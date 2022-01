Face à une candidate à la peine dans les sondages et qui n'arrive pas à rassembler, l'ancienne ministre Ségolène Royal et le maire de Marseille Benoît Payan appellent à une union de la gauche derrière le vainqueur de la Primaire populaire. Ils demandent à Anne Hidalgo d'y participer.

Benoît Payan et Ségolène Royal appellent Anne Hidalgo [au centre] à participer à la Primaire populaire [photo d'illustration]. © AFP / Ludovic MARIN / Thomas SAMSON / Éric PIERMONT

Quoi qu'il arrive lors de la Primaire populaire, Anne Hidalgo maintiendra sa candidature à l'élection présidentielle, a-t-elle confirmé jeudi matin sur France Inter. Donc, même si c'est Christiane Taubira, comme tout le monde semble s'y attendre, qui sort du chapeau. Mais la candidature d'Anne Hidalgo peine à convaincre et elle ne décolle pas dans les sondages, quelque part entre 4 et 5%. Du côté des socialistes, certains l'appellent à se ranger derrière le vainqueur de la Primaire populaire, à commencer par le maire de Marseille, Benoît Payan.

Payan: "je donne mon parrainage à celui qui sera majoritaire"

Dans Libération, le maire de Marseille a annoncé qu'il soutiendrait la candidate ou le candidate qui remportera la Primaire populaire, ce vote en ligne organisé fin janvier par des citoyens et auquel participe l'ancienne ministre Christiane Taubira. Dénonçant les "égoïsmes de ces femmes et de ces hommes qui veulent à tout prix être candidats", le socialiste appelle de nouveau à un rassemblement à gauche. "Il n’est jamais trop tard", dit-il. "Je ne soutiendrai pas d’initiative partisane. Je n’accepterai pas qu’un quelconque parti, même le mien, se comporte de cette manière. Ça veut dire que je soutiendrai celle ou celui qui sortira vainqueur de la primaire. Et je ne donnerai mon parrainage qu’à la femme ou l’homme qui en sera sorti majoritaire." Quitte donc à ne pas soutenir la candidate socialiste Anne Hidalgo, puisqu'après avoir appelé à organiser une primaire, elle refuse désormais de se soumettre aux résultats de la Primaire populaire. "Il faut être cohérent", reproche Benoît Payan, qui lui demande d'y participer.

Ségolène Royal a peur d'une "humiliation à 2%"

Mercredi déjà, c'est l'ancienne ministre Ségolène Royal qui étrillait les candidats de la gauche et particulièrement Anne Hidalgo sur le plateau de LCI. Anne Hidalgo "doit participer à la primaire", estime celle qui a remporté la primaire socialiste de 2007. "C'est une voie de sortie avec laquelle elle peut sortir vers le haut", a-t-elle expliqué. "Il vaut peut-être mieux un parti socialiste qui ne participe pas à l'élection présidentielle" plutôt qu'une "humiliation à 2%". "Je pensais qu'elle [Anne Hidalgo ndlr] avait proposé la primaire pour sortir dignement de ce guêpier, [...] qu'elle allait prendre conscience de ce fourvoiement et sortir en beauté, mais non, elle continue."

"Il y a quand même un grand chaos du côté du PS et de la candidate du PS."

Ségolène Royal appelle donc elle aussi à une union à gauche. "Je n'ai jamais adhéré à cette idée des gauches irréconciliables", a-t-elle expliqué. "Le problème, c'est les égo surdimensionnés, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui veut faire un geste. Ca veut dire qu'ils ne pensent ni aux électeurs, ni aux élections législatives qui vont suivre."

Elle dénonce aussi les changements de position à répétition de la part des socialistes : "Ils ont dit tellement de mal, ils ont dit aux Verts qu'ils avaient un problème avec la République, ils ont dit à Mélenchon qu'il était infréquentable, ensuite ils demandent une primaire, puis ils renoncent à la primaire... il y a quand même un grand chaos du côté du PS et de la candidate du PS."