France Inter et Visibrain publient leur baromètre de l'entre-deux-tours vu des réseaux sociaux. Emmanuel Macron a fait quasiment deux fois plus de bruit que Marine Le Pen en dix jours mais beaucoup des messages citant le président-candidat sont critiques.

Le débat entre les deux candidats a suscité plus d'un 1,7 million de messages. © AFP / Hugo Azmani / ALI BALIKCI / ANADOLU AGENCY / Iselyne Perez-Kovacs

Qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron a gagné le match de l'entre-deux-tours sur les réseaux sociaux ? France Inter et Visibrain, plateforme de veille des médias sociaux, publient les résultats de la cinquième édition de leur baromètre. Les comptes Twitter, Facebook, Instagram, Youtube et TikTok des deux finalistes de l'élection présidentielle ont été scrutés entre le 11 et le 21 avril. Qui a tiré son épingle du jeu ? Quels sont les posts et les vidéos sur la présidentielle les plus populaires ? Réponses avec ce baromètre, destiné uniquement à prendre la température de la campagne et à connaître les dynamiques qui s'exercent sur les réseaux sociaux.

Emmanuel Macron deux fois plus cité que Marine Le Pen

Le premier indicateur du baromètre France Inter / Visibrain s'intéresse à la notoriété des deux candidats sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'observer qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron a le plus agité les discussions, en analysant le nombre de fois où chacun d'eux a été cité dans des publications. Dans ce domaine, Emmanuel Macron arrive largement en tête, avec 8,7 millions de posts publiés à son sujet, soit quasiment deux fois plus que Marine Le Pen. De part sa fonction de chef de l'État sortant, il était déjà le candidat dont on parlait le plus sur les réseaux sociaux les mois précédents. Et en seulement dix jours, avec précisément 8.769.106 messages le mentionnant, il atteint quasiment les scores des mois précédents.

Mais, le fait d'être beaucoup cité n'est pas forcément positif. En l'occurrence, les mots clés qui sont le plus associés au candidat sont #ToutSaufMacron, #TousContreMacron ou encore #MacronDehors. "Ces hashtags sont présents dans 11% des publications relatives à Emmanuel Macron, contre 3% pour les hashtags de soutien (#NousTous, #5ansdeplus, #AvecVous…)", note Visibrain.

Par ailleurs, "à l'approche du second tour, le programme du président sortant est plus que jamais scruté sur les réseaux sociaux où il représente 9% des posts sur Macron", indique Visibrain. C'est particulièrement le cas pour la réforme des retraites à 65 ans, vivement critiquée sur les réseaux, mais aussi la question du pouvoir d’achat et des prix des carburants, jugés trop élevés. Le débat d'entre-deux-tours représente 7% des posts mentionnant Emmanuel Macron et l'affaire McKinsey 6% des posts sur le président sortant.

De son côté, Marine Le Pen fait l'objet de 4.994.644 posts publiés sur les réseaux sociaux. Pour la candidate RN, c'est le débat qui est le premier sujet des messages postés (12%). Ensuite, son programme représente 9% des posts la mentionnant. "Parmi les mesures les plus commentées, nous retrouvons la baisse de la TVA sur les énergies afin de favoriser le pouvoir d’achat, et aussi, la suppression du pass vaccinal et la réintégration des soignants non-vaccinés dans les établissements de santé", d'après Visibrain. Juste derrière, les liens de Marine Le Pen avec la Russie sont très commentés : 8% des posts la mentionnant sont associés à la Russie ou à Vladimir Poutine. "Jugée très proche de la Russie, Marine Le Pen est prise à parti sur les réseaux sociaux face à la guerre ukrainienne", remarque Visibrain.

Emmanuel Macron a fait le plus réagir lors du débat

Le deuxième indicateur est consacré au débat d'entre-deux-tours qui a eu lieu mercredi soir. Il a généré plus d'1,7 million de messages sur les réseaux sociaux dans la soirée. Au plus fort, 132 posts ont été publiés chaque seconde. Parmi les moments les plus commentés, on trouve :

L'attaque d'Emmanuel Macron envers Marine Le Pen concernant le prêt russe du RN (7845 posts)

Le tacle de Marine Le Pen à l'égard du président-candidat sur sa gestion de la crise Covid (7900 posts)

La position de Marine Le Pen sur le port du voile, qu'elle souhaite interdire dans l'espace public (7590 posts)

Des deux candidats, c'est Emmanuel Macron qui a fait le plus de bruit, mentionné dans 1,3 million de posts, soit 28% de plus que Marine Le Pen. "Les internautes ont notamment rebondi avec humour sur ses expressions faciales et ses références, comme celle du magicien Gérard Majax, cité durant le débat", relève Visibrain. Concernant Marine Le Pen, elle a particulièrement "fait réagir les internautes en brandissant un tweet imprimé à Emmanuel Macron pour tenter de prouver son soutien à l’Ukraine", souligne Visibrain.

