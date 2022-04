L'ancienne ministre Christiane Taubira, le réalisateur Cyril Dion, la comédienne Lucie Lucas, le DJ Etienne de Crécy, le streamer Rebeu deter ont apporté leur soutien au leader Insoumis à quelques heures de la fin de la campagne officielle. Ils veulent faire barrage à l'extrême droite.

Jean-Luc Mélenchon a reçu le soutien de plusieurs personnalités vendredi © Radio France / dr

Juste avant la fermeture du rideau. Plusieurs responsables politiques, activistes, féministes, artistes ou streamer célèbres ont apporté publiquement leur soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, jeudi et vendredi à quelques heures de la fin de la campagne officielle. La plupart sortent du bois dans l'espoir de chasser l'extrême droite du second tour.

L'ancienne ministre Christiane Taubira et le militant écologiste Cyril Dion

Vendredi, le leader insoumis a reçu le soutien de deux personnalités de taille à gauche. L'ancienne garde des Sceaux de François Hollande, éphémère candidate en janvier et février, Christiane Taubira, s'est fendue d'un communiqué pour appeler à voter Mélenchon. "L'accession de l'extrême droite au pouvoir est un risque auquel nous ne pouvons nous résoudre. Dès le premier tour, je choisis de lui barrer la route. Le candidat de gauche en situation de le faire est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon".

Coup dur pour Yannick Jadot, le réalisateur, écrivain et militant écologiste Cyril Dion a aussi donné son soutien au candidat insoumis. "Je ne vois pas d'autre solution pour avoir une chance qu'une vraie politique écologique soit au second tour", écrit le réalisateur du documentaire "Demain" qui est une figure du mouvement écologiste.

Une ribambelle d'artistes

Les artistes n'ont pas brillé par leur présence dans cette campagne où le monde de la culture s'est montré discret mais les rares qui ont pris fait et cause pour un candidat l'ont souvent fait pour Jean-Luc Mélenchon. Dans les dernière heures de la campagne, la comédienne de la série Clem, Lucie Lucas, 36 ans, a rencontré le candidat LFI pour parler environnement. C'est lui qui a annoncé le soutien de la comédienne et ancienne mannequin.

Au même moment, le DJ, star de la French Touch, Etienne de Crécy annonçait sur Instagram qu'il s'apprêtait à voter Mélenchon dimanche "même si je ne suis pas en accord avec toutes ses propositions". L'auteur de "Superdiscount" espère ainsi que l'entre deux-tours ne se focalisera pas sur "sur un écran de fumée identitaire".

Le musicien électro Wax Taylor, lui aussi, s'est fendu d'un statut Facebook pour annoncer son soutien. "J’irai donc mettre un bulletin de conviction pour la France Insoumise. Pas pour Mélenchon, mais pour la fourmilière de l’union populaire, pour l’avenir en commun des gaulois réfractaires qu’on croise dans les gares et qui ne sont pas rien."

Plus tôt dans la semaine, de nombreuses célébrités comme Blanche Gardin, Corinne Masiero, Anny Duperey, Bruno Solo ou Romane Bohringer avaient annoncé dans une tribune commune qu'elles soutenaient le leader Mélenchon. "Une fenêtre s’entrouvre dans cet environnement politique irrespirable, l’air semble plus léger", écrivent-ils.

Et plusieurs streamers

Ces figures de Twitch ou de YouTube vont-elles amener les jeunes à aller voter dimanche ? L'un des streamers les plus connus en France, Rebeu Deter, a apporté son soutien "à 1.000%" au projet de la France Insoumise. Moins connu, Pantoufl, glissera un bulletin Mélenchon "parce qu'on a une jeunesse qui crève la bouche ouverte".