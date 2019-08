Une start-up biarrotte a développé un concept révolutionnaire de vélos à hydrogène qui a connu un franc succès lors du G7. Des chefs d'Etat ont même fait des offres.

L'Île de Pâques pourrait voir débarquer sur ses routes des vélos à hydrogène © AFP / Jordan Banks / Robert Harding Premium / robertharding

Dans un Biarritz bunkerisé, sans voiture, ces petits engins blancs et rapides circulaient partout et ne passaient pas inaperçus. Ces vélos à l’hydrogène, technologie révolutionnaire, ont été conçus par une start-up biarrote, Pragma Industries. Ses avantages, selon son président Pierre Forté : "Une autonomie de 150 kilomètres et un temps de charge de une minute seulement". L’énergie n’est pas stockée dans une batterie comme c’est le cas dans un vélo conventionnel, mais dans une pile à combustible et un réservoir d’hydrogène. Une première mondiale. Baptisé Alpha, l’engin est totalement respectueux de l’environnement.

Le président Pinera et Jean-Baptiste Lemoyne dans les rues de Biarritz © Radio France / C. Graziani

Durant ses trois jours de sommet, Emmanuel Macron ne l’a pas enfourché mais un autre président, le Chilien Sebastián Piñera, lui l’a testé dimanche avec le secrétaire d’Etat Jean Baptiste Lemoyne qui plaide pour cette diplomatie économico-environnementale. "Il l’a trouvé très facile à prendre en main, léger et impressionné par la technologie made in France, explique le ministre. On a voulu ce G7 exemplaire et valoriser les innovations environnementales portées par nos entrepreneurs".

Ces quelques petits tours dans la ville, le Président chilien les a visiblement adorés. Il a en effet a commandé à Pragma 1000 vélos à hydrogène pour la COP25 que son pays préside en fin d’année. "C’est un challenge industriel pour nous puisqu’il n’y a que quatre mois qui nous séparent de l'événement", assure Pierre Forté. Sebastián Piñera envisage aussi d’en implanter sur un autre de ses territoires, une île légendaire avec ces statues monumentales : l'île de Pâques.