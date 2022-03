Qui a gagné la présidentielle sur les réseaux sociaux en mars ? France Inter et Visibrain publient la quatrième édition de leur baromètre des candidats sur les réseaux sociaux. Avec sa double casquette de président-candidat, Emmanuel Macron arrive en tête des personnalités qui font le plus réagir en mars.

Quel candidat à la présidentielle a tiré son épingle du jeu sur les réseaux sociaux au mois de mars ? Quelles sont les posts et les vidéos sur la présidentielle les plus populaires sur Facebook, Instagram ou TikTok ? France Inter et Visibrain, plateforme de veille des médias sociaux, publient les résultats de la quatrième édition de leur baromètre. Les comptes Twitter, Facebook, Instagram, Youtube et TikTok des 12 candidats ayant obtenu leurs parrainages ont été scrutés.

Au mois de mars, mois de sa candidature, c'est Emmanuel Macron qui écrase tout. Mais il faut garder à l'esprit que son statut de président lui a offert une notoriété et une visibilité particulières, surtout en cette période de guerre en Ukraine. Derrière, la percée dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon se confirme sur les réseaux sociaux. Comme le haut niveau d'Eric Zemmour.

Emmanuel Macron, candidat le plus cité

Le premier indicateur de notre baromètre s'intéresse au nombre de publications dans lesquelles les candidats sont mentionnés sur les réseaux sociaux. Entre la guerre en Ukraine, la déclaration de sa candidature (le 4 mars) et la présentation de son programme, Emmanuel Macron a multiplié les apparitions médiatiques en mars. Il est donc le candidat qui a le plus agité les conversations sur les réseaux sociaux. Le nombre de messages publiés à son sujet explose, et atteint les 12,3 millions de posts en mars, soit près de deux fois plus qu'en février. Il représente à lui seul 44% des posts liés à la présidentielle et aux candidats. Sur le podium figurent, comme le mois dernier, Éric Zemmour, avec 7 millions de posts, et Jean-Luc Mélenchon, avec 2,3 millions de publications.

Mais c'est bien avec sa casquette de chef d'État qu'Emmanuel Macron est le plus mentionné : 29% des publications à son sujet concernent la guerre en Ukraine. Le reste des posts évoque le bilan de son mandat et les différentes crises l'ayant marqué (9% des posts le mentionnant). "Parmi les sujets qui reviennent le plus, nous retrouvons l'affaire Alstom, les gilets jaunes, l'affaire Benalla et, plus récemment, l’affaire McKinsey", note Visibrain. Enfin, les commentaires sur son programme représentent 8% des posts à son sujet. "La réforme du RSA avec obligation de contreparties et la réforme des retraites sont les deux mesures du programme de Macron qui font le plus réagir sur les réseaux sociaux."

Concernant Éric Zemmour, ce sont ses interventions télévisées qui représentent le plus gros pourcentage de posts le mentionnant (11%), notamment sa confrontation avec Valérie Pécresse le 10 mars sur TF1 et son intervention dans l'émission "La France face à la guerre" le 14 mars. Ses meetings représentent 10% des posts le mentionnant. "Parmi les déplacements d'Éric Zemmour les plus commentés en ligne ce mois-ci, nous retrouvons : Toulon dimanche 6 mars où il a pu compter sur le soutien de Marion Maréchal, Metz vendredi 18 mars, et Moissac où il a reçu un œuf sur la tête samedi 12 mars", relève Visibrain.

Pour Jean-Luc Mélenchon, ce sont en premier lieu ses meetings qui suscitent le plus de commentaires (20% des publications le mentionnant). "Le leader de la France Insoumise fait réagir à deux reprises : dimanche 6 mars, jour de son 'meeting de la paix' à Lyon, ainsi que dimanche 20 mars avec son 'meeting pour la 6e république', suivi d’une marche à Paris", indique Visibrain. Le programme du candidat LFI représente lui 13% des posts à son sujet. Ce sont particulièrement ses propositions sur la retraite à 60 ans et le SMIC à 1400 euros net qui sont commentées.

La guerre en Ukraine représente aussi une part non négligeable des posts mentionnant les candidats : 5% pour Éric Zemmour, 14% pour Jean-Luc Mélenchon.

