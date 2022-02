La ministre chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa est venue mardi au secours de Gérald Darmanin, son ministre de tutelle, à l'Assemblée nationale. Ce dernier est accusé de sexisme et de paternalisme depuis son interview, le matin même, face à Apolline de Malherbe sur RMC et BFMTV.

Le ministre de l'Intérieur était l'invité de RMC et BFMTV et répondait aux questions de la journaliste Apolline de Malherbe. © Capture d'écran

Le climat était sans aucun doute pesant, mardi matin, à la sortie du studio de RMC et BFMTV. Invité de l'interview politique de la matinale, Gérald Darmanin a, au cours d'un échange très tendu avec la journaliste Apolline de Malherbe, accusé cette dernière de présenter de façon "rapide" et "un peu populiste" des chiffres de l'insécurité en France. "Calmez-vous, madame ; ça va bien se passer, ne vous vexez pas", lui a ensuite lancé le ministre, visiblement agacé par la question. Dans la foulée, candidats à la présidentielle, élus de l'opposition, ont notamment dénoncé la "perte de sang froid" de Gérald Darmanin ou son "sexisme crasse".

"Non mais ne vous vexez-pas"

Tout est parti d'une question de la journaliste qui demandait au ministre de l'Intérieur si l'exécutif ne s'était pas "réveillé un peu tard" avec l'annonce, par Emmanuel Macron, d'une loi sur la sécurité intérieure dans les derniers mois du quinquennat, alors que les chiffres de 2021 montrent une hausse des atteintes aux personnes.

"J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur Cnews mais en fait on est bien sur BFM", a d'abord ironisé Gérald Darmanin, avant de critiquer une "présentation très rapide et un peu populiste", insistant sur la baisse des atteintes aux biens. "Non mais vous vexez pas, calmez-vous Madame, ça va bien se passer", a enchaîné le ministre, accusant ensuite "une partie des médias" d'être "responsables" de "l'augmentation des populismes" mais reconnaissant "des augmentations très fortes d'atteintes contre les personnes".

L'échange dans son intégralité

Apolline de Malherbe : Est-ce que, sur les questions de sécurité, vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard ? Vous venez, enfin Emmanuel Macron, vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité, à trois mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillés un peu tard sur ces questions de sécurité ? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère : la hausse des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion, en l'occurrence.

Gérald Darmanin : J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur Cnews, mais en fait, on est bien sur BFM.

Apolline de Malherbe : Je ne vois pas le rapport.

Gérald Darmanin : Vous ne dites pas non plus...

Apolline de Malherbe : Je ne vois pas le rapport, je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes.

Gérald Darmanin : Mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Et c'est la difficulté...

Apolline de Malherbe : Alors allez-y, essayez de démontrer l'inverse, ce sont vos chiffres.

Gérald Darmanin : Mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer.

Apolline de Malherbe : Je vous demande pardon ?

Gérald Darmanin : Ça va bien se passer, ça va bien se passer.

Apolline de Malherbe : Gérald Darmanin, pause, je vous demande pardon, comment vous me parlez ?

Gérald Darmanin : Ça va bien se passer, madame, vous allez voir. Il y a 30 % de baisse sur les biens. Et bien moi, j'en ai marre des discours populistes toute la journée.

Apolline de Malherbe : Ce sont vos chiffres, tirés du site du ministère de l'Intérieur !

Gérald Darmanin : Vous n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Moins 30 % !

Apolline de Malherbe : Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous à propos des violences faites aux personnes.

Gérald Darmanin : Vous ne souhaitez pas que je réponde ?

Apolline de Malherbe : Non, je trouve ça sidérant votre manière de répondre. Ce n'est pas une réponse, c'est presque une offense.

Gérald Darmanin : Je réponds comme vous m'agressez. Moins 30% de cambriolages, moins 26% de vols sans armes, moins 25% de vol avec arme. On voit bien qu'il n'y a plus d'émeutes urbaines telles que nous les connaissions. Une lutte acharnée contre la drogue, avec des saisies records. En revanche, vous avez raison et il y a des augmentations très fortes d'atteintes contre les personnes.

Apolline de Malherbe : Merci !

Gérald Darmanin : Vous faites de la politique ou vous êtes journaliste ?

Apolline de Malherbe : Je vous pose la question de savoir si les atteintes aux personnes ont augmenté. Je vous dis les chiffres et vous me répondez que j'ai raison.

Gérald Darmanin : Pardonnez-moi, mais en dix minutes d'intervention, vous arrivez effectivement à ne pas dire un mot positif du travail extraordinaire que font les policiers et gendarmes indépendamment de la classe politique. En revanche, sur l'augmentation...

Apolline de Malherbe : Je dis tous les jours ce que font les policiers et les gendarmes, Gérald Darmanin. Si 69% des français jugent votre bilan négatif, c'est peut-être qu'il y a un problème.

Gérald Darmanin : Madame, vous savez, je croise très souvent les électeurs puisque j'ai le bonheur et la chance d'être élu souvent dans des quartiers populaires difficiles. Je connais leurs difficultés. Je vois bien l'appréhension qu'ils ont envers les femmes et les hommes politiques. Et si je me suis engagé dans la politique, c'est justement parce que j'essaie de résoudre ces problèmes. On n'y arrive pas toujours, mais j'essaie de les résoudre. Ce qui est sûr, c'est que dans l'augmentation générale et continu des populistes depuis de très nombreuses années, une partie des médias en sont responsables, notamment par la présentation parfois fallacieuse, comme vous l'avez fait, et je le pense profondément, des chiffres de la délinquance. Il y a effectivement une augmentation des violences aux personnes, mais il y a surtout aussi les actes terroristes qui sont en diminution et une baisse profonde des atteintes aux biens.

Apolline de Malherbe : Et vous avez pu l'exprimer ce matin...

Gérald Darmanin : Heureusement que j'ai pu ouvrir mon clapet parce que sinon vous m'auriez...

Apolline de Malherbe : Mais c'est pour ça que je vous ai invité, figurez-vous !

Gérald Darmanin : Quelle agressivité, c'est très difficile...

Apolline de Malherbe : Mais non, je trouve ça incroyable, votre façon de faire...

Gérald Darmanin : Franchement, c'est très difficile de travailler ainsi.

Apolline de Malherbe : C'est très difficile, je le comprends bien, d'être ministre de l'Intérieur quand 69% des Français jugent votre bilan négatif. Je comprends que ce soit difficile.

Gérald Darmanin : J'entends bien. Vous savez, les critiques, j'y suis très habitué et c'est le rôle normal du ministre et singulièrement du ministre de l'Intérieur.

"Vieille combine misogyne"

La candidate du RN Marine Le Pen a immédiatement réagi sur Twitter : "Manifestement, G. Darmanin n'assume pas le lourd échec de sa politique et y répond par une agressivité déplacée". "Confronté au naufrage abyssal de la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron, son ministre perd son sang-froid avec Apolline de Malherbe", a abondé Eric Zemmour.

Le compte Pécresse2022, soutien de la candidate LR, a préféré l'ironie: "Ne parlez surtout pas de l'explosion des violences et des agressions à Gérald Darmanin et de l'échec d'Emmanuel Macron en matière de sécurité, il paraît qu'ils sont très susceptibles !" Le parti LR a vu dans la séquence la preuve du "mépris macroniste épisode 852" et dénoncé le fait que "pour écarter toute critique de son triste bilan, Gérald Darmanin vous colle l'étiquette de populiste".

À gauche, le secrétaire national d'EELV Julien Bayou a dénoncé le "sexisme crasse" du ministre, qui ne fait pas "oublier la pertinence de la remarque de la journaliste : oui le gouvernement a échoué ou renoncé sur la sécurité des personnes et en particulier des femmes". L'ancienne ministre Laurence Rossignol a pointé "la vieille combine misogyne qui consiste à déstabiliser les femmes en sous-entendant qu'elles ne tiennent pas leurs nerfs et sont hystériques".

À l'Assemblée, Marlène Schiappa prend la défense son ministre de tutelle

Interrogée par la députée LR Constance Le Grip sur l'attitude du ministre lors de l'interview, Marlène Schiappa a renvoyé la balle dans le camp adverse : "Je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, je n'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé-Loisirs et qu'on était en train de commenter les émissions de télévision."

"C'est extraordinairement cocasse d'entendre des leçons de calme de vous qui êtes en train de hurler, vous êtes 200 en train de hurler contre une jeune femme qui essaye de vous parler", a ajouté a lancé la ministre déléguée à la Citoyenneté, s'exprimant face aux rangs de la droite d'où montait un brouhaha.

"Ça fait cinq ans qu'on supporte vos hurlements, vos remarques sexistes, vos réflexions déplacées alors qu'on essaye de parler de travaux, particulièrement contre les femmes ministres et contre les femmes députées venant du groupe LR. Qu'aujourd'hui vous prétendiez donner des leçons de lutte contre les stéréotypes de genre, c'est quand même assez drôle", a-t-elle poursuivi, assurant que le bilan en matière de sécurité de Gérald Darmanin est "très bon".