Emmanuel Macron a déclaré mardi respecter la "liberté" de Nicolas Hulot, qui a annoncé sa démission de son poste de ministre de la Transition écologique, et assuré de son propre engagement "absolu et constant" en faveur de l'environnement.

Le chef de l'Etat est à Copenhague ce mardi aux côtés du Premier ministre danois. lors d'une conférence de presse, il a réagi à la démission surprise de son ministre de la transition énergétique :

C'est une décision personnelle qu'il a prise. Si j'ai choisi Nicolas Hulot il y a quinze mois, c'est parce qu'il est entre autre un homme libre et donc je respecte sa liberté.

Pour répondre aux propos de Nicolas Hulot, qui a expliqué démissionner car il ne se sentait pas soutenu, le Président de la République a tout de même tenté de persuader les Français :

En quinze mois, ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre dans la même période sur ce sujet. Demandez à quiconque si la France est absente du sujet international sur le climat. J'ai pris des engagements face aux Français sur ces sujets essentiels (....) c'est un combat qui ne se fait pas du jour au lendemain, il implique de se confronter au réel, il vaut mieux que les petites phrases. Il implique un travail qui va se poursuivre et un engagement qui sera constant et absolu de ma part