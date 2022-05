Le conseil municipal de Grenoble à donné son feu vert à 29 voix pour, 27 contre et deux abstentions à la modification du règlement intérieur des piscines de la ville autorisant le port du burkini.

Le conseil municipal de Grenoble, le 16 mai 2022. © AFP / Jeff Pachoud

C'est fait, mais de justesse. Le conseil municipal de Grenoble a validé lundi une modification du règlement intérieur des piscines de Grenoble se traduisant par l'autorisation du port du burkini, un sujet qui a suscité une polémique politique nationale. La délibération a été adoptée avec une courte majorité de 29 voix pour, 27 contre et deux abstentions, au terme de 2 heures 30 de débats parfois tendus.

Le maire écologiste Eric Piolle a balayé les objections de l'opposition, en invoquant un combat "féministe", de "santé" et de "laïcité" parce que rien n'interdit le port de vêtements religieux dans l'espace public, "y compris à la piscine". Le règlement intérieur des piscines désormais remanié prévoit que la longueur des maillots ne sera plus limitée, a expliqué l'adjointe aux Sports Céline Mennetrier. Il permettra ainsi aux femmes de se baigner seins nus et à tous les baigneurs de porter un maillot les protégeant du soleil.

Mesure réclamée depuis 2019

Le port du burkini était revendiqué par la controversée association Alliance Citoyenne, qui a organisé depuis 2019 plusieurs opérations coup de poing dans les piscines grenobloises pour faire passer son message. Ses membres, rassemblées dans une salle grenobloise, ont assisté à la séance du conseil municipal par retransmission vidéo.

Le président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, a rapidement réagi au vote du conseil municipal, accusant Eric Piolle d'"acter définitivement sa rupture avec la laïcité et les valeurs de notre République". Le préfet de l'Isère a fait savoir dimanche soir qu'il saisirait le tribunal administratif de Grenoble, sur instruction du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour bloquer la mesure si elle était adoptée.