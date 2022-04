Les soutiens de Marine Le Pen étaient rassemblés ce dimanche au pavillon d'Armenonville, en lisière du bois de Boulogne, pour suivre les résultats du second tour de la présidentielle. Déçus et vaincus, mais optimistes pour l’avenir.

Les militants du Rassemblement national étaient rassemblés dimanche au pavillon d'Armenonville. © Radio France / Victor Vasseur

Rares sont les visages de militants abattus. Il y a quelques mines déconfites, d’autres ont le regard dans le vide. Comme si gagner ce second tour semblait pour nombre de militants RN un exploit encore une fois trop difficile à atteindre. Sous le pavillon d'Armenonville, près du Bois de Boulogne, à Paris, quelques huées se font entendre à l’annonce des résultats, des jeunes se prennent dans les bras. Un "bravo Marine" et des applaudissements retentissent. Mais en une poignée de secondes, la foule très compacte et amassée dans le pavillon se disperse, vers les buffets et l’extérieur.

"Rien à reprocher" à Marine Le Pen

Enzo, 21 ans, fait partie des plus déçus. Cela se lit sur son visage. Il discute avec un ami dans un coin, dehors : "Le plafond de verre a pété en outre-mer. Marine Le Pen a largement dominé Macron. Mais ce n’est pas suffisant pour accéder à l’Élysée. Il y a des territoires où l’on n’arrive pas à capter l’électorat. Elle a fait une super campagne. On n’a rien à lui reprocher. Faut toujours y croire."

De nouveau, la foule commence à applaudir. La discussion s’arrête, la terrasse se vide, Marine Le Pen monte sur scène. Elle démarre son discours : "Un grand vent de liberté aurait pu souffler sur le pays". Une militante, visiblement peinée, souffle un "bah oui". La candidate perdante poursuit : "Ce résultat constitue pour les dirigeants français et européens le témoignage d’une grande défiance qu’ils ne peuvent ignorer et l’aspiration à un grand changement. Les Français manifestent le souhait d’un contrepouvoir fort à Emmanuel Macron, d’une opposition qui va continuer à les défendre, les protéger." Devant ses soutiens, Marine Le Pen fait une promesse : "Je poursuivrai mon engagement pour la France avec l’énergie et la persévérance et que vous me connaissez". Comme leur candidate, les militants ont déjà les élections législatives en ligne de mire.

"Les Français vont se réveiller"

Il y a de nombreux jeunes dans la salle, et quelques militants plus anciens, comme Michel. Il était déjà là pour supporter le père, Jean-Marie : "Marine, c’est moins fort que son papa. C’est mieux. Elle travaille vraiment pour les Français". Pour lui, "Marine Le Pen ne lâchera jamais rien". "Le discours de ce soir est tout à son honneur. Il y a des législatives. Si on ne peut pas faire barrage à Emmanuel Macron, on va subir la même chose qu’il y a cinq ans."

Une phrase ressort : "La prochaine fois ça peut être que la bonne". Michel voit un avenir radieux pour le RN : "Avec le futur quinquennat, les Français qui n’ont pas compris cette année, ils vont se réveiller pour la prochaine fois. Rien ne va changer, les gens qui sont dans la misère vont rester dans la misère." Alain est aussi dans le camp des optimistes, il est venu à Paris depuis les Alpes-Maritimes avec sa femme et leur enfant :

Faut espérer que ça passe le plus vite possible. Ce matin encore, j’y croyais.

Retourner "sur le terrain" convaincre de nouveaux électeurs

Quel est le plan à présent pour convaincre de nouveaux électeurs ? Stéphanie a une idée : "Il faut aller sur le terrain. Ce n’est pas le diable que l’on veut faire croire, Marine est proche des gens. Depuis quelques temps, dans notre entourage, on a vu beaucoup de gens voter pour elle pour la première fois. Mais il y une image qui perdure", regrette-elle.

Pour une grande partie des invités, le costard est de mise, surtout chez les plus jeunes. C’est le cas d’Enzo, venu de Marseille. Il préfère retenir "le résultat historique" de ce second tour, plutôt que la défaite. "On a gagné neuf points par rapport à 2017, on se dit que l’on va de l’avant." Sa certitude l’a plus profonde, c’est qu’un jour "Marine, ou le Rassemblement national, arrivera aujourd’hui au pouvoir. J’en suis intimement persuadé."

Le futur du RN, avec ou sans Marine Le Pen ?

2012, 2017 et donc 2022. Pour la troisième fois consécutive, Marine Le Pen s’incline à une élection présidentielle. David, étudiant en géographie, veut continuer à militer au côté de la députée d'extrême droite :

"Aussi longtemps qu’elle le voudra et aussi qu’elle sera légitime, Marine Le Pen doit continuer à porter le RN. On marche par palier et on a atteint un nouveau palier vers la victoire. Le nom Marine s’est imposé."

Hervé se montre plus perplexe. Ce jeune retraité se demande si le candidate doit rester le visage du RN dans les années qui viennent : "Je suis perplexe. Il faut laisser des jeunes de droite, comme Bardella, comme Marion (Maréchal, ndlr), prendre le relais. Je ne sais pas si une troisième fois pour Marine est salutaire. Dans cinq ans, la donne aura changé, on ne sait pas dans quel état sera la France." Yvette, 89 ans, une coupe de champagne dans une main, un drapeau français dans l’autre, essaie de trancher, avec sa voix fluette : "J’espère que Marine Le Pen va continuer."