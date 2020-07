L’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy Roselyne Bachelot arrive à la Culture, l’ex-EELV Barbara Pompili à l'Écologie, et l'avocat star Éric Dupond-Moretti à la Justice : voici la composition du gouvernement "de mission et de rassemblement" dirigé par Jean Castex.

Roselyne Bachelot, Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti font leur entrée au gouvernement, Olivier Véran reste en fonction. © AFP

C'est un gouvernement "de mission et de rassemblement", voulu par Emmanuel Macron. Sur proposition du nouveau Premier ministre, le chef de l'État a nommé lundi 17 ministres et 14 ministres délégués, en plus du porte-parole du gouvernement, pour constituer l'équipe de Jean Castex, au terme d'un week-end de spéculations. L'ancienne équipe d'Édouard Philippe était constituée de 16 ministres, trois ministres délégués et 17 secrétaires d'État. D'autres secrétaires d'État pourraient être nommés dans un second temps.

Le président Macron a rappelé dans des tweets dimanche les lignes de force de la dernière partie de son quinquennat, qu'un "gouvernement de mission et de rassemblement" devra mettre en oeuvre : "relance de l'économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l'environnement, rétablissement d'un ordre républicain juste" ou encore "défense de la souveraineté européenne".

Emmanuel Macron devrait fixer le cap de cette équipe à l'occasion d'une nouvelle intervention, probablement une interview à la télévision le jour de la fête nationale du 14 juillet, renouant avec une tradition présidentielle qu'il avait supprimée. Le Premier ministre fera sa déclaration de politique générale dans les jours qui suivront cette prise de parole.

Ministres

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance : Bruno le Maire

Ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

Ministre de la Justice, Garde des sceaux : Éric Dupond-Moretti

Ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et Sports : Jean-Michel Blanquer

Ministre des Affaires étrangères et de l'Europe : Jean-Yves Le Drian

Ministre de la Transition écologique : Barbara Pompili

Ministre de la Culture : Roselyne Bachelot

Ministre des Armées : Florence Parly

Ministre des Solidarités et de la Santé : Olivier Véran

Ministre de l'Agriculture : Julien Denormandie

Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion : Elisabeth Borne

Ministre du Budget : Olivier Dussopt

Ministre de la Mer : Annick Girardin

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : Frédérique Vidal

Ministre des Outre-mers : Sébastien Lecornu

Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les Collectivités territoriales : Jacqueline Gourault

Ministre de la Transformation et de la Fonction publique : Amélie de Montchalin

Ministre délégués

Ministre, auprès du Premier ministre, délégué aux Relations avec le Parlement : Marc Fesneau

Ministre, auprès du Premier ministre, déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes, à la Diversité et l'Égalité des chances : Elisabeth Moreno

Ministre, auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité : Franck Riester

Ministre, auprès de la ministre de la Transition écologique, déléguée au Logement : Emmanuel Wargon

Ministre, auprès de la ministre de la Transition écologique, délégué aux Transports : Jean-Baptiste Djebbari

Ministre, auprès du ministre de l'Économie, délégué aux Comptes publics : Olivier Dussopt

Ministre, auprès du ministre de l'Économie, chargée de l'Industrie : Agnès Panier-Runacher

Ministre, auprès du ministre de l'Économie, chargé des Petites et moyennes entreprises : Alain Griset

Ministre, auprès du ministre de l'Éducation, déléguée aux Sports : Roxana Maracineanu

Ministre, auprès de la ministre des Armées, déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants : Geneviève Darieussecq

Ministre, auprès du ministre de l'Intérieur, déléguée à la Citoyenneté : Marlène Schiappa

Ministre, auprès de la ministre du Travail, chargée de l'Insertion : Brigitte Klinkert

Ministre, auprès du ministre de la Santé, déléguée à l'Autonomie : Brigitte Bourguignon

Ministre, auprès de la ministre de la Cohésion des territoires, déléguée à la Ville : Nadia Hai

Secrétaire d'Etat

Porte-parole du gouvernement : Gabriel Attal

Ceux qui partent

En fonction depuis trois ans et le début de la mandature, Muriel Pénicaud était fragilisée depuis la cacophonie autour de la réforme des retraites. Elle n'est plus membre du gouvernement, remplacée au ministère du Travail par Elisabeth Borne.

Enlisé dans le conflit avec les policiers, qui l'accusent de ne pas les défendre face aux accusations de violences policières et de racisme, Christophe Castaner sort aussi de l'équipe gouvernementale. Nommé ministre en octobre 2018 en remplacement de Gérard Collomb, cet ex-socialiste, ancien maire de Forcalquier, avait aussi du gérer, tant bien que mal, les questionnements sur les techniques de maintien de l'ordre pendant la crise des "gilets jaunes".

Enfin, elle aussi en difficultés ces derniers mois, notamment dans ses rapports avec les magistrats, Nicole Belloubet quitte le ministère de la Justice.