Le tweet qui a le plus fait réagir est le message du candidat arrivé en troisième position au premier tour, Jean-Luc Mélenchon. "Quel gâchis. Le pays méritait mieux", écrit le chef de file La France insoumise.

Marine Le Pen gagne le plus d'abonnés

Le troisième indicateur de notre baromètre concerne l'évolution du nombre de followers des deux candidats. Contrairement aux mois précédents, lors desquels le président sortant avait surclassé les autres candidats, dans l'entre-deux-tours, c'est Marine Le Pen qui s'impose en gagnant 97.269 nouveaux abonnés. Sur la même période, Emmanuel Macron enregistre 59.747 nouveaux abonnés. Rappelons qu'il s'agit de ses comptes officiels, que la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) a déconseillé au candidat d'utiliser pour promouvoir sa candidature. D'autres comptes ont été créés spécialement pour la campagne et sont beaucoup moins suivis : son compte Twitter officiel totalise plus de 8 millions d'abonnés, contre 41.000 pour le nouveau compte @avecvous. En dix jours, ce dernier a gagné seulement 13.000 abonnés, contre 37.000 pour le compte officiel.

La publication Facebook liée à la présidentielle qui a suscité le plus de réactions

Le post Facebook qui a fait le plus réagir les internautes dans l'entre-deux-tours est le message de Pâques de Marine Le Pen. Publié dimanche sur son compte Facebook, il enregistre plus de 57.000 réactions (majoritairement des "likes"), 8000 commentaires et 1000 partages.

La vidéo liée à la présidentielle la plus likée sur Youtube

Sur Youtube, la vidéo qui totalise le plus de "likes" a été publiée le 19 avril par la chaîne de l'influenceur d'extrême droite Le Raptor. Dans cette vidéo, il commente les résultats du premier tour et insulte la plupart des candidats. Il récolte 36.000 "likes" et plus de 377.000 vues. Au vu des insultes proférées, nous vous épargnons le lien vers la vidéo.

La vidéo TikTok sur la présidentielle la plus likée

La vidéo qui a suscité le plus de "likes" sur le réseau social TikTok est un montage d'un extrait du débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour sur LCI, le 10 mars dernier. Dans cette vidéo, publiée lundi, le bas du corps des deux candidats a été remplacé par celui d'acteurs qui s'amusent à jouer avec des avions en papier. La vidéo totalise 815.000 "likes" et 7,2 millions de vues.

Le tweet lié à la présidentielle le plus partagé

Le candidat défait du premier tour Philippe Poutou est à l'origine du tweet le plus partagé de l'entre-deux-tours. "Pour aider mon ex-collègue Pécresse qui doit faire face à de grosses difficultés financières, liées à une surestimation de ses capacités, si ça peut l’aider, je veux bien lui prêter ma 308 pendant quelques jours", a-t-il écrit sur Twitter le 13 avril, en référence à la candidate de la droite Valérie Pécresse, endettée personnellement à hauteur de 5,1 millions d'euros à cause du financement de sa campagne. Le message du candidat du Nouveau parti anticapitaliste a été partagé plus de 80.000 fois et liké 370.000 fois.

Le post Instagram sur la présidentielle le plus liké

Sur Instagram, le post qui a le plus fonctionné a été publié le 15 avril par le compte gossiproomoff, qui revient sur le soutien de la star de téléréalité Nabilla à Emmanuel Macron. "Parce que j'aime la France de tous les horizons, de toutes les couleurs et de tous les milieux, parce que j'enseigne la tolérance à mon fils tous les jours, parce que je veux que mes enfants grandissent dans une France apaisée, le 24 avril je vote Emmanuel Macron !" a écrit la star. Ce message a récolté plus de 109.000 mentions "J'aime".