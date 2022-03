Depuis sa victoire lors de la primaire de la droite, Valérie Pécresse est la cible des soutiens d'Éric Zemmour sur les réseaux sociaux. En réponse, les équipes de la candidate LR ont organisé une riposte qui s'avère de plus en plus efficace.

Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont au coude-à-coude dans les sondages. © AFP / Hans Lucas/Magali Cohen et Eric Piermont

Le débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour jeudi dernier sur TF1 s'est rapidement transformé en joute verbale, reflétant la violence à laquelle se livre les deux camps depuis le début de la campagne sur les réseaux sociaux. Les équipes des deux candidats, au coude-à-coude dans les sondages et multiplient les opérations sur Twitter pour défendre l'un et accuser l'autre. Montage audio, vidéo d'archives, verbatims, visuels... tout est bon pour décrédibiliser le camp d'en face et ternir la réputation de l'adversaire.

Les images d'archives pour accuser d'"islamodroitisation"

C'est sous la houlette du fondateur du groupuscule d'extrême droite Génération identitaire Damien Rieu que la campagne numérique d'Éric Zemmour a pris un tournant particulièrement virulent. Depuis plus d'un an, ce membre influent de la fachosphère s'emploie à dénoncer "l'islamodroitisme" de Valérie Pécresse et de son entourage.

Juste après l'annonce officielle de son soutien à Éric Zemmour, il a lancé les hostilités en visant Patrick Karam, bras droit de la présidente de la région Ile-de-France. Dans un montage vidéo réalisé par le compte FR+ (créé en janvier et faisant référence au média d'Al Jazeera AJ+) à partir d'images d'archives, il souligne les liens supposés entre le conseiller régional et le recteur de la mosquée de Pantin M'hammed Henniche, qui a démissionné après avoir partagé sur Facebook la vidéo d'un parent d'élève à l'origine de l'engrenage ayant conduit à l’assassinat de Samuel Paty. Cette vidéo sur Patrick Karam a été vue plus de 372.000 fois.

Le patron des députés LR Damien Abad, le maire d'Aulnay-sous-Bois Bruno Beschizza, le patron de l'UDI et allié de LR Jean-Christophe Lagarde et Valérie Pécresse elle-même ont ensuite subi le même sort : tous accusés de complaisance avec l'islam radical. Jeudi dernier, ces accusations se sont déplacées sur le plateau de TF1, lorsqu'Éric Zemmour, sourire aux lèvres, a évoqué par exemple les liens supposés entre Damien Abad et des imams "amis de Ben Laden".

En 2016, Alain Juppé puis François Fillon avaient aussi fait les frais d'une telle campagne d'accusations, en étant affublé du surnom d'"Ali Juppé" pour l'un et de "Farid Fillon" pour l'autre.

Des tweets à répétition

Preuve que Valérie Pécresse est sa cible favorite : Damien Rieu l'a citée à une cinquantaine de reprises sur Twitter depuis fin janvier, contre une vingtaine de fois pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron et moins de dix pour Jean-Luc Mélenchon. Lors du débat sur TF1 lundi soir, celui qui se présente comme un "lanceur d'alertes" a tweeté ou retweeté sept messages sur la candidate LR, contre deux pour son propre candidat Éric Zemmour.

Le responsable numérique de la campagne s'en donne aussi à cœur joie, en tweetant quasiment tous les jours sur les "mensonges" de Valérie Pécresse, sur son déclin dans les sondages, en détournant l'affiche de campagne de Valérie Pécresse ou encore en la qualifiant de #ValerieTraitresse. Le tout propulsé sur les réseaux sociaux par une armée de comptes pro-Zemmour, dont les méthodes ont été dénoncées à plusieurs reprises.

La "riposte" de l'équipe de Valérie Pécresse

Dans cette bataille, l'équipe de Valérie Pécresse s'est dotée de plusieurs outils, à commencer par le compte Twitter @RipostePecresse, "compte officiel de la cellule riposte pour rétablir la vérité et combattre les infox sur Valérie Pécresse". Cette cellule de fact-checking s'emploie à débunker les accusations du clan Zemmour, comme dimanche dernier, lorsque Damien Rieu accusait Valérie Pécresse d'avoir réclamé "l’application du droit CORANIQUE en France pour l’adoption des enfants".

Une "e-force" numérique

Mais pour avoir une force de frappe plus importante, l'équipe de Valérie Pécresse a créé fin février une "e-force Pécresse 2022" sur Telegram. Elle est destinée à "amplifier notre mobilisation sur les réseaux sociaux". Sur cette chaîne, les soutiens sont invités à retweeter en masse plusieurs comptes, comme @SniperCampeur, ou à partager des verbatims, vidéos ou visuels prédéfinis. Ils n'ont qu'à cliquer sur un lien et le tweet est prêt à être envoyé. Une technique qui permet d'"inonder les réseaux sociaux", comme le veulent les organisateurs. Cette "e-force" compte aujourd'hui plus de 600 personnes.

Un montage de l'équipe Pécresse a particulièrement marqué les esprits ces derniers jours : il compile des extraits d'un space Twitter (conversation en direct) dans lequel des Français présentés comme des "partisans d'Éric Zemmour" se désolent de la prestation de leur candidat lors du débat sur TF1 et LCI. "Pour moi c'était un carnage ce truc", "on était déçus", "c'est une catastrophe", peut-on entendre dans cette vidéo de trois minutes. Une vidéo qui a été vue plus de 81.000 fois et qui a forcé les soutiens d'Éric Zemmour à réagir en commentaires pour remobiliser les troupes.

Cette bataille devrait se poursuivre tant que les deux candidats sont au coude-à-coude dans les sondages. Dans les dernières enquêtes, Valérie Pécresse est donnée aux alentours de 11% et Éric Zemmour à 13%. Jean-Luc Mélenchon est à 12%, derrière Marine Le Pen (environ 16%) et Emmanuel Macron (30%).