Le nombre de followers d'Emmanuel Macron grimpe en flèche

Notre deuxième indicateur s'intéresse à l'évolution du nombre de followers des candidats. C'est à nouveau Emmanuel Macron qui arrive en tête de ce classement. Avec 563.236 followers gagnés en mars, "l'augmentation du nombre d'abonnés d'Emmanuel Macron est près de six fois plus importante qu'en février", souligne Visibrain. À noter toutefois que la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) a déconseillé au candidat d'utiliser son compte Twitter de président pour promouvoir sa candidature. La Commission a souligné que ce compte avait été "utilisé de longue date et de façon prépondérante pour relayer des messages afférents à l’exercice de ses fonctions de Président de la République". Son compte Twitter officiel totalise plus de 8 millions d'abonnés, contre 28.000 pour le nouveau compte @avecvous créé pour la campagne.

Derrière, c'est Jean-Luc Mélenchon qui gagne le plus d'abonnés, avec 88.096 followers glanés sur les réseaux sociaux en mars, un volume similaire à février. En revanche, Éric Zemmour est en légère perte de vitesse. "Bien qu'il conserve la troisième place du classement en termes de progression de followers avec 42.573 nouveaux abonnés, Éric Zemmour en gagne près de deux fois moins qu'en février."

Mais, en proportion, c'est un candidat moins exposé, Jean Lassalle, qui connait la progression la plus fulgurante. Il enregistre une augmentation du nombre de ses abonnés en mars près de huit fois supérieure au mois précédent. Il se retrouve ainsi à la cinquième place du classement, avec 31.343 nouveaux abonnés.

Emmanuel Macron fait le plus réagir

Le troisième indicateur du baromètre concerne l'engagement moyen, c'est-à-dire le nombre d'interactions (likes sur Instagram, TikTok et YouTube, retweets, réactions sur Facebook) suscitées par les publications des candidats. C'est là encore Emmanuel Macron qui s'impose en moyenne 8.076 interactions par post en mars contre 3.160 en février. Derrière, Éric Zemmour dépasse Jean-Luc Mélenchon, avec une moyenne de 2.741 interactions par post, soit une augmentation de 19% par rapport au mois de février, alors que le candidat Insoumis diminue de 27% comparé à février (1.742 interactions par post).

La publication Facebook liée à la présidentielle qui a suscité le plus de réactions

Sur Facebook, la publication liée à la présidentielle qui a suscité le plus de réactions est cette vidéo d'Éric Zemmour dans laquelle il commente l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Pendant cinq minutes, il s'adresse au président sortant en lui reprochant son bilan. Cette vidéo a recueilli 32.000 "j'aime", 7.000 "j'adore" et plus de 4.000 emoji "Haha".

La vidéo liée à la présidentielle la plus likée sur Youtube

Sur Youtube, la vidéo la plus likée est "L'interview face cachée" d'Éric Zemmour sur la chaîne d'Hugo Travers (hugodecrypte). Elle a récolté 66.000 mentions "j'aime" et a été vue plus d'1,4 million de fois. Dans cette vidéo de 37 minutes, le candidat Reconquête! est invité à réagir à des extraits vidéo, des photos, des cartes et répond à des questions sur son programme et sa vision de la France.

La vidéo TikTok sur la présidentielle la plus likée

Sur TikTok, c'est aussi une vidéo d'Hugo Travers qui a reçu le plus de "likes" : 734.000. Dans cette vidéo, le journaliste revient sur l'appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine lors duquel le président russe a affirmé vouloir "poursuivre jusqu'au bout son opération militaire en Ukraine". Elle a été visionnée plus de 5 millions de fois.

Le tweet lié à la présidentielle le plus partagé

Sur Twitter, le message qui a suscité le plus de réactions est ce thread d'un militant d'Éric Zemmour. En reprenant des articles de presse mais aussi du compte d'extrême droite "Livre noir", ce militant veut montrer "les scandales et le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron". Un post partagé 25.000 fois et liké 46.000 fois.

Le post Instagram sur la présidentielle le plus liké

Sur Instagram, la publication liée à la présidentielle qui a été la plus likée provient d'un compte italien qui se moque des photos d'Emmanuel Macron prises au moment des négociations par téléphone avec Vladimir Poutine. "Erreur mot de passe", "créer un nouveau mot de passe", "le nouveau mot de passe ne peut pas être le même que le précédent", est-il écrit au-dessus des photos du président se prenant la tête avec les mains.