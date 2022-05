Le projet d’union du PS et de LFI négocié depuis plusieurs jours en vue des législatives de juin exaspère des ténors socialistes. Ils n'hésitent pas à s'opposer ouvertement, jusqu'à menacer de quitter le parti, comme Bernard Cazeneuve.

Bernard Cazeneuve et Jean-Christophe Cambadélis s'opposent à une union du PS avec LFI. © AFP / ISELYNE PEREZ-KOVACS / HANS LUCAS / THOMAS SAMSON / AFP

C'est un non catégorique. Plusieurs voix s'élèvent au sein du Parti socialiste pour s'opposer à une alliance avec La France insoumise en vue des législatives de juin. Ils y voient une trahison et s'inquiètent pour l'avenir de leur parti. Si les négociations se poursuivent entre LFI et le PS, elles ont déjà abouti avec le Parti communiste et les écologistes. L'objectif : imposer une cohabitation à Emmanuel Macron en permettant à la gauche d'être majoritaire à l'Assemblée nationale.

Bernard Cazeneuve quittera le PS en cas d'accord

L'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve a annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu'il quitterait le PS en cas d'accord législatif avec La France insoumise, estimant que ses dirigeants ont "perdu leur boussole" d'un "socialisme républicain". "Je forme le voeu que la famille politique à laquelle je suis attaché se ressaisisse et qu'elle renaisse", écrit encore Bernard Cazeneuve qui plaide pour "le choix de la dignité" en présentant des candidats PS "sous nos couleurs au premier tour", "en vue d'un rassemblement avec les autres formations de la gauche républicaine et les écologistes au second". "Toute autre option signerait le reniement de nos convictions, un manquement à notre histoire, un renoncement à l’avenir."

Bernard Cazeneuve rappelle en outre que "le parti de Jean-Luc Mélenchon a combattu sans répit le Parti socialiste, lorsqu'il gouvernait comme lorsqu'il ne gouvernait plus". "En politique, savoir qui l'on est et ce que l'on veut, c’est aussi avoir une idée claire de ce que l'on n'est pas et de ce que l'on n'acceptera jamais de devenir."

L’opposition de Jean-Christophe Cambadélis

L'ancien Premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis a publié une lettre ouverte dimanche pour s'opposer à un accord entre le PS et La France insoumise. Il appelle son parti à choisir entre "identité propre renouvelée ou une intégration dans un bloc mélenchonisé". À Libération mardi, l’ancien député affirme que cette coalition derrière Jean-Luc Mélenchon est "une erreur pour le PS, parce que le programme de Mélenchon est une rupture par rapport à l’histoire socialiste et parce qu’il n’est pas praticable".

Une coalition avec LFI qualifiée de "reddition"

Lundi soir, d'après un chiffre donné par BFM TV, des centaines d’élus locaux et de responsables nationaux ont rendu publique une diatribe pour s’opposer fermement, à leur tour, à une alliance entre le PS et LFI. À l'origine du texte, rédigé le 26 avril, la maire de Vaulx-en-Velin (Rhône) Hélène Geoffroy, toujours selon BFM TV.