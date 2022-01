Les Jeunes avec Macron ont présenté leurs propositions lundi pour l'élection présidentielle 2022. En attendant l'officialisation de la candidature du président à sa réélection, le mouvement de jeunesse de la République en Marche prend des positions tranchées sur plusieurs débats de société.

Les Jeunes avec Macron ont planché sur 180 propositions [photo d'illustration]. © AFP / Ugo Padovani / Hans Lucas

Emmanuel Macron n'est toujours pas officiellement candidat à sa réélection mais ses équipes s'activent. Après la création d'un site Internet de campagne la semaine dernière, place à une ébauche de programme. Officiellement, ce sont les Jeunes avec Macron qui avancent leurs propositions, mises "à la disposition du candidat". Ils ont planché sur plus de 180 mesures portant sur l'écologie, le harcèlement scolaire, le pouvoir d’achat étudiant ou encore l'égalité femmes-hommes. Certaines ont été présentées lundi. Elles doivent permettre d'"identifier les inégalités de destin", d'"agir face au poids des héritages patrimoniaux, sociaux et culturels" ou encore de "combattre les séparatismes sociaux et religieux".

Un "héritage républicain"

Parmi les principales mesures à souligner figurent la mise en place d'une "Garantie étudiante" "afin que chaque jeune dispose d’un montant minimum pour vivre dignement". Une aide qui "devra être conditionnée à la réalité de la situation spécifique de chaque étudiant et de la ville dans laquelle il étudie". Sur les questions d'héritage, les Jeunes avec Macron militent pour une taxation "tout au long de la vie" mais aussi pour "donner un héritage républicain à ceux qui n'en ont pas" via une somme, allant jusqu'à 50.000 euros, prêtée par l'État à partir de 18 ans (somme qui devra être remboursée "une fois un certain niveau de revenu atteint").

Ils proposent également un "plan pour l’égal accès à la culture dans tous les territoires", la généralisation des classes à 24 élèves pour tout le primaire d'ici 2027, la mise en place un "pass écologie" à destination des 18-25 ans, ou encore pour "tous les citoyens européens de 18 à 25 ans la possibilité unique d’un Interrail gratuit afin de découvrir les pays de l’Union européenne".

Des prises de position sur des sujets sociétaux

Mais les JAM proposent également des mesures très tranchées sur des débats qui animent la société :