plusieurs millions de Français et de Françaises en possèdent. Sauf que ce QR code est celui d'Emmanuel Macron. Sur Twitter et Snapchat, des utilisateurs et utilisatrices appellent à s’en servir en guise de pass sanitaire.

Si l’on scanne le code avec l’application TousAntiCovid-Verif, c'est bien l’identité d’Emmanuel Macron ainsi que sa date de naissance qui ressortent. Mardi, l’Élysée a confirmé qu’il s’agissait bien du pass sanitaire du chef de l’État, et que des "dispositions particulières" allaient être prises - sans pour autant préciser quel était la nature de ces dispositions, même si l’on peut supposer qu’exceptionnellement, le QR Code va être modifié, et que celui qui tourne sur Internet va être ajouté à la "liste noire" de TousAntiCovid, qui rend les codes qui y figurent inactifs.

La vérification du QR Code donne bien l'identité du Président © Radio France / Victor Vasseur

Le pass scanné plutôt que contrôlé ?

Les services de l’Élysée affirment qu’ils ne savent pas comment cette fuite a eu lieu, mais pointent du doigt "la négligence ou la malveillance de professionnels de santé". Pour Jean Castex, dont le QR code avait circulé la semaine dernière, la source avait été rapidement identifiée : il s’agissait d’une photo - réalisée par un professionnel travaillant pour une agence de presse - où l’on voyait Jean Castex présenter son pass sanitaire lors d’un contrôle. Dès lors, d’autres personnes avaient scanné ce QR Code pour l’intégrer dans leur application TousAntiCovid.

Pour Emmanuel Macron, on n’a pas de photo similaire. En revanche, selon le député LREM Eric Bothorel, interrogé par le site CheckNews, une hypothèse probable est celle d’une "personne mal intentionnée qui aurait enregistré le pass sanitaire du Président au lieu de le scanner". Autrement dit, une personne censée scanner le QR Code d’Emmanuel Macron, mais qui aurait remplacé l'application TousAntiCovid-Vérif par TousAntiCovid pour enregistrer le pass du Président sur son propre téléphone, et ensuite le faire circuler. "On sait que l'idée tournait dans des groupes de gilets jaunes", ajoute-t-il.

Une utilisation interdite

L'autre hypothèse, évoquée par l’Elysée, viendrait donc de professionnels de santé, car il est possible pour tout professionnel de santé d’accéder à la base des vaccinations - mais normalement, il est impossible de le faire sans l’accord de la personne vaccinée.

En tout état de cause, utiliser un QR Code frauduleux est interdit, tout autant que partager son propre code (ou celui de quelqu’un d’autre). Une amende forfaitaire de 135€ est appliquée en cas d’utilisation du code d’autrui, que ce soit celui du Président ou de votre voisin. En cas de récidive, cela peut aller jusqu’à six mois de prison ferme.