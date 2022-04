Pour connaître de façon précise la politique voulue par les candidats à la présidentielle concernant les jeunes, France Inter et l'association Chemins d'avenirs leur ont posé 100 questions. Voici ce qu'il faut en retenir.

Neuf candidats ont répondu aux questions de France Inter et Chemins d'avenirs. © France Inter

Quelle politique pour les jeunes ces cinq prochaines années ? Pour connaître dans le détail le programme des candidats à la présidentielle, France Inter et l'association Chemins d'avenirs leur ont posé 💯 questions sur la jeunesse. Tous les thèmes ont été abordés, de l'éducation au numérique, en passant par la citoyenneté, la santé, l'emploi, l'écologie, les discriminations, la précarité et les questions de genre et d'égalité.

Emmanuel Macon est favorable à la gratuité des protections menstruelles, Jean-Luc Mélenchon propose "une conscription citoyenne de neuf mois pour les femmes et les hommes de moins de 25 ans", Fabien Roussel veut rendre gratuits les moyens de contraception pour toutes les femmes et tous les hommes. À deux jours du premier tour, voici les trois points à retenir pour chacun des candidats.

Consultez ici les 💯 propositions des autres candidats qui accepté de répondre à notre questionnaire :

Emmanuel Macron

Dans notre questionnaire, Emmanuel Macron a rappelé qu'il comptait faire de l'école l'un de ses "grands chantiers" des cinq prochaines années, s'il est réélu. Le président sortant s'engage aussi à agir davantage pour l'égalité femmes-hommes et pour le climat. Voici trois points à retenir de son questionnaire :

Il se dit favorable à la gratuité des protections menstruelles .

Pour améliorer la santé mentale des étudiants , il veut "accompagner celles et ceux en souffrance et développer les gestes de premiers secours en santé mentale", qui "peuvent sauver des vies et sont encore trop peu connus".

, il veut "accompagner celles et ceux en souffrance et développer les gestes de premiers secours en santé mentale", qui "peuvent sauver des vies et sont encore trop peu connus". À la question : "Qui est, d'après vous, le plus grand ou la plus grande ministre de l'Éducation de l'histoire ?", il a cité Jules Ferry, et non son propre ministre, Jean-Michel Blanquer.

Jean-Luc Mélenchon

L'une des mesures phares du programme du candidat de La France insoumise est la garantie d'autonomie à 1063 euros par mois pour les étudiants. Pour l'école, sa priorité est de faire en sorte que les enseignants aient les moyens de "s'occuper attentivement de chaque élève". Notre questionnaire permet de mettre la lumière sur trois mesures moins connues :

Il s'oppose au service civique obligatoire mais propose "une conscription citoyenne de neuf mois pour les femmes et les hommes de moins de 25 ans, rémunérée au SMIC revalorisé à 1400 euros net" . Elle comprendrait **"* **une formation militaire initiale , avec un droit d’objection de conscience, et des tâches d’utilité publique : secours aux personnes, sécurité civile, protection et réparation de l’environnement, appui à des associations labellisées d’intérêt général, appui à la population en cas de crise sanitaire"*.

. Elle comprendrait **"* , avec un droit d’objection de conscience, et des tâches d’utilité publique : secours aux personnes, sécurité civile, protection et réparation de l’environnement, appui à des associations labellisées d’intérêt général, appui à la population en cas de crise sanitaire"*. Il souhaite proposer aux familles la scolarisation des enfants à partir de deux ans .

. Il veut instaurer "la parité dans la retransmission télévisuelle des grands événements sportifs" et les rendre "accessibles sur les chaînes publiques".

Anne Hidalgo

Dans son programme pour la jeunesse, Anne Hidalgo met en avant la création d'un minimum jeunesse et une dotation de 5000 euros dès 18 ans. La candidate socialiste a aussi fait sa campagne sur sa volonté d'augmenter drastiquement le salaire des professeurs. Voici trois autres mesures à retenir :

Elle veut créer un panier de soins gratuits , avec une consultation chez le dentiste, le gynéco, etc.

, avec une consultation chez le dentiste, le gynéco, etc. Elle propose de r egrouper toutes les filières dans les lycées : générale, technologique et professionnelle.

: générale, technologique et professionnelle. Elle souhaite mettre en place un moratoire sur les fermetures d’école en milieu rural.

