Le lissage brésilien de Marlène Schiappa, la séance de sport de Jean-Michel Blanquer, les coups de fil d'Arnaud Montebourg ou encore le joint à l'Assemblée nationale... Voici une sélection des 10 moments politiques les plus inattendus de l'année 2021.

Arnaud Montebourg, Jean-Michel Blanquer et Jean-Baptiste Djebbari. © Capture d'écran / FRANCK FIFE/AFP

La communication est désormais une pièce maîtresse de la politique. Mais par moment, tout n'est pas maîtrisé ou n'aboutit pas à l'effet escompté. Cette année, les femmes et hommes politiques nous ont offert des moments drôles selon certains, inacceptables pour d'autres ou sont totalement tombés à côté de la plaque. Florilège.

Le lissage brésilien de Marlène Schiappa

Le premier moment WTF de l'année est signé Marlène Schiappa. Sur les réseaux sociaux, une vidéo de la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté suscite un immense débat. On y voit une femme secouer sa chevelure au ralenti, accompagnée d'un message de remerciement au salon de coiffure AnS Brasil pour "ce lissage qui répare les cheveux et va donc permettre de gagner de précieuses minutes avant chaque matinale".

Les internautes dénoncent un placement de produit de la part de la ministre sur son compte Instagram. Son entourage dénonce immédiatement un "fake", avant de rétropédaler. Plusieurs internautes et journalistes pointent en effet du doigt des éléments attestant de la véracité de la vidéo : le sapin et l'encadrement de la porte aperçus en arrière-plan sont similaires à ceux visibles dans une publication Facebook de la ministre le 24 décembre. Par ailleurs, le compte Instagram de Marlène Schiappa est abonné à celui du salon de coiffure mentionné.

Changement de stratégie, l'entourage de la ministre ne dénonce plus un "faux post" mais axe sa communication sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas d'un placement de produit, pour lequel la ministre aurait bénéficié d'un service en échange. Là encore, ça coince puisque la facture présentée pour le lissage s'élève à 150 euros, bien loin des tarifs du salon, entre 350 et 400 euros.

Jean-Michel Blanquer reprend le sport

Un autre membre du gouvernement s'est illustré cette année à son insu : le ministre de l'Éducation nationale. Pour promouvoir la pratique des activités physiques et sportives, Jean-Michel Blanquer n'hésite pas à mouiller la chemise. Le 2 février, il est ainsi filmé en train de faire une petite danse pour s'échauffer avant le sport. Celui qui a été international colombien de rugby dans les années 1990 se donne à fond mais a quelque peu perdu l'agilité qui devait être la sienne. La vidéo est largement détournée sur les réseaux sociaux et est désormais devenue un Gif.

Mais cette opération de communication aura au moins eu le mérite de relayer au maximum les bienfaits de la pratique sportive régulière. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le ministre se prête au jeu : il a déjà été photographié en tenue de cycliste, en train de faire de la gymnastique, de la planche à voile, du baseball ou encore de la boxe.

Des ministres accusés de participer à des dîners clandestins

En pleine pandémie et restrictions sanitaires, cette accusation suscite une vive polémique : dans un reportage diffusé le 2 avril sur M6 sur les dîners clandestins, l'un des organisateurs affirme que des ministres participent à ces dîners interdits. Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du "Palais Vivienne" situé dans le centre de Paris, affirme avoir "dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont soi-disant des restos clandestins, avec un certain nombre de ministres". Des propos qui ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux.

Deux jours plus tard, il rétropédale, son avocat évoquant de "l'humour". Mais la Société des journalistes (SDJ) des JT de M6 réfute ces propos et affirme que "d'autres sources nous ont confirmé en 'off' la présence d'au moins un membre du gouvernement à un de ces dîners". Comble du WTF, sur BFMTV, Pierre-Jean Chalençon enfonce le clou en affirmant qu'il s'agissait d'un poisson d'avril, "c'est le plus gros poisson d'avril de ces 10, 15 ou 20 dernières années, si les gens n'ont pas un peu d'humour, ils n'ont rien compris", ose-t-il.

Les jours suivants, les ministres nient les uns après les autres. Une enquête administrative est ouverte, sur demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est finalement le nom de l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux qui sort du chapeau le 10 avril, révélé par Médiapart. L'ancien ministre a déjeuné fin mars dans le restaurant en compagnie de l'éditorialiste Alain Duhamel.

Un joint parmi les députés

Après le sac de course de Jean-Luc Mélenchon, le maillot de foot de François Ruffin, le député des Bouches-du-Rhône François-Michel Lambert a lui amené un joint à l'Assemblée nationale, le 4 mai dernier, lors d'une séance de questions au gouvernement. L'ex-LREM et membre du groupe Libertés et territoires est pro-légalisation et dénonce la "prohibition" en France, alors que "d'autres pays ont fait le choix d'affronter le problème plutôt que la politique de l'autruche". Pour illustrer son propos, il brandit un joint devant les députés.

Il est aussitôt rappelé à l'ordre par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand (LREM). Gérald Darmanin dénonce lui "un peu de démagogie" et lance que "c'est de la merde que (les jeunes) prennent dans leurs veines et qu'ils fument". Et d'ajouter : "Sortez de la naïveté, combattez la drogue et ne baissez pas les bras !"

