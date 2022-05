Le Conseil national du Parti socialiste a validé vendredi l’accord passé avec La France insoumise en vue des élections législatives de juin. Comment se traduit cette alliance sur la carte électorale ?

La France insoumise présentera un candidat dans 360 circonscriptions législatives avec la bannière Nupes. © Radio France / France Inter

Ce n’est plus un fantasme, l’union à gauche a abouti. Les négociations ont été longues depuis plus d’une semaine pour aboutir à cette alliance historique entre les quatre formations de gauche. Les tractations ont duré car il fallait s’entendre sur des points précis du programme et sur l’attribution des circonscriptions. Avec cet accord, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle avec 22% des voix, ambitionne d'imposer une cohabitation au président réélu Emmanuel Macron.

Une trentaine de circonscriptions dans l'escarcelle des Verts ?

En tout, la France insoumise présentera un candidat dans 360 circonscriptions législatives avec la bannière Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Europe Ecologie-Les Verts et le pôle écologiste récoltent 100 circonscriptions, 70 sont attribuées aux socialistes et le Parti communiste obtient 50 circonscriptions.

D’après leur estimation, les écologistes peuvent l’emporter dans une trentaine de circonscriptions. Ils présenteront un candidat dans plusieurs centres-villes de grandes métropoles, comme à Bordeaux, Lyon et Strasbourg, ces mêmes villes dirigées depuis 2020 par un maire écologiste.

La discorde à gauche, des candidats dissidents

Chez les socialistes, c’est 30 de moins qu’espéré. À Paris, les socialistes obtiennent seulement deux circonscriptions. La 15e circonscription, remportées par une socialiste lors d’une législative partielle en 2021, est proposé à Danielle Simonnet. Celle-ci s’était pourtant inclinée l’été dernier face à la candidate socialiste. L’accord trouvé avec LFI crée des tensions dans la région Occitanie. La présidente de la région Carole Delga a d'ores et déjà fait savoir que se présenteraient des candidats hors accord. Dans l’Hérault par exemple, sur les neuf circonscriptions, aucun socialiste ne sera investi par "Nupes".

Les communistes peuvent compter sur les onze circonscriptions empochées en 2017, par Marie-George Buffet, Stéphane Peu ou encore André Chassaigne par exemple. L’ancien candidat à la présidentielle Fabien Roussel se présentera dans la 20ème circonscription du Nord.

La photo de famille est prévue pour samedi lors d'une Convention d'investiture de la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" (Nupes) à Aubervilliers, près de Paris.