Alors que le Conseil national du PS se réunit ce jeudi pour entériner l'alliance avec la France Insoumise, nous avons tenté de juger, en carte, quelles seraient les chances de la gauche réunie pour ces législatives.

Grâce à cette coalition, les voix de gauche dépassent celles du RN et de LREM dans 241 circonscriptions de métropole. © Radio France / *

La "Nouvelle alliance populaire écologique et sociale" rassemblera-t-elle l'ensemble de la gauche pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains ? Forte des 22% obtenus par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, la France insoumise a scellé cette semaine des alliances avec Europe Écologie-Les Verts et le Parti communiste. Quant à l'accord conclu avec le PS, celui-ci doit encore être soumis ce jeudi soir à l'approbation du Conseil national du parti, son parlement interne.

Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon rêve d'imposer une cohabitation au président réélu Emmanuel Macron. Pour avoir une idée plus claire du poids de cette alliance, nous avons compilé les résultats obtenus par les candidats de gauche lors du premier tour du scrutin présidentiel, le 10 avril. Cette approche peut comporter plusieurs biais, mais elle donne un éclairage certain sur le poids de la gauche à l’échelle locale, circonscription par circonscription.

Des nombreux électeurs en région parisienne

Lors du premier tour, Emmanuel Macron est arrivé en tête dans 250 circonscriptions de métropole, Marine Le Pen a remporté 205 circonscriptions et Jean-Luc Mélenchon s’est imposé dans 85 circonscriptions. Le chef de file de la France insoumise réalise ses meilleurs scores en région parisienne, dans les circonscriptions en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans celles des Bouches-du-Rhône, des Hauts-de-Seine et du Nord. Dans certaines, un député LFI est déjà en poste depuis 2017.

Suite à l’alliance, les votes pour un parti composant la nouvelle coalition de gauche pèsent plus de 50% des suffrages exprimés dans 26 circonscriptions de métropole, principalement en région parisienne. Il y a aussi une circonscription des Bouches-du-Rhône, de l’Hérault, du Nord et de Haute-Garonne. Dans 199 circonscriptions, Nupes obtient entre 30% et 50% des voix exprimés.

Comme évoqué précédemment, c’est en région parisienne que cette coalition de gauche a le plus d’électeurs et peut espérer remporter une multitude de sièges à l’Assemblée nationale. Au nord et nord-est de Paris, comme dans la 2ème circonscription de Seine-Saint-Denis (détenue par le communiste Stéphane Peu) jusqu’à 61% des électeurs ont voté au premier tour de la présidentielle pour l'un des candidats de la nouvelle coalition.

Nupes gagne du terrain dans la moitié sud

La carte de France avec les scores additionnés des partis de la "Nouvelle alliance populaire écologique et sociale" donne un aperçu concret du poids de la gauche dans les circonscriptions. Lors du premier tour de la présidentielle, l'alliance arrive en tête dans 241 circonscriptions de métropole. Emmanuel Macron, 139 circonscriptions et Marine Le Pen, 159 circonscriptions.

Grâce à cette coalition, les voix de gauche dépassent celles du RN et de LREM dans la plupart des circonscriptions du sud-ouest. Nupes devient aussi majoritaire dans quelques circonscriptions du Centre et en Bretagne. En revanche, Marine Le Pen garde la main dans le Nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, surtout dans les circonscriptions rurales.

Rappelons que l'on parle ici de suffrages exprimés. Pour qu'un candidat soit élu dès le premier tour, il lui faut obtenir la moitié des suffrages exprimés et il faut qu’au moins un quart des inscrits sur les listes électorales votent pour lui. Si moins d’un quart des inscrits ont voté pour ce candidat en tête à l’issu du premier tour, il y a ce moment-là un second tour. Pour se maintenir au second tour, les candidats doivent avoir obtenu les voix d'au moins 12,5 % des électeurs inscrits.

Notons également que l'abstention est bien plus importante lors des élections législatives par rapport à la présidentielle. Au premier tour du scrutin de juin 2017, 51,30% des électeur s'étaient abstenus.

La majorité absolue est de 289 deputés

À la fin du précédent quinquennat, la "gauche" représentaient 60 députés : 28 socialistes, 17 insoumis et 15 du groupe "Gauche démocrate et républicaine" qui comprend des députés communiste. La République en marche compte 267 députés, Les Républicains 101 députés. Pour avoir la majorité absolue à l’Assemblée, un parti, une alliance ou une coalition doit obtenir au minimum 289 députés.

Preuve qu'il faut prendre ce type de calcul avec recul, LR ne remporterait aucun siège. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, la candidate Valérie Pécresse n'est arrivée en tête dans aucune circonscription. Elle a dépassé les 10% à neuf reprises, et seulement dans des circonscriptions de région parisienne. Si ces cartes mettent en lumière le vote de gauche, elles ne permettent pas de déterminer de manière fiable le nombre de circonscriptions potentielles pour la nouvelle alliance. Par exemple, est-ce qu'un électeur socialiste va se ranger derrière un candidat Nupes issu de la France insoumise et voter pour ? Pour l’instant, aucun institut de sondage ne prévoit une majorité de gauche à l’Assemblée nationale à l’issue des scrutins des 12 et 19 juin.

Selon un sondage Harris Interactive pour le magazine Challenges publié jeudi 5 mai 2022,même avec une alliance, La République en Marche et ses alliés (le MoDem et Horizons) devraient garder la majorité des sièges à l'Assemblée nationale avec 336 à 376 sièges, selon les projections. La liste d’union PCF, LFI, PS et EELV obtiendrait 70 à 90 députés.