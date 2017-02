Benoît Hamon a prononcé ce dimanche son discours d'investiture en vue de la présidentielle, s'adressant tour à tour aux ténors duPS, à Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Peu de ténors du PS mais l'ancienne Garde des Sceaux parmi les membres du PS présents à l'investiture de Benoît Hamon © AFP / THOMAS SAMSON

Benoît Hamon a endossé officiellement dimanche les habits de candidat à la présidentielle avec un discours de rassemblement à l'adresse d'une gauche qui reste dispersée, tout en mettant en avant les thèmes du "futur désirable" qui lui ont permis de remporter la primaire du Parti socialiste et de ses alliés.

L'ex6Ministre de l'Education nationale, qui avait rejoint les rangs des frondeurs après son départ du gouvernement en 2014, a été officiellement investi en présence de deux milliers de militants réunis à la salle de la Mutualité, à Paris.

Le gouvernement assez peu représenté, Christiane Taubira présente

Deux de ses rivaux de la primaire, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon, et une poignée de ministres, dont Najat Vallaud-Belkacem et Emmanuelle Cosse, étaient présents pour l'occasion. Mais ni Manuel Valls, qu'il a devancé au deuxième tour fin janvier, ni aucun ténor du gouvernement ou de la garde rapprochée de François Hollande n'avaient fait le déplacement.

Le chef de file de l'aile gauche du PS a fait quand même applaudir le chef de l'Etat, qu'il a cité sur la laïcité ou pour les "mesures graves" prises pour assurer la sécurité des Français, qui ont permis de sauver des vies.

Mais il a soufflé le chaud et le froid sur son bilan. "Regardons ce que la droite veut défaire et nous verrons ce que nous avons fait de bien", a-t-il dit en citant l'Éducation nationale, l'opposition au projet de traité de libre-échange Europe-Etats-Unis ou les progrès en matière d'insertion des handicapés. "Tout ça va dans le bon sens, mais ce bilan a laissé aussi des personnes mécontentes", s'est-il empressé d'ajouter. "Il ne faut pas mépriser cela au moment où on veut rassembler pour transformer cette colère en une aspiration à quelque chose qui nous dépasse, nous transcende."

Écouter

Le Parti socialiste pourtant commence à y croire. Dans son discours, Benoît Hamon a fait allusion aux sondages qui l'excluent, jusqu'alors, du second tour de la présidentielle : "Tout ce que je perçois partout où je vais montre qu'est en train de se lever un vent, un mouvement, une aspiration à nous tourner vers l'avenir qui va une fois de plus démentir tous les pronostics".

Un sentiment d'autant plus palpable, que le PS a fait un bond de dix points dans les enquêtes d'opinion depuis sa victoire au second tour de la primaire élargie du PS.

"Nous allons redevenir une gauche de combat plutôt qu'une gauche de constats" - Christiane Taubira

L'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira, conscience morale de la gauche, avait déclaré auparavant tout le bien qu'elle pense de l'investiture du député des Yvelines. "Avec toi, Benoît, nous repartons à la reconquête des coeurs et des esprits", a-t-elle dit, "nous allons redevenir une gauche de combat plutôt qu'une gauche de constats".

Un projet plutôt qu'une figure

Dans son discours d'une heure, Benoît Hamon a défendu un projet qui repose sur une politique et non le rassemblement derrière une figure charismatique ou un homme providentiel. "Je ne crois plus du tout dans cette forme d'immaturité qui consiste à proposer un guide au peuple et à la Nation dans un rapport assez abstrait aux foules et au peuple, qui vous amène à assumer tranquillement être la solution aux problèmes de tous les Français", a-t-il indiqué.

Dans ce prolongement, il s'en est pris à l'ancien ministre de l'Economie Emmanuel Macron, que les derniers sondages placent en deuxième position du premier tour de la présidentielle, en faisant référence au célèbre roman Le Guépard, situé lors de la Révolution italienne de 1860, pour contester ses intentions réformistes. "Dans l'humeur du temps, il y a la doctrine du Guépard. Tout change en surface pour qu'en réalité rien ne change derrière", a-t-il déclaré. "On les voit les jeunes guépards, les créatures du système qu'une habile manipulation transforme soudain en grands transformateurs."

Il s'est adressé de même au chef de file des "Insoumis", Jean-Luc Mélenchon, qui exclut tout futur accord avec Benoît Hamon si le PS investit les ministres du Travail et des Affaires sociales Myriam El Khomri et Marisol Touraine pour les prochaines législatives en raison des lois qu'elles ont portées.

► LIRE AUSSI | Jean-Luc Mélenchon prêt à "travailler" avec Benoît Hamon s'il passe "un coup de balai"

Il a indiqué ainsi qu'il ne posait aucun préalable à ceux qui veulent discuter avec lui, pour ajouter : "Je leur demande en échange de ne pas me demander des têtes", faute de quoi un rassemblement n'aurait aucun sens.