À sept mois de la présidentielle, c'est un sujet qui préoccupe les partis politiques et états majors des candidats. Comment se prémunir contre les cyberattaques, les fuites de données et de conversations privées? Dans chaque camp, on s'organise pour sécuriser au mieux les outils.

Agir aujourd'hui, pour éviter les déboires en mars, c'est le message qu'adresse aux candidats Gerome Billois, expert en cybersécurité pour le cabinet Wavestone et co-auteur avec France Digitale d'une note sur la présidentielle qu'il a envoyée aux partis politiques.

"C'est maintenant que les attaquants commencent à se prépositionner dans les systèmes. Ils vont essayer d'entrer dans les téléphones, sur les boites mails, et puis rester silencieux plusieurs mois, capturer des informations, et les révéler plutôt vers la fin de la campagne, là où les effets néfastes seront les plus forts."

Des cybercriminels s'infiltrant dans les équipes de campagne naissantes, quand tout n'est pas encore cadré, un risque que Jill-Maud Royer, responsable du pôle numérique à la France Insoumise, confirme.

"Il ne faut jamais laisser de brèche" explique-t-elle. La moindre inattention pouvant avoir des répercussions quelques mois plus tard.

Téléphones cryptés et stress-tests

Alors, comment se protéger au mieux ?

Au RN, une source nous indique l'abandon de la messagerie WhatsApp pour toutes les conversations confidentielles. L'équipe de campagne envisagerait aussi d'acheter quelques téléphones cryptés ou très sécurisés. Selon Gerome Billois, un iPhone où est installé un minimum d'applications peut suffire.

Gerome Billois conseille surtout aux équipes de campagne de se trouver un "monsieur cybersécurité". À La République En Marche, ce sera Christian Bombrun, ex-directeur des produits et services d'Orange, qui va coordonner tous les sujets numériques de la campagne.

LREM, sous l'égide de Mounir Mahjoubi, ex-secrétaire d'État chargé du numérique, organise aussi la formation des salariés, pour leur apprendre les bonnes pratiques. Exemple avec un stress-test avant l'été, l'envoi d'un mail vérolé pour voir comment l'équipe allait réagir. "C'est une stagiaire qui a déclenché l'alerte" se souvient Mounir Mahjoubi qui le répète à l'envie, "cliquer ce n'est pas grave, mais il faut aussitôt nous prévenir".

Ne surtout pas laisser entrer le loup dans la bergerie, pour éviter autant que possible un nouveau Macron leaks.