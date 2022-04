Dans un communiqué, la direction du Parti socialiste fait plusieurs propositions en vue d'un ralliement à LFI pour les législatives. Parmi elles, avoir pour objectif la retraite à 60 ans et revenir sur la loi El Khomri. De quoi faire bondir une partie des élus PS. Les négociations sont suspendues.

La fracture se creuse encore un peu plus au Parti socialiste. La direction du parti négocie un accord avec La France insoumise en vue des élections législatives et a publié un communiqué vendredi matin qui met le feu aux poudres. Dans ce texte long de quatre pages, la direction du PS répond aux propositions mis dans la balance par LFI et présente un projet en rupture avec certains points clés du parti, comme revenir sur la loi El Khomri, "ne pas respecter certaines règles" européennes et "instaurer l'objectif du droit à la retraite à 60 ans".

La direction du parti a fait savoir qu'il s'agit d'une base de travail et qu'elle ne souscrit pas aux propositions de LFI mais trop tard, le communiqué a fait bondir une partie des socialistes. La direction du PS indique désormais que les négociations sont suspendues : "Il faut rompre avec toute logique hégémonique et accepter la pluralité. A ce stade nous n’en avons pas la garantie", est-il écrit dans un message interne consulté par l'AFP. Le premier secrétaire, Olivier Faure, le confie à France Inter : "Nous sommes encore loin d'un accord." L'Europe, l'Ukraine et la laïcité sont des points à éclaircir. Et surtout, le nerf de la guerre, le partage des circonscriptions, n'a pas du tout été abordé.

Lors du Conseil national la semaine dernière, un tiers de ses membres avaient voté contre ces discussions avec LFI.

Dray, Delga et Delafosse marquent leur désaccord

Le commentaire le plus virulent a été dégainé par l'ancien dirigeant socialiste Julien Dray. " Olivier Faure [premier secrétaire du PS, ndlr] vient de signer une capitulation politique en rase campagne qui renie sa propre histoire... et ses engagements", a-t-il tweeté. "Militantes et militants socialistes l’heure de la désobéissance est un impératif."

La présidente de la région Occitanie Carole Delga a, elle, cité Pierre Mendès France : "La morale en politique interdit que stratégie et convictions divergent, fut ce pour des motifs d’opportunité transitoire. C’est ce que j’appelle la vérité." Elle investit d'ailleurs déjà ses propres candidats, socialistes, dans le Tarn.

Rachid Temal, sénateur PS du Val-d'Oise et secrétaire national aux relations extérieurs du parti indique sur Twitter : "Aucune instance du parti socialiste n’ayant adopté le texte adressé par l’actuelle direction à LFI, je ne suis ni engagé ni tenu par cette démarche". Il indique également que "le débat et la démocratie internes sont notre ADN, seul le vote permet d’adopter des positions politiques ou alliances". Le maire de Montpellier Michaël Delafosse souligne que "la gauche républicaine, sociale et écologique ne peut tourner le dos à l’Europe par 'la désobéissance'". La veille, l'ancien président socialiste François Hollande avait déjà mis en garde quant à une "disparition" du PS.

Du côté des Insoumis, on souligne des avancées positives et Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, joint par franceinfo, évoque désormais "l'ouverture de la phase 2 des négociations".

Rompre avec la loi El Khomri et instaurer l'objectif d'une retraite à 60 ans

LFI a mis "douze marqueurs en discussion en vue de parvenir à un accord". Dans son communiqué, la direction du PS y répond avec plusieurs propositions, parmi lesquelles "l'abrogation de la réforme de l’assurance-chômage et des dispositions régressives introduites dans le code du travail par la loi El Khomri et les ordonnances Macron", "l'objectif du droit à la retraite à 60 ans", "garantir l'accès aux biens communs essentiels à travers des services publics : eau, énergie", "rompre avec la monarchie présidentielle par un basculement vers une VIème République", l'augmentation du Smic à 1400 euros nets par mois ou encore "le blocage des prix des produits de première nécessité".

"Ne pas respecter certaines règles" européennes

Un passage du texte est consacré à l'Union européenne, point de divergence historique entre socialistes et insoumis. La direction du PS précise refuser "de mettre en danger la construction européenne ou de laisser s’installer une fracture entre la France et l’UE" mais fait un grand pas vers LFI.

Les dirigeants du parti estiment en effet que face à "de nombreuses règles européennes en décalage avec les impératifs de l’urgence écologique et sociale", "la mise en œuvre du programme que nous construisons conduira nécessairement à des tensions, à constater des contradictions, et à ne pas respecter certaines règles. Nous ne serons ni les premiers ni les derniers à le faire, en France comme en Europe." Ils prévoient notamment de s'opposer "au retour du pacte de stabilité", considérant "que l'objectif de souveraineté de la France et de l’Union Européenne dans de nombreux domaines rend nécessaire de déroger aux règles actuelles de concurrence et que la conférence sur l’avenir de l’UE doit conduire à une révision des traités".

Des discussions bilatérales ont aussi été engagées par LFI avec EELV, le Parti communiste et la Nouveau parti anticapitaliste (NPA). Côté écologistes, Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, a estimé vendredi qu'un accord avec LFI était "en vue (...) dans les heures qui viennent". Le rassemblement est espéré pour dimanche, le 1er mai, mais la deadline est fixée au 7 mai.