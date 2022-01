France Inter et Visibrain lancent leur baromètre des réseaux sociaux des candidats à la présidentielle. Découvrez chaque mois l'évolution de leurs comptes : nombre de publications, de partages, d'abonnés. En décembre, c'est Éric Zemmour qui a fait le plus de bruit.

Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon sont les trois candidats qui ont le plus animé les conversations sur les réseaux sociaux en décembre. © Getty

Quel candidat à la présidentielle a tiré son épingle du jeu sur les réseaux sociaux ? Quels sujets ont été les plus abordés ? Quel prétendant à l'Élysée a gagné le plus d'abonnés ? France Inter et Visibrain, plateforme de veille des médias sociaux, proposent un baromètre des comptes des candidats à la présidentielle sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube et TikTok ont ainsi été scrutés entre le 1er décembre et le 1er janvier.

Les comptes de 14 candidats ont été analysés : Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Anne Hidalgo, Philippe Poutou, Arnaud Montebourg, Yannick Jadot, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, François Asselineau, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud et Fabien Roussel. Les données concernant Emmanuel Macron, pressenti pour être candidat mais qui ne l'a pas officialisé, ont également été étudiées par Visibrain dans trois indicateurs sur quatre.

Précisons que ce baromètre est destiné à prendre la température de la campagne et à connaître les dynamiques qui s'exercent sur les réseaux sociaux. Il ne doit pas être analysé comme un indicateur des résultats au scrutin du 10 et du 24 avril prochain.

Zemmour, le plus cité sur les réseaux sociaux

Le premier indicateur de notre baromètre France Inter / Visibrain rend compte du nombre de posts mentionnant chaque candidat sur les cinq plateformes. Quel est le candidat dont le nom a été le plus cité en décembre ? Celui qui arrive en tête est Éric Zemmour, directement suivi par Emmanuel Macron. Toutefois, de par sa fonction de chef de l'État, qui conduit inévitablement à ce que son nom soit davantage mentionné, il n'est pas pris en compte dans cet indicateur par Visibrain.

Plus de 5,3 millions de posts concernant Éric Zemmour ont été publiés sur les réseaux en un mois. Ainsi, 34% des publications liées à la présidentielle parlent de lui. Il faut dire que son actualité a été chargée et remarquée le mois dernier, à commencer par son meeting de Villepinte le 5 décembre (14% des posts concernant Éric Zemmour).

Pour faire parler de lui, le candidat peut aussi compter sur un réseau militant très organisé sur Internet. "Sur les réseaux sociaux, les partisans d’Éric Zemmour se rassemblent autour de nombreux hashtags de soutien, les plus utilisés étant #Zemmour2022, #ZemmourPresident et #ZemmourPourTous. Fin décembre, nous avons également vu monter #Zozz", indique Visibrain. Ces mouvements de soutien représentent 13% des posts concernant Éric Zemmour.

Enfin, son passage dans l’émission "Face À Baba" le 16 décembre a également été très commenté (12% des posts qui citent Éric Zemmour).

À noter qu'être au cœur des discussions ne signifie pas forcément un nombre important de soutiens mais peut plutôt démontrer le clivage qui existe autour de ce candidat. Ainsi, les "dérapages" d'Éric Zemmour - son doigt d’honneur à Marseille, les violences durant son meeting ou encore le fusil braqué sur des journalistes - et son "manque de sang-froid" ont fait réagir les internautes au mois de décembre. Cela représente 6% des posts mentionnant le candidat.

En deuxième position de cet indicateur, on trouve Valérie Pécresse. Plus d'1,4 million de publications la concernant ont été postées sur les réseaux sociaux. Parmi elles, 21% sont au sujet de sa victoire le 4 décembre lors du Congrès des Républicains. Dans les autres publications, la candidate est très souvent comparée à Emmanuel Macron. Ainsi, 29% des posts sur Valérie Pécresse mentionnent également le chef de l'État et potentiel candidat à sa succession. "Pour les internautes, les politiques des deux candidats sont semblables, nous retrouvons ainsi des messages comme 'voter Pécresse, c’est voter Macron' ou encore 'Pécresse, c’est Macron en pire'", note Visibrain.

Enfin, les publications relatives à la crise sanitaire représentent 11% des posts mentionnant Valérie Pécresse. Mais comme pour Éric Zemmour, ce n'est pas forcément positif. En effet, le positionnement de la candidate en faveur du pass sanitaire par exemple est très critiqué sur les réseaux sociaux.