Jean Lassalle et l'échangisme

Quelques jours plus tard, le 10 mai, c'est au tour de Jean Lassalle de s'illustrer sur les bancs de l'Assemblée nationale. En voulant défendre les discothèques, pour lesquelles il dénonce "une inégalité de traitement", il en vient à évoquer le "libre-échangisme" de certains élus. "Les plus anciens d'entre nous savent que les lieux d'échangisme ou de libre-échangisme sont restés ouverts durant tout le confinement. Nombre de nos collègues y avaient leurs habitudes dans des mandats précédents et je ne compte même pas les ministres", affirme le député des Pyrénées-Atlantiques.

McFly et Carlito à l'Élysée

Deux youtubeurs qui font des galipettes sur la pelouse de l'Élysée et un concours d'anecdotes avec le Président. Cette scène surréaliste il y a encore quelques années a été diffusée le 23 mai sur Youtube. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à février.

À cette époque, Emmanuel Macron lance un défi aux deux youtubeurs McFly et Carlito pour qu'ils produisent une vidéo sur les gestes barrières contre l'épidémie de Covid-19. En échange, il leur promet de se soumettre à un concours d'anecdotes. Pari tenu, et voilà Emmanuel Macron qui tente de faire croire à McFly et Carlito que Kylian Mbappé quitte le PSG pour l'Olympique de Marseille (anecdote fausse) ou raconte comment il a été recruté pour jouer dans un film au Nigéria (anecdote vraie). Le tout se termine par un concert du groupe de métal nantais, Ultra Vomit, dans les jardins de l'Élysée.

Jean-Baptiste Djebbari devient une star de TikTok

Un ministre des Transports star de TikTok. Cette info WTF est devenue réalité cette année. Jean-Baptiste Djebbari s'est lancé en juin sur cette plateforme très prisée des adolescents et ses vidéos cartonnent. Le ministre totalise 639.000 abonnés. Il propose des contenus "lol" en rapport avec son poste et reprend à chaque fois tous les codes TikTok. Sa vidéo la plus regardée enregistre plus de 8 millions de vues.

Anne Hidalgo "découvre" les distributeurs de billets

"Quand les machines remplacent les humains, ça va pas quoi." Cette phrase de la maire de Paris et candidate à la présidentielle Anne Hidalgo lui a valu de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. En déplacement à Saint-Vallier, dans la Drôme, elle dénonce des services publics "malmenés" et déshumanisés. Les internautes reprochent à la maire de Paris de "découvrir les distributeurs de billets", qui existent depuis bien longtemps. "Quand elle va apprendre que le système de canalisation a remplacé 50.000 emplois de porteurs d'eau à Paris, elle va tomber de sa chaise", ironise l'un d'eux.

Arnaud Montebourg tombe sur répondeur

C'est la grande bataille du candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg : rassembler la gauche. Le 8 décembre, à moins de cinq mois du scrutin, il lance un appel à une candidature commune et pour ce faire, tente de convaincre les autres candidats de la gauche. Pour montrer sa motivation, il se lance dans une mise en scène saugrenue. Il se fait filmer en train d'appeler Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel... et de tomber sur leur répondeur : "Bonjour, c'est Arnaud Montebourg, parlons nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitiés." Une vidéo qu'il publie sur Twitter. Quatre fois.

Les spaghettis de Jean-Luc Mélenchon

Dans la foulée, Jean-Luc Mélenchon y va de sa petite anecdote. Anne Hidalgo appelle à faire une primaire à gauche. Le candidat insoumis n'est pas convaincu et le fait savoir : "Avec ce genre de comédies, on finit par dégoûter tout le monde", déclare-t-il. "J'ai rien compris" à la proposition d'Anne Hidalgo. "Elle a dit 'on va faire une primaire mais si vous ne voulez pas, je reste'. Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Suite du feuilleton ce soir. Vous vous figurez que tous les jours je vais interrompre mon repas pour répondre à ce qu'elle dit à la télévision ? Mercredi soir j'ai mangé mes spaghettis tranquillement, jusqu'au bout, et j'ai bien fait parce que ça a changé presque aussitôt !"

Marlène Schiappa en cuisine

La ministre de la Citoyenneté Marlène Schiappa participait mercredi à l'émission de Cyril Lignac, "Tous en cuisine", diffusée sur M6. Sa recette était connue à l'avance : œufs moelleux sauce meurette et pithiviers au jambon fromage. Elle a préparé ce plat depuis les fourneaux des cuisines du ministère de l’Intérieur. Avec cette émission, la ministre entend mettre en lumière certaines associations et précise au Parisien qu'elle sera "au profit d'Orpheopolis, de la Fondation maison de la gendarmerie et l’œuvre des pupilles, des associations d’orphelins des pompiers, policiers et gendarmes".

Mais alors qu'il est reproché à la ministre de ne pas en faire assez pour lutter contre les violences faites aux femmes et alors que la nouvelle vague de Covid-19 déferle sur la France, cette participation a fait grincer des dents. "Après un post Instagram pour un lissage brésilien, une soirée avec des vedettes de télé-réalité ou l’écriture d’un dernier livre, la ministre Marlène Schiappa participera à « Tous en cuisine » ce mercredi", ont souligné certains. "Elle veut tout faire sauf son taff", ont ironisé d'autres.

"En 2021, 101 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Rien ne change. A défaut d’être efficace, cette Ministre de la République pourrait être décente. Les pitreries ne font pas une politique", s'est de son côté agacé le député Les Républicains Aurélien Pradié.