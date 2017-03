Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux doit s’entretenir avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve ce mardi après les révélations de Quotidien concernant les CDD de ses filles.

Bruno Le Roux a été nommé ministre de l'Intérieur le 6 décembre 2016. © AFP / TIZIANA FABI

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve doit rencontrer ce mardi le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux. D'après nos informations, le ministre a annulé tous ses rendez-vous de ce mardi. "Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'Etat, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent", a déclaré ce mardi midi Bernard Cazeneuve. Il a tenu ces propos lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) à Paris, en l'absence de Bruno Le Roux qui devait initialement y participer. Le Parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire concernant l'affaire Bruno Le Roux ce mardi après-midi.

On peut supposer que tout cela fait suite aux révélations de lundi pendant le "Quotidien". L'émission de TMC a révélé que Bruno Le Roux, 51 ans, a employé ses filles en CDD comme collaboratrices parlementaires à l'Assemblée nationale lorsqu'elles étaient lycéennes, puis étudiantes. Quotidien évoque en tout 24 contrats à durée indéterminée signés sur plusieurs années.

Un montant total de 55 000 euros

Le ministre PS reconnait l’embauche ponctuelle de ses filles, aujourd'hui âgées de 23 et 20 ans, "sur des étés, notamment, ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence" quand il était député de Seine-Saint-Denis. Selon "Quotidien", les deux filles ont commencé à travailler pour leur père vers l’âge de 15-16 ans et ont cumulé respectivement 14 et 10 CDD entre 2009 et 2016, pour unmontant total de 55 000 euros. Dans le contexte actuel, et le penelopegate, l’affaire fait tâche et désordre.

Superposition avec des stages et des cours

Rien d’illégal a priori pour l’instant, mais certains CDD ont pu se superposer avec des stages en entreprise ou des cours en classe préparatoire à l’été 2013 pour l’une et en mai 2015 pour l’autre.

Les explications de Sébastien Sabiron

"Chaque contrat faisait l'objet de missions qui ont été honorées (…), puisque ces missions ont pu être effectuées en horaires renforcés avant et après le stage, et en travail à distance durant le stage (travail de rédaction, mise à jour de fichiers, recherches, etc.) et durant plusieurs jours supplémentaires à l'automne", a répondu le cabinet du ministre, selon des propos rapportés par Quotidien.

Un député fidèle à François Hollande devenu ministre en décembre 2016

Bruno Le Roux a été député de Seine-Saint-Denis de 1997 jusqu’à sa nomination au gouvernement en décembre 2016. Depuis 2012 et son quatrième mandat législatif, il était le patron du groupe socialiste à l’Assemblée nationale. Il a dû affronter tout au long de la mandature les frondeurs du PS. Sa fidélité à François Hollande lui a permis d'entrer au gouvernement. Après la démission de Manuel Valls, Bernard Cazeneuve devient Premier ministre et Bruno Le Roux ministre de l’Intérieur le 6 décembre 2016.