Jean-Luc Mélenchon est sur la troisième marche de notre indicateur, avec plus d'un million de publications le mentionnant. 15% d'entre elles concernaient son meeting du 5 décembre à Paris. Un meeting organisé le même jour que celui d'Éric Zemmour et résultat : 13% des publications concernant Jean-Luc Mélenchon en décembre évoquaient aussi Éric Zemmour. Ainsi, parmi les mots clé associés au candidat de L'Union populaire, il y a les hashtags #MelenchonParis, #UnionPopulaire mais aussi #ZemmourVillepinte.

L'autre sujet qui place Jean-Luc Mélenchon en haut des candidats les plus mentionnés sur les réseaux sociaux, est la primaire de la gauche, proposée par la candidate socialiste Anne Hidalgo (10% des messages sur le candidat).

Les communautés de Zemmour et Pécresse ont le plus grossi

Notre deuxième indicateur s'intéresse au pourcentage d'abonnés gagné par les candidats à la présidentielle sur Facebook, Twitter et Instagram. En décembre, c'est Éric Zemmour qui a le pourcentage le plus élevé sur Facebook, avec une augmentation de 30,2% en un mois. Sur Twitter, c'est aussi Éric Zemmour qui s'impose, avec une augmentation de 8% de son nombre d'abonnés en un mois. En revanche, sur Instagram, c’est Valérie Pécresse qui obtient la plus grande augmentation du nombre d’abonnés, avec une hausse de 21,8% en décembre.

Attention toutefois au pourcentage d'évolution puisque si un compte a peu d'abonnés, il suffit de quelques abonnés supplémentaires pour produire une hausse conséquente. Inversement pour un compte qui totalise déjà un grand nombre d'abonnés, il en faudra beaucoup plus pour obtenir un pourcentage d'augmentation important.

Zemmour a fait le plus réagir les internautes

Le troisième indicateur de notre baromètre concerne le nombre moyen d'interactions (likes sur Instagram, TikTok et YouTube, retweets, interactions sur Facebook) par publication. Là encore, c'est Éric Zemmour qui arrive en tête avec en moyenne 3.115 interactions sous chacun de ses posts de décembre. Suivent Jean-Luc Mélenchon, avec en moyenne 1.520 interactions par post, et Marine Le Pen, avec 1.433 interactions en moyenne par publication.

Toutefois, il est important de noter qu'un nombre important d'interactions n'est pas forcément un signe positif pour le candidat. Les commentaires peuvent par exemple être des critiques. C'est le cas notamment pour cette publication d'Éric Zemmour, qui a engendré 31.000 réactions, 18.000 commentaires et 802.000 vues. Dans les commentaires, beaucoup de soutiens - "vivement les élections !!! Z PRESIDENT !!!" - mais aussi des blagues et des critiques - "C'est vous que vous avez fait d'eux des ennemis". Souvent, plus un message est clivant, plus il suscite des interactions.

La publication Facebook liée à la présidentielle qui a suscité le plus de réactions

Le dernier indicateur de notre baromètre concerne les publications liées à la présidentielle qui ont le plus fonctionné sur les réseaux sociaux.

Sur Facebook, la publication liée à la présidentielle qui a suscité le plus de réactions est une vidéo concernant Éric Zemmour. Après avoir piégé des passants en leur faisant croire qu'il était le neveu de Marine Le Pen, l'humoriste Greg Guillotin a récidivé. Cette année, il a filmé un comédien qui jouait le rôle du neveu d'Éric Zemmour. Succès garanti : 93.000 réactions, 11.000 commentaires et 5,6 millions de vues.

La vidéo liée à la présidentielle la plus likée sur Youtube ?

Sur Youtube, c'est le passage d'Éric Zemmour chez Cyril Hanouna qui remporte la mise en étant la vidéo d'un candidat la plus likée sur la plateforme en décembre. Elle totalise 4,3 millions de vues et 76.000 likes.

La vidéo TikTok sur la présidentielle la plus likée ?

Enfin sur TikTok, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a publié la vidéo qui a suscité le plus de réactions. Dans cette vidéo, il se moque, avec un simple geste de la tête, de la politique d'Emmanuel Macron. Elle enregistre 831.500 likes, 34.900 commentaires et 31.700 partages.

Le tweet lié à la présidentielle le plus partagé

Sur Twitter, le post le plus partagé est signé du journaliste Taha Bouhafs. Il s'agit d'une vidéo prise lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. On y voit notamment "un militant pro-Zemmour" frapper "une militante antiraciste", décrit le journaliste. La vidéo a été retweetée plus de 10.000 fois.

Le post Instagram sur la présidentielle le plus liké

Sur Instagram aussi c'est une publication concernant Éric Zemmour qui a suscité le plus de réactions : plus de 95.000 likes pour un post du compte gossiproomoff. Il relayait la déclaration du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur Europe 1 à propos d'Éric Zemmour, "un Trump commandé sur Wish".