Ils ont souvent été l’épreuve ultime des politiques en campagne : en pleine période de présidentielle, les conflits sociaux médiatisés sont l’écueil à éviter.

L'usine Whirlpool d'Amiens est devenu un symbole de campagne disputé par les candidats Macron et Le Pen © AFP / DENIS CHARLET

2002 : Lionel Jospin et les salariés de Lu

En 2002, Lionel Jospin, en pleine campagne présidentielle, va à la rencontre des salariés de Lu pour vivre l’un des plus grands moments de solitude de sa campagne. Face à un salarié, qui parle de la peur de perdre son emploi, de son faible salaire, face à ce salarié tout simplement en détresse, Jospin se montre froid, "droit dans ses bottes", comme une caricature de lui-même.

L’ État ne peut pas tout

Cette phrase prononcée par le Premier Ministre candidat sonnera dans la carrière politique de Jospin comme un aveu d’impuissance. Le 21 avril 2002, après une campagne calamiteuse, le candidat socialiste est éliminé au premier tour. Le soir même, il annonce qu’il se retire de la vie politique.

2008 : Sarkozy et les salariés d’Arcelor-Mittal à Gandrange

Ce dossier restera un caillou dans la chaussure de l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. En 2008, alors locataire de l’Elysée, Sarkozy visite l’usine de Gandrange et promet aux sidérurgistes qu’il sauvera le site. Il annonce par ailleurs qu'il reviendra les voir. Un an plus tard, le site ferme, Nicolas Sarkozy ne retournera pas à Gandrange comme il s’y était engagé, ce que ne manqueront pas de lui rappeler ces adversaires politiques aux cours de différentes campagnes.

2012 : Hollande et sa stèle à Florange

C’est le symbole ultime de la désindustrialisation sous le quinquennat de François Hollande. Symbole aussi de la crise du secteur de la sidérurgie en proie à un marché mondial de l’acier au plus bas. Le groupe ferme les hauts-fourneaux de Florange dès avril 2013 mais, un an auparavant, le candidat Hollande était venu "prendre des engagements" devant les salariés, notamment celui de sauver le site sans y parvenir. Un souvenir de ce que les sidérurgistes considèrent comme une trahison, et lui érigent une stèle :

Cette stèle est le symbole des promesses non tenues de Hollande

François Hollande, lui, dit avoir "respecté ses engagements" en ayant obtenu "180 millions d’euros d’investissement du groupe". "Les 629 postes concernés, précise l'entreprise, ont fait l’objet de départs à la retraite ou de reclassements, dont l’immense majorité sur le site industriel de Florange." Une plateforme publique de recherche a notamment été créée. Florange emploie 2 000 salariés, produit toujours de l'acier, et se veut un "site d’excellence pour les aciers haut de gamme", précise la société.

2017 : Marine Le Pen et Emmanuel Macron en visite le même jour sur le site Whirlpool d'Amiens

Marine Le Pen est arrivée devant l'usine Whirlpool à Amiens, au moment même où son adversaire à la présidentielle Emmanuel Macron s'entretenait en ville avec des délégués syndicaux de l'entreprise.

"Je suis là au côté de salariés, sur le parking, pas dans des restaurants amiénois", a déclaré à la presse la candidate, attaquant implicitement M. Macron. La direction de Whirlpool a critiqué, elle, "l'instrumentalisation" d'un "dossier industriel".

►LIRE AUSSI | L'usine Whirpool d'Amiens, là où la campagne a passé la vitesse supérieure

Au même moment, Emmanuel Macron est en déplacement dans la Somme et le Pas-de-Calais. Le leader d'En Marche! a donc rencontré, quelques heures plus tard, des représentants des salariés de l'établissement Whirlpool avant un meeting à Arras. "Je n'ai jamais considéré que quoi que ce soit était gagné", a dit l'ancien ministre de François Hollande. Emmanuel Macron promet dans la foulée qu'il ne laisserait "pas un centimètre d'espace, pas une seconde de répit, pas une once d'énergie" à Marine Le Pen, qui lui a "couru après à Amiens" en se rendant auprès des salariés de Whirlpool.