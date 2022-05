Lors d'une réunion en visio-conférence avec les candidats de la majorité présidentielle, la Première ministre Élisabeth Borne a étrillé le RN et brocardé "le mariage forcé" à gauche incarné par la Nupes.

À moins de deux semaines des législatives, Élisabeth Borne a échangé ce lundi avec les candidats de la majorité présidentielle © AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER

Motiver les troupes, à moins de deux semaines du premier tour des élections législatives. Lors d'une réunion en visio-conférence ce lundi avec quelque 200 candidats Ensemble! aux côtés du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, la Première ministre a revendiqué la "radicalité" du projet de la majorité présidentielle. Une radicalité différente de celle portée d'une part par l'extrême droite, "un assemblage d'idées trompeuses", et de l'autre par Jean-Luc Mélenchon "et son alliage hétéroclite à gauche", selon les mots d'Elisabeth Borne, qui a également évoqué "un mariage forcé" incarné par la Nupes.

"Ils ont la radicalité des slogans et des postures, quand nous incarnons la radicalité des actes et des résultats", a martelé la cheffe du gouvernement, qui a estimé que "ces deux blocs extrêmes font assaut de mots forts pour masquer des idées courtes". Pour elle, radicalité ne doit pas être synonyme de brutalité. "Nous savons aujourd’hui que pour conduire des transformations profondes, nous devrons plus que jamais associer les Français et tous les acteurs, en coconstruisant avec eux. "

"Front renversé"

Elisabeth Borne a insisté sur le danger représenté à ses yeux par Jean-Luc Mélenchon, qui ambitionne d'être nommé Premier ministre à la faveur d'une victoire de la Nupes le 19 juin prochain. "Quand je l'entends soutenir que sa personne est sacrée et réaffirmer que la République c’est bien lui, la Nupes ce n’est pas le front populaire, c’est un front renversé", a-t-elle déclaré, faisant référence à la perquisition houleuse des locaux de La France insoumise en octobre 2018.

Elle-même candidate aux législatives dans le Calvados, Élisabeth Borne a demandé aux candidats de la majorité de ne pas hésiter à aller sur le terrain de la confrontation politique, et à mettre en avant les mesures d'Emmanuel Macron pour le pouvoir d'achat, l'écologie, ou encore l'école. "Penser que nous serons portés par la seule dynamique majoritaire issue de l'élection présidentielle serait une erreur", a-t-elle insisté.