Valérie Pécresse

Pour l'école, les mesures les plus connues de Valérie Pécresse sont la mise en place d'un examen avant l'entrée en 6ème et la création d'une réserve éducative nationale, composée de professeurs à la retraite rémunérés et d’étudiants. La candidate de la droite propose par ailleurs la création d'un Revenu jeunes actifs destinés aux jeunes qui s'inscrivent dans une formation d'un secteur en tension. Parmi ses réponses à notre questionnaire, voici trois mesures qui sortent du lot :

Elle est favorable à l' apprentissage des langues régionales à l'école .

. Elle est pour une TVA réduite pour les protections menstruelles .

. Elle propose de créer "un parquet national cyber qui devra aussi traquer et obtenir la condamnation de cyber-harceleurs".

Yannick Jadot

Yannick Jadot veut recruter 65 000 enseignants "pour baisser les effectifs dans les classes, garantir les remplacements, mettre en place des pratiques de co-enseignement". Le candidat écologiste milite pour la création ou le renforcement de plusieurs dispositifs visant à lutter contre les discriminations, les violences sexuelles et le harcèlement et propose un revenu citoyen de 918 euros par mois à partir de 18 ans. Parmi ses réponses on trouve également :

Il s'engage à appuyer le développement de la contraception masculine .

. Il propose de reconnaitre l’obésité comme une Affection de longue durée , "ouvrant droit à un véritable parcours de soin, incluant le remboursement de consultations nutritionnelles et la prise en charge des premières consultations médico-sportives".

, "ouvrant droit à un véritable parcours de soin, incluant le remboursement de consultations nutritionnelles et la prise en charge des premières consultations médico-sportives". Il est favorable à un service civique obligatoire.

Éric Zemmour

Dans son programme pour l'école, les priorités d'Éric Zemmour sont de rétablir l'autorité, d'avoir "une école de l'excellence et de l'exigence" et de faire en sorte que les "écoliers maitrisent parfaitement le français et sa grammaire". Pour réenchanter la jeunesse qui a souffert pendant le Covid, il met en avant sa politique globale : "Faire que la France reste la France, un pays sûr et prospère." Voici trois de ses propositions pour les jeunes moins connues :

Il est favorable au permis de conduire dès 16 ans .

. Il refuse de s'engager à ne pas avoir de ministre accusé de violences sexuelles dans son gouvernement.

Pour lui, le plus grand ministre de l'Éducation de l'histoire est Jules Ferry, avec un "ministère de l'Instruction publique", précise-t-il, et s'il est élu, il envisage de nommer son lieutenant Stanislas Rigault ministre de la Jeunesse.

Jean Lassalle

Parmi les mesures connues de Jean Lassalle concernant les jeunes figure la revalorisation des salaires et du statut des professeurs. Il souhaite par ailleurs "désenclaver nos campagnes et aider les jeunes instituteurs qui s'installent en milieu rural". L'une de ses mesures phares est aussi d'ouvrir le RSA aux jeunes de moins de 25 ans, sous condition de formation et/ou de revenus. Voici trois autres réponses de son questionnaire sur les jeunes :

Il est favorable à la dépénalisation des drogues douces .

. Il est pour le rétablissement du service national militaire ou civique , qui "permettra un meilleur brassage des jeunes".

, qui "permettra un meilleur brassage des jeunes". Kylian Mbappé est le jeune qui l'inspire aujourd'hui, "pour les valeurs qui sont les siennes au-delà du talent sportif".

Nathalie Arthaud

Si elle était présidente, la première mesure de la candidate Lutte ouvrière pour les jeunes serait de rendre le permis de conduire gratuit. Voici trois autres de ses réponses :

Elle est favorable à un nouvel allongement du congé paternité .

. Elle est pour la dépénalisation des drogues douces .

. Pour elle, "Qui est, d'après vous, le plus grand ou la plus grande ministre de l'Éducation de l'histoire ?", elle répond Karl Marx, qui lui a "tout appris sur le fonctionnement de l'histoire de la lutte des classes".

Fabien Roussel

La priorité de Fabien Roussel pour les jeunes est de mettre en place un revenu étudiant à 850 euros minimum. L'une de ses autres mesures connues est la gratuité du permis de conduire. Voici trois propositions du candidat communiste que l'on a apprises à la lecture de ses réponses :