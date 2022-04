Le Conseil constitutionnel a été obligé d'annuler certains suffrage en raison d'irrégularités constatées : bureaux de vote sans surveillance, bureaux supplémentaires ou installés chez un maire, ou encore urnes ouvertes.

Le maire de Léchelle dans le Pas-de-Calais n'avait pas prévu d'isoloir pour voter... chez lui ! © AFP / Geoffrey Bire / Hans Lucas

Les règles sont les règles. Le Conseil constitutionnel est là pour veiller à ce qu'elles soient respectées lors des élections et pour valider les résultats. Les Sages ont publié mercredi les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle, avec les scores obtenus par chacun des candidats. Toutes les irrégularités qui donnent lieu à sanction sont également consignées. Fort heureusement, elles ne sont pas nombreuses et ont donné lieu à une annulation pure et simple, mais certaines sont particulièrement cocasses.

Un vote directement chez le maire

C'est l'irrégularité la plus étonnante et de loin, constatée de visu par un magistrat délégué du Conseil constitutionnel. "Le maire avait pris l’initiative d’organiser les opérations de vote à son domicile", peut-on lire dans le texte de la décision des Sages. L'édile de Léchelle dans le Pas-de-Calais, Gabriel Trannin, qui en est pourtant à son septième mandat de maire, a donc reçu chez lui, sans aucune signalisation dans les lieux, sans même installer d'isoloir.

"Cette situation a perduré en dépit des observations du magistrat délégué", précise le Conseil constitutionnel. Ainsi, le maire de Léchelle a accueilli chez lui 30 électeurs sur les 41 inscrits dans la commune, qui ont donc glissé un bulletin dans une urne. Hélas pour eux, faute d'organisation normale et régulière du scrutin, tous les suffrages de Léchelle se voient annulés.

En revanche, dans la petit commune de Chenevelles, dans la Vienne, officiellement il n'y avait qu'un seul bureau de vote, à la mairie, comme stipulé par un arrêté du préfet. Mais dans les faits, il y en a eu deux. Au second bureau de vote installé par la commune, deux électeurs étaient inscrits et ont pu s'exprimer dans les urnes. Ces deux votes seulement font l'objet d'une annulation.

Des bureaux sans surveillance

Comme précisé sur le site du ministère de l'Intérieur, le fonctionnement d'un bureau de vote est clair et précis. Chacun est composé d'un président, d'un secrétaire et d'au moins 2 assesseurs. Précision importante : "Il n'est pas indispensable que tous les membres du bureau siègent", mais il faut "qu'il y ait" quelqu'un "en permanence".

Ca n'a pas toujours été le cas dans tous les bureaux. Le Conseil constitutionnel recense plusieurs problèmes de présence, dans un bureau du douzième arrondissement de Paris, dans un autre à Roisel dans la Somme : "Aucun membre du bureau de vote n’était présent" au passage du magistrat délégué. Ce qui signifie des urnes sans surveillance et de potentiels électeurs face à des chaises vides, sans pouvoir voter. Face au risque de fraude, se sont 1 252 bulletins à Paris et 422 à Roisel qui ont du être annulés.

A Lieudieu en Isère, il n'y a pas eu de problème de membres du bureau absents mais de fermeture du bureau... en avance. Les portes ont été fermées à 18h alors que légalement le scrutin ne pouvait pas être clos là-bas avant 19h. Pas de place pour les retardataires ou ceux qui sont rentrés de weekend au dernier moment, ce qui veut dire, comme l'explique le Conseil constitutionnel, que des électeurs n'ont pas pu "exercer leur droit de suffrage".

Problèmes de procédures

La plupart des autres irrégularités concernent le non respect de la procédure. Par exemple "dans les communes de Blérancourt et de Besmé (Aisne), dans lesquelles ont été respectivement exprimés 627 et 93 suffrages, la commission départementale de recensement a constaté que la liste d’émargement était manquante."

Ou encore quand l'ordre n'a pas été respecté : "dans la commune de Cargèse (Corse-du-Sud), dans laquelle 570 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que les électeurs étaient invités à signer la liste d’émargement avant d’introduire leur bulletin dans l’urne", alors qu'il faut respecter l'ordre inverse.

A Secondigné-sur-Belle dans les Deux-Sèvres, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que l’urne n’était pas verrouillée. Un autre, à Grasse dans les Alpes-Maritimes a observé sur une urne "*qu’il était possible d’y introduire des bulletins de vote par une autre ouverture que celle prévue à cette fin.*"