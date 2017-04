Pas de débat ce jeudi soir sur France Inter et France 2 à trois jours du premier tour, mais un quart d'heure de questions/réponses pour chaque candidat.

Le plateau de l'émission "15 minutes pour convaincre" © France 2

Ce jeudi soir, chacun des onze candidats à la présidentielle aura droit à un entretien individuel organisé à partir de 20h. La soirée sera diffusée sur France 2 et France Inter, co-partenaires de l'émission avec Facebook.

Présidentielle : 15 minutes pour chaque candidat ce jeudi sur France Inter et France 2 © Visactu / Visactu

Quinze minutes de questions/réponses...

Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen, François Asselineau, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Emmanuel Macron, Jacques Cheminade, Jean Lassalle et François Fillon se succéderont dans cet ordre – tiré au sort – pour répondre aux questions de David Pujadas (France 2) et Léa Salamé (France Inter).

... dont une carte blanche

Les candidats disposeront ensuite d'une "carte blanche" lors de laquelle ils pourront aborder le sujet de leur choix.

À la fin de la soirée, les candidats auront 2 minutes 30 secondes pour un éventuel droit de réponse et pour conclure, dans l'ordre suivant : Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, François Fillon, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Jacques Cheminade, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Cette fois-ci, les candidats sont tous d'accord

France Télévisions et Radio France ont dû renoncer à un débat à onze, comme cela avait été le cas le 4 avril dernier sur BFMTV et CNews, face aux réticences de certains prétendants à l'Élysée, avec en tête Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui estimaient ce débat trop tardif et ne permettant pas de répondre aux attaques. François Fillon, lui, avait jugé que le débat n'aurait "pas de sens" sans la présence de tous les candidats.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) avait de son côté exprimé sa préoccupation à France Télévisions face au risque d'émergence d'une potentielle "polémique à laquelle les candidats mis en cause ne seraient pas en mesure de répondre". Le premier débat à onze du 4 avril avait réuni pas moins de 6,3 millions de téléspectateurs.

L'émission de ce jeudi soir sera à suivre sur France Inter entre 20h et 23h30