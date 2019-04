Le président de la République gagne 2 points, et Édouard Philippe reste stable en termes de popularité auprès des Français, selon notre baromètre mensuel.

Baromètre Odoxa avril 2019 : Emmanuel Macron gagne 2 points et Edouard Philippe reste stable

Le baromètre a été réalisé après l’incendie de Notre-Dame et avant les annonces par Emmanuel Macron. L'enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 1 003 Français représentatif de la population française âgés de 18 ans et plus. Ils ont été interrogés sur Internet les 17 et 18 avril 2019.

Emmanuel Macron regagne 2 points à 32% et prolonge son petit état de grâce du début d’année grâce à Notre-Dame et aux annonces attendues sur le grand débat. Édouard Philippe reste stable à 34% mais voit sa popularité nettement polarisée (44% à droite vs 18% gauche).

La cote de popularité d'Emmanuel Macron gagne des points chez les sympathisants de tous les partis à l'exception des Républicains.

La cote de popularité d'Édouard Philippe dégringole chez les sympathisants PS (-10 points) et chez les sympathisants du Rassemblement National (-4 points).

L'instant Sarkozy

Pour la première fois sur le baromètre, Nicolas Sarkozy arrive premier parmi les personnalités politiques les plus appréciées